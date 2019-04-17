Белорусский хореограф Сергей Епихов помогал выводить людей из горящего Нотр-Дама

Более того, он помогал выводить людей, когда началась паника. Мы попросили рассказать Сергея, как это было:

- Я решил пройтись вдоль Сены, а заодно заглянуть в Нотр-Дам как обычный турист. Я там был уже – но меня будто мистическая сила туда снова тянула. Перед входом была очередь, как обычно. Стояла большая группа китайцев, которая почему-то приняла меня за местного служащего. Я и скомандовал – за мной! – и прошел с ними внутрь.

Забрался наверх, на строительные леса пофотографироваться. Я такой нагловатый парень, хожу везде, пока не прогонят. Видел этих реставраторов, кстати. Чувствую – запах растворителя. Спустился и перекинулся парой фраз с англичанами об этом.

Сергей Епихов оказался в соборе как раз в тот момент, когда начинался пожар. Фото: личный архив

И тут понимаю: происходит что-то. Служители ограждают вход столбиками с лентой. Появились люди в военной форме с автоматами – как будто угроза теракта. Но на все вопросы силовики лишь отвечает – вам лучше уходить. Я заметил моих знакомых китайцев, говорю им «alarm!» и машу рукой в сторону музея. Они послушно следом за мной и пошли – причем там платный вход, но нас пропустили. Я много лет занимаюсь постановкой шоу, так что организовать людей для меня не проблема. И снова вернулся выводить других. Заставил открыть ворота, на вопросы, работник ли музея я, кивал.

Когда вернулся в третий раз, уже конкретно запахло гарью, какими-то жжеными тряпками. Было ветрено, и огонь очень быстро стал распространяться по крыше.

На площади рядом появились пожарные машины, начали оцеплять не только собор, но и в целом остров Сите, видимо, боялись, что может случиться обрушение. Все службы работали очень четко. Кстати, было много женщин-полицейских.

Тем временем за лентой собиралась толпа туристов со всего мира, и каждый готов был чем-то помочь. Появились паломники, которые стали на колени и пели религиозные песни. Я решил не возвращаться в собор снова, потому что становилось опасно.

Сергей считает, что причиной возгорания мог стать растворитель, запах которого был отчетливо слышен в соборе накануне пожара. Фото: личный архив

Макрона не увидел, потому что не пускали за ограждение. Зато полицейские взяли у меня адрес. Долго не могли понять, что за страна Беларусь, переспрашивали – может, Бельгия? И только когда сказал Минск, закивали головой. Минск они знали. Зачем им мои данные? Не знаю, может, чтобы допросить как свидетеля. Я сказал им, что был наверху прямо накануне пожара. А может, грамоту или поощрение вручат за то, что помог вывести людей.

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