В прошлом году белорусы получили меньше переводов из-за границы, чем все наши соседи

По оценке Всемирного банка, в прошлом году белорусы получили примерно 1,2 млрд долларов переводов из-за границы. Сумма, конечно, немаленькая - это 2,1% нашего ВВП, или шестая часть золотовалютных резервов (они, по данным на 1 апреля, составили 7,2 млрд долларов).

Прошлогодний результат оказался чуть меньше того, что был в 2017-м (см. инфографику). Кроме того, он оказался самым низким и среди всех наших соседей! Ближе всего к Беларуси по объемам денежных переводов была Латвия, туда в прошлом году пришло чуть меньше 1,3 млрд долларов. Примерно на том же уровне находится и Литва - 1,4 млрд долларов. А вот другие наши соседи заметно вырвались вперед. Например, в Польшу в прошлом году из-за границы пришло 7,4 млрд долларов, в Россию - 8,6 млрд, а в Украину - 14,4 млрд. Если судить по этим цифрам, от соседей за границу уезжает гораздо больше человек!

- Если сравнивать отток мигрантов из Беларуси с оттоком от наших соседей, той же Украиной или Литвой, у нас пока все относительно хорошо даже в процентном соотношении, - соглашается Катерина Борнукова, академический директор исследовательского центра BEROC. - В Украине экономическое положение более тяжелое, кроме того, безвиз облегчает многим мигрантам изначальный поиск работы. Жители балтийских стран имеют неограниченный доступ к рынкам труда ЕС, поэтому для них миграция является привлекательной даже при том, что экономики их стран находятся в лучшем состоянии, чем экономика Беларуси. Если бы у наших граждан был такой доступ, боюсь, мы бы увидели совсем другие масштабы миграции. Что больше всего беспокоит в вопросе миграции из Беларуси, так это нарастающая динамика. Миграция во многом работает по принципу сети: легче уезжать туда, где уже есть много белорусов, которые могут помочь советом, информацией и так далее. Поэтому чем больше белорусов-мигрантов есть где-то, тем привлекательней становится миграция для других.

- А почему за последние два года сумма переводов из-за границы увеличилась? Говорит ли это о том, что и отток мигрантов растет?

- Кризис мог послужить толчком очередному всплеску миграции. Но и снижение объема переводов в 2015 - 2016 годах не обязательно означает, что в те годы миграция уменьшилась. Многие белорусские мигранты работают в России, и из-за падения курса рубля в это время размер переводов в долларах мог значительно сократиться.