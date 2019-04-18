Замдиректора кадетского училища приговорили к 3 годам колонии за насилие над кадетами

Приговор 67-летнему Анатолию Булгаку вынесли в четверг, 18 апреля, в Слуцком районном суде. Процесс по этому делу длился около месяца - все это время обвиняемый приходил в суд сам, он не был задержан. По версии следствия, бывший замдиректора училища по воспитательной работе бил и унижал кадетов, которым 15 - 19 лет. Всего в деле 9 потерпевших. Заявлений на своего бывшего преподавателя никто из них не писал - дело возбудили после внутренней проверки в училище.

В должности заместителя директора по воспитательной работе в Минском областном кадетском училище Анатолий Булгак работал 8 лет. Кроме того, он преподавал допризывную подготовку и основы военной службы. В обвинении указано, что Анатолий Булгак с 2014 года применял насилие к парням - бил кулаком в живот, руками по затылку.

У парней претензий к Анатолию Булгаку нетФото: Святослав ЗОРКИЙ

- В моем лексиконе вообще отсутствовало сквернословие и какие-то ругательные слова, - возражал обвиняемый. Свою вину мужчина не признавал - он рассказывал, что, если воспитанники нарушали дисциплину, в училище на беседу вызывали родителей, кадетам давали выговор, лишали права на увольнение, но никаких избиений не было.

Кадеты, которые давали показания в суде, говорили, что Анатолия Булгака они боялись и уважали. Никаких претензий к мужчине у парней нет. При этом некоторые из них рассказывали, что замдиректора действительно бил их за провинности. Но молодые люди списывали это на срывы - работа ведь тяжелая.

- Я вынес яблоко из столовой, шел с ним в руках. Анатолий Григорьевич увидел меня, позвал к себе. Я пришел, отдал яблоко и получил пощечину. Можно сказать, погладил - боль была малейшая. Травм не было, побоев не было, в медблок не обращался, никому не говорил, - вспоминал один из кадетов. Об этом случае он никому не сообщил - считал, раз нарушил порядок в училище, значит, нужно понести наказание.

В кадетском училище обвиняемый работал 8 летФото: Святослав ЗОРКИЙ

16 апреля Анатолий долго выступал с последним словом - рассказывал, что работе в кадетском училище посвящал почти все время в ущерб семье. По словам обвиняемого, в училище приходили разные ребята: некоторых родители отдавали туда учиться, потому что сами не справлялись с воспитанием.

- Мне 67 лет, и то, что случилось со мной, - это крах, это удар, это катастрофа всех моих жизненных устоев, принципов, всех моих позиций, - цитировала обвиняемого газета «Інфа-Кур’ер». - Разрушено все. Это трагедия для моей семьи, моих родных и близких. Я причинил им боль и страдания. И то, что передо мной рухнула огромная пропасть, не поддается никаким описаниям. Пережить это, конечно, очень трудно.

Анатолия Булгака взяли под стражу после оглашения приговора. Он еще может быть обжалован и опротестован в законном порядке.