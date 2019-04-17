Совладельца модных минских заведений судят за оборот наркотиков: «Это было не для того, чтобы питаться в ресторанах и одеваться богаче»

В Минске 17 апреля начался суд над совладельцем минских заведений Владом Бриштелем, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Поддержать его в суд Центрального района пришли родные, друзья и знакомые - около 15 человек. Некоторые из них возмущаются, что в зале есть журналисты.

На первые вопросы судьи обвиняемый Влад Бриштель отвечает нестандартно.

- Какое у вас образование?

- Блестящее,- уверенно отвечает Бриштель. В зале повисает пауза. Судья перечисляет возможные варианты - среднее, среднее специальное, высшее?

- Я не знаю, какое у меня образование.

- Школу закончили?

- Нет, 9 классов.

Обвиняемый разведен, у него есть 5-летняя дочь. Раньше Влад Бриштель уже был судим. В 2008 году суд приговорил его за злостное хулиганство к 3 годам лишения свободы.

- Каким образом освободились? - уточняет судья.

- Пешком, - снова оригинален в ответе Влад Бриштель. Освободился он через год по амнистии.

32-летнего совладельца минских заведений задержали в октябре прошлого года при попытке сделать закладку наркотиковФото: Святослав ЗОРКИЙ

Первый раз употребил марихуану в 12 лет

32-летнего совладельца минских заведений, в том числе бара «Штирлиц», задержали в октябре прошлого года при попытке сделать закладку наркотиков - это случилось в частном секторе за заправкой на Орловской улице. В пакетике, обернутом изолентой, было около 3 граммов белого порошка. Во время задержания и изъятия закладки мужчина попытался выбросить сверток. По информации следствия, это была 28-я закладка. О том, где спрятаны предыдущие 27 закладок, Влад Бриштель рассказал следователям. В каждом пакетике нашли от 3 до 7 граммов белого порошка. Экспертиза показала, что это психотроп мефедрон. Вещество еще называют «соль».

Дома у Бриштеля нашли пакетики, изоленту и электронные весы. Весы Влад купил для своей сестры, она занимается маникюрным бизнесом.

В отношении него возбуждено дело по третьей части статьи «Незаконный оборот наркотических средств». Если вину докажут, Владу Бриштелю грозит до 15 лет тюрьмы.

Свою вину обвиняемый полностью признает. Он рассказывает, что первый раз наркотики употребил в 12 лет и продолжал это делать до 2012 года - употреблял марихуану и амфетамин. После 2012 года наркотики употреблял уже эпизодически, несколько раз в год. Это была по-прежнему марихуана.

Поддержать Влада пришли родные, друзья и знакомыеФото: Святослав ЗОРКИЙ

«На фото с местом закладки был лес, пенек и стрелочка»

100 граммов мефедрона Влад Бриштель купил в октябре 2018-го через интернет, оплатил частью биткоина.

- Я был поражен тому, насколько это огромный рынок - купить и продать наркотики в Беларуси не является никакой проблемой. Меня это поразило. Я написал продавцу, что мне нужно вещество. Вообще хотел марихуану, но ее в наличии у этого продавца не было, и он предложил купить мне мефедрон на 400 рублей. После оплаты мне прислали ссылку на скачивание приложения.

Дальше обвиняемый получил GPS-координаты с местом закладки и фотографию, на которой был «лес, пенек и стрелочка». Вещество Влад забрал в тот же день, сразу расфасовал по маленьким пакетикам ,поехал по Минску и стал искать места, где можно было бы спрятать закладку. Все пакетики были спрятаны так, чтобы случайные люди не могли их найти. Все закладки Бриштель заложил 28 октября, а дальше собирался продавать наркотик через интернет. Но ни одного пакетика Влад продать не успел, во время очередной закладки его задержали.

Свою вину обвиняемый полностью признает.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сотрудник милиции подъехал на машине, чуть не сбив меня. Был крик, угроза применения огнестрельного оружия. Это нормальная практика работы с преступником, я все понимаю, но у меня был шок, поэтому я машинально выбросил сверток, который был в руке. Мне в тот момент показалось, что это какой-то оголтелый наркоман, который заметил, чем я занимаюсь, и собирается отобрать наркотики. Но нет, оказалось, что это милиционер, просто был одет по гражданке.

«Я днем находился в больнице, а вечером шел в бар и должен был улыбаться - это раскачивает психику»

Влад рассказывает, почему пошел на это преступление. Он долго собирается с мыслями, в процессе замолкает и вытирает слезы, плачут его близкие в зале.

- В 2013 году у меня родилась дочь. Это был долгожданный ребенок, хотя семья была создана по той причине, что моя супруга забеременела. На тот момент мне предложили заняться серьезным проектом - открыть свое заведение, бар «Штирлиц». Я бы никогда не решился на этот шаг, но тут приходит девушка и говорит, что будет дочка. Мне казалось, что все сложилось, я справлюсь.

Раньше Влад Бриштель уже был судим.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девочка родилась больной, у нее самая тяжелая группа инвалидности. Ребенок много времени проводил в больницах.

- Она почти слепая, лежачая, 70% мозга повреждено. Невозможно ни есть, ни спать, ни заниматься любовью, когда дочке было плохо - а плохо ей было в пике по 50 раз за день. Мы три года почти не спали. Никто не поймет, можно только послушать. Я днем находился в больнице, а вечером шел в бар и должен был улыбаться и веселиться - это раскачивает психологически человека. Мы три года оставались в браке, но семья разваливалась.

Бывшие супруги договорились, что Влад будет каждую неделю передавать маме своего ребенка 400 рублей, оплатит няню. Позже финансовое положение Влада Бриштеля ухудшилось: он перестал быть совладельцем рестобара «Тише Мыши», со «Штирлицем» тоже возникли проблемы - Влад устроился администратором в маникюрный салон своей сестры.

Если вину докажут, Владу Бриштелю грозит до 15 лет тюрьмы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дочке тем временем нужна была реабилитация. Деньги для этого Влад решил добыть с помощью наркотиков.

- Я звонил друзьям, просил одолжить, звонил тем, кто мне должен, и просил отдать - все всё понимали, но никто не мог помочь. Я решил помочь себе сам. От момента, когда я решил это сделать, до момента, когда сделал - прошли дни. Это был просто щелк. Это было не для того, чтобы питаться в ресторанах и одеваться богаче. У меня была проблема, но я решил ее неправильно. Я раскаиваюсь и хочу попросить о том, чтобы вы приняли во внимание эту историю.

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