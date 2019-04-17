В Минске появится квартал, где не будут отключать горячую воду

Через два года жители одного из столичных кварталов в районе улицы Гикало смогут пользоваться горячей водой круглогодично и без перебоев. Однако для этого старые трубы нужно заменить на новые. Специалисты Минских тепловых сетей уже начали ремонтные работы. Всего планируется переложить 5, 5 километра сетей за два года.

Правда, как нам рассказал заместитель главного инженера Минских тепловых сетей Андрей Жешко, в процессе подрядчики столкнулись со сложностями, которые могут растянуть работы на неопределенный срок.

- На улице Гикало - одна из старейших послевоенных застроек. Трубопроводы там этого же времени. Нам надо переложить где-то 5,5 км сетей, это очень много, - рассказал Андрей Жешко. - По документации, которая имеется, речь о 30 месяцах работ. Можно, конечно, работать круглогодично, однако сейчас столкнулись с определенными проблемами: местные жители требуют, чтобы деревья не удаляли, чтобы что-то еще не трогали - то есть происходит корректировка проекта, работы затягиваются на месяцы. Может, какую-то березу и надо сохранить, но все должно быть в разумных пределах. Так что это зависит от людей.

Если через два года не будет сложностей, как на первом этапе, то квартал будет экспериментальным. То есть он будет переключаться на разные магистрали теплосетей, и у людей горячая вода будет круглогодично.

Кстати, с 13 мая из-за работ по подготовке к новому отопительному сезону в столице начнут отключать горячую воду. Но в связи с Европейскими играми на период с 18 июня по 4 июля будет предусмотрен перерыв в отключениях. Потому эти работы закончат 15 сентября. Раньше подобное практиковалось во время чемпионата мира по хоккею.

- Есть документы, согласно которым мы должны проводить испытания ежегодно. Правила предусматривают проведение испытаний тепловых сетей для подготовки к отопительному сезону, пока от этого никуда не уйти, - пояснил Андрей Жешко.