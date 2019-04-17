Как купить собственную квартиру и съехать от родителей?

Купить квартиру в Новой Боровой можно с помощью возвратного лизинга - одного из наиболее удобных финансовых инструментов.

Возвратный лизинг позволяет купить квартиру в строящемся доме. Он не требует наличия поручителей и актуален, если у вас в собственности уже есть недвижимость. К примеру, вы живете вместе с родителями в Минске в квартире стоимостью 100 000 рублей. Лизинговая компания готова выкупить у вас ее за 80% от рыночной стоимости. Вы получаете 80 000 рублей, с помощью которых приобретаете строящуюся квартиру в Новой Боровой. При этом вы можете и дальше жить в старой квартире с родителями, постепенно выкупая ее у лизинговой компании. Платежи можно разбить на 20 лет под 17,5%: по 1200 рублей в месяц. Таким образом, вам не придется заниматься продажей квартиры и искать съемное жилье, а когда новая построится, вы сможете сразу же в нее переехать. И самое главное - с вами остаются обе квартиры: и старая (для родителей), и новая (для вас).

Этапы покупки квартиры в лизинг.

Преимущества возвратного лизинга:

- возможность приобрести жилье на стадии строительства;

- новая и старая квартиры остаются с вами;

- не нужны поручители (в большинстве случаев);

- учитываются доходы из-за границы.

Воспользоваться такой возможностью можно в самых разных домах Новой Боровой. К примеру, в одном из самых красивых ее кварталов - «Северном сиянии» - представлен большой выбор нестандартных двух- и трехкомнатных квартир. Большие открытые террасы на первом и последнем этажах, окна в пол, высокие потолки, мансардные квартиры, свободные планировки - все это делает Новую Боровую такой популярной и узнаваемой.

Некоторые варианты планировочных решений.

Многие квартиры первых этажей имеют не только террасу, но и собственный погреб.

Именно такой может быть ваша новая квартира в Новой Боровой.

Закрытый двор квартала «Северное сияние» будет свободен от автомобилей и разделен на разные зоны с помощью продуманного озеленения. Здесь появятся детские площадки, «фабрика молодежи», воркаут-площадка, велопарковки, площадки для игры в теннис, многочисленные зоны отдыха. В каждом подъезде и лифте предусмотрено два выхода: один - во двор, второй - на улицу и к парковкам.

Детские площадки благоустроены современным игровым оборудованием.

Уличные концерты и спортивные мастер-классы для жителей регулярно проводятся на центральной площади Новой Боровой.

О Новой Боровой

Новая Боровая - динамично развивающийся жилой район, который возводится «А-100 Девелопмент» в лучших традициях жилой застройки Европы. Его особенностью является невероятно быстрое развитие социальной инфраструктуры. Здесь уже возведены два детских сада, большой торговый центр, продолжается строительство первой школы, спортивного центра и еще одного садика. Ежедневно жители могут посещать Творческое пространство, аналогов которому в нашей стране нет, а также многочисленные магазины у дома, кафе, фитнес и регулярные уличные мастер-классы и концерты.

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