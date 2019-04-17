Индекс чарки-шкварки: цены на водку и свинину выросли, но зарплаты выросли еще больше

Индекс чарки-шкварки показывает, что происходит с покупательной способностью наших зарплат на примере стоимости двух продуктов - водки и свинины. Раз в квартал эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт урада» подсчитывают, как изменилась стоимость чарки-шкварки (то есть 100 г водки и 100 г бескостной свинины) и сколько таких наборов может позволить себе белорус со средней зарплатой.

В IV квартале 2018 года чарка-шкварка снова подорожала и стала стоить 2 руб. 63 коп. По сравнению с III кварталом прошлого года ее стоимость выросла на 7 коп., а по сравнению с IV кварталом 2017-го - на 19 коп. Но, несмотря на увеличение цен, белорусы все равно стали богаче и смогли позволить себе больше чарок-шкварок. В цифрах это выглядит так: в IV квартале прошлого года на среднюю зарплату можно было купить 394 чарки-шкварки, это на 14 больше, чем в III квартале. За три года существования индекса это пока рекорд.

К слову, меньше всего водки и свинины белорусы могли позволить себе во II квартале 2017-го - всего 307 алкогольных наборов.

Самый богатый регион, конечно, Минск. На столичную среднюю зарплату можно купить 575 чарок-шкварок. Самой бедной оказалась Могилевская область - 295 чарок-шкварок, чуть не в два раза меньше.

- Интересна и динамика: и без того богатый Минск за год разбогател больше всех - на 56 чарок и шкварок, - отмечают составители индекса. - А вот в бедном Могилеве динамика очень скромная - всего плюс 5 чарок-шкварок за последний год. В остальных регионах прирост более-менее равномерный: от 21 до 31 чарок-шкварок. Сокращения не отмечено нигде. Увеличение разрыва между самым богатым и самым бедным регионом - плохие новости, но есть и хорошие: сокращается разница между средней номинальной и медианной зарплатой. Медианная зарплата - это уровень, больше и меньше которого зарабатывает ровно половина населения. (…) Это говорит о том, что в последнее время наиболее существенный рост зарплат затронул ту часть граждан, которые зарабатывали меньше медианы. Иными словами - бедные богатели быстрее, чем богатые.

Сколько чарок-шкварок могли позволить себе белорусыФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

А В ЭТО ВРЕМЯ

В январе - феврале реальные доходы увеличились на 7,1%

В расчете этой цифры учитываются не только зарплаты, но и пенсии, пособия и прочие выплаты, а еще - инфляция. Так что можно сказать, что в первые два месяца года в кошельках белорусов было на 7,1% больше реальных денег, чем в тот же период прошлого года.

Прибавка выглядит весомой, однако по сравнению с прошлым годом реальные доходы жителей страны растут медленнее. Для сравнения: по итогам 2018 года общий прирост составил 8% (притом, что власти изначально планировали 3,2%). Но в этом году, по словам экспертов, такого бурного роста зарплат уже не будет, в том числе из-за уменьшения административного влияния.