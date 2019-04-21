Абитуриент-2019: Любишь спорт и хочешь получить престижную профессию тренера, психолога, инструктора-методиста или менеджера в туризме?

Определиться с выбором вуза бывает непросто, читая описание специальностей в интернете. Другое дело - когда своими впечатлениями об учебе делятся студенты. Мы приехали в Белорусский государственный университет физической культуры, чтобы пообщаться с ребятами и узнать обо всем у них лично.

«С третьего курса совмещаю учебу и работу»

Александра Агеенко утром идет на занятия, а вечером обучает плаванию детей.

- Я поступила сюда, чтобы стать тренером по плаванию, - говорит студентка четвертого курса факультета массовых видов спорта Александра Агеенко. - Меня давно привлекала тренерская деятельность, всегда было интересно, как можно из маленького человечка сделать чемпиона.

Саша встречает нас в новом современном плавательном комплексе, построенном по международным стандартам. Здесь тренируются национальные команды по плаванию, прыжкам в воду, водному полу, синхронному плаванию. Кстати, приходить сюда могут и обычные любители водного спорта.

- Когда я поступила сюда, меня впечатлила тренировочная база: бассейн, легкоатлетический манеж, учебно-спортивный комплекс. А еще удивило то, что в коридорах вуза можно запросто встретить знаменитых спортсменов, которых раньше я видела только по телевизору - например, Александру Герасименю.

По словам Саши, Золотая Рыбка белорусского спорта, трехкратная медалистка Олимпийских игр Александра Герасименя - человек открытый, общаться с ней очень приятно.

Студенты тренируются в современном бассейне, построенном по международным стандартам.

Интересуемся, какие предметы есть в расписании занятий у будущих тренеров.

- Мы занимаемся не только плаванием - изучаем анатомию, физиологию, культуру речи педагога. Были предметы по выбору - танцы, и это приносило мне колоссальное удовольствие! А еще в программе занятий есть футбол, баскетбол, гандбол.

С третьего курса Саша совмещает учебу с работой: в первой половине дня посещает занятия, а вечером обучает плаванию детей от 6 до 14 лет. Говорит, что все успевать - это вполне реально. А еще девушка решила получить вторую специальность в сфере туризма и гостеприимства - это тоже возможно в БГУФК.

«Выпускникам присваивается судейская категория»

Мария Соснович с удовольствием обучает детей фигурному катанию.

Мария Соснович пришла в университет, чтобы стать тренером по фигурному катанию. Девушка стоит на коньках с пяти лет, а теперь учится на третьем курсе факультета спортивных игр и единоборств, а также тренирует маленьких детей в «Минск-Арене».

- Это тот университет, который может зажечь студента и сделать фанатом своего дела на всю жизнь, - говорит Мария. - Здесь многое сделано для того, чтобы ребята могли себя реализовать. Если ты проявляешь инициативу, то можешь добиться всего, чего угодно.

По словам Марии, в БГУФК в основном поступают ребята, которые уже занимались спортом.

- Если ты действительно готов выкладываться, отдавать себя полностью, то очень здорово, если придешь в этот вуз. Возможно, не все добиваются чего-то как спортсмены, но всегда можно стать хорошим тренером, даже тренером-легендой.

Студенческая жизнь в БГУФК очень насыщенная: помимо занятий, у ребят есть возможность работать волонтерами на крупных спортивных событиях.

В БГУФК в основном поступают ребята, которые уже занимались спортом.

- Нас задействуют как волонтеров на международных соревнованиях по фигурному катанию, куда съезжаются знаменитые фигуристы. В детстве мы смотрели все это по телевизору и просто фанатели, а теперь можно увидеть вживую своих кумиров. Это очень здорово! Также наши ребята будут работать волонтерами на Европейских играх в Минске летом.

Студентов привлекают на соревнования и в качестве судей. Уже после третьего курса многие начинают пробовать себя в этой роли, а после окончания университета выпускникам присваивается судейская категория.

«Профессия тренера - это почет, уважение и высокий доход»

Антон мечтает, чтобы его ученик когда-нибудь победил на Олимпийских играх.

Студент четвертого курса Антон Бондарик работает тренером по теннису в центре Максима Мирного.

- Я применяю на практике знания, которые получил в университете. Юниоры, с которыми я работаю, занимают призовые места на республиканских и международных соревнованиях, - с гордостью говорит Антон. Он мечтает о том, чтобы его ученик когда-нибудь победил и на Олимпийских играх.

- Профессия тренера очень престижная. Это почет и уважение, к тому же она хорошо оплачивается, если ты будешь достигать больших высот и развиваться сам.

По словам Антона, в БГУФК есть все условия и для научной деятельности:

- Я недавно посетил международную конференцию в Киеве, это было классное событие. У меня уже есть научные публикации. Если вам нравится наука, вам обязательно помогут в нашем университете.

Будущие тренеры изучают анатомию, физиологию, а также психологию, которая помогает лучше понимать детей.

Один из любимых предметов Антона - это биомеханика, позволяющая поставить правильную технику в теннисе. А еще - анатомия, физиология и, конечно же, психология, которая помогает лучше понимать детей.

- Ребята, если вы поступите в наш университет БГУФК, тут вы получите классную красивую творческую профессию и попадете в один из самых оснащенных университетов страны.

«Буду помогать людям с инвалидностью заново себя реализовать в жизни»

Татьяна будет помогать людям с ограниченными возможностями, а Антон станет специалистом по восстановлению после травм.

Было бы ошибкой думать, что в БГУФК готовят только спортсменов и тренеров. Например, здесь есть факультет оздоровительной физической культуры и туризма, где обучают другим интересным профессиям.

- Моя специальность называется «инструктор-методист по адаптивной физической культуре», - говорит Татьяна Евлаш. - Говоря простыми словами, это физкультура для людей с ограниченными возможностями. В первую очередь задача такого специалиста - коррекция ослабленных и компенсация утраченных функций здоровья человека, обучение двигательным действиям, расширение адаптационных возможностей организма людей с инвалидностью.

По словам Татьяны, ее главная задача как специалиста - дать возможность таким людям заново реализовать себя в жизни.

- Люди с инвалидностью - это такие же люди, даже, возможно, более искренние. Но они находятся на другом берегу реки. А я - тот человек, который может связать эти два берега. Мне кажется, в эту профессию стоит идти тем ребятам, кто связан с физкультурой и спортом. Не обязательно иметь высокие спортивные достижения, важно любить физкультуру и верить в нее как живительный источник здоровья и способ самореализации.

Мы беседуем с Татьяной в помещении анатомического музея университета. Рядом стоит искусственный скелет, а под стеклом находятся анатомические препараты. Здесь можно посмотреть, как устроен мозг человека или, например, его мышцы. Этот музей очень впечатлил Татьяну, когда она начала здесь учиться.

В анатомическом музее можно посмотреть, как устроен скелет человека и его мышцы.

По мнению девушки, возможностей для реализации здесь очень много.

- Если ребята хотят активно заниматься спортом, творчеством, увлечены наукой, то им однозначно надо в наш вуз. Здесь дается фундамент знаний, на основе которых можно заниматься научной деятельностью, проходить практику в лечебных учреждениях. И, помимо этого, жить яркой интересной жизнью, пробовать себя в различных видах спорта.

Однокурсник Татьяны Антон Лосоцкий учится на кафедре физической реабилитации. Он будет помогать восстанавливаться после травм как спортсменам, так и обычным людям.

- Меня впечатлила инфраструктура университета: здесь все находится очень близко и удобно. Я приехал учиться из другого города, и мне предоставили место в общежитии, которое расположено буквально в пяти минутах ходьбы от главного корпуса. А рядом с вузом - красивая природа, водохранилище Дрозды.

Антону нравится проходить практику в лечебных учреждениях, а также заниматься гимнастикой, плаванием и легкой атлетикой.

«Психологи знают, как настроить спортсмена на победу»

Влада Девятовская получит две квалификации - психолога и преподавателя физической культуры.

Как помочь спортсмену, если он находится в депрессии, а показывать высокие результаты необходимо? На помощь может прийти спортивный психолог. Этой специальности тоже обучают в БГУФК.

- Психология - это не столько работа, сколько стиль жизни. Надо уметь думать, анализировать, подбирать ключики к другим людям, - говорит студентка Влада Девятовская. - Если человек сам понял, что ему нужна помощь, то он приходит к психологу, и тот корректирует это состояние. Но бывает и так, что, будучи веселым и позитивным, случайно затрагивает тему депрессии. У меня возникнет вопрос: почему эта тема интересует человека, который только улыбками свое настроение показывает? Тогда начнется другая работа. Мы начнем с более далеких тем, пока не доберемся до сути.

По словам Влады, психологическая поддержка особенно важна и для спортсменов, которые едут на Олимпиаду или другие важные соревнования. Такой специалист поможет снять напряжение перед выступлением.

После окончания университета Влада получит две квалификации - психолога и преподавателя физической культуры.

«Студенты ездят на стажировки за границу»

Дарья Насанович знает, как помочь людям восстановить здоровье с помощью упражнений.

- Мне всегда хотелось помогать людям восстанавливать здоровье при помощи упражнений, - говорит выпускница кафедры лечебной физической культуры и физической культуры дошкольников Даша Насанович. - Мой брат также окончил эту кафедру, и когда он приезжал домой на выходные, то захватывающе рассказывал о том, как они проходят практику в санаториях, как учатся делать массаж, меня это вдохновило.

Даша показывает нам один из тренажеров, который используют в работе врачи ЛФК - спортивный балансир. Это приспособление для укрепления мышц спины и профилактики остеохондроза. Стоять на этой резиновой подушке очень непросто, зато полезно!

Выпускники кафедры могут работать инструкторами-методистами в санаториях, преподавать физическую культуру в школах, а сама Даша решила стать педагогом и остаться на кафедре, чтобы обучать студентов.

Выпускники кафедры могут работать инструкторами-методистами в санаториях.

- Студенческая жизнь очень многогранна: можно заниматься как наукой, так и спортом. Я посещала конференцию в Киеве, выступала там с докладом. Знаю, что студенты по легкой атлетике ездили в Турцию стажироваться на целый месяц. Большинство студентов, которые здесь учатся, не только занимаются спортом на профессиональном уровне, но и с пользой для себя проводят время в творческих кружках. Здесь есть все возможности для развития.

БУДЬ В КУРСЕ

БГУФК - единственное профильное учреждение высшего образования в Беларуси, где готовят специалистов в области физической культуры, спорта и туризма. Здесь обучаются более 4,5 тысячи студентов. За историю университета его студенты и выпускники более 140 раз поднимались на Олимпийский пьедестал. Выпускники БГУФК - Александр Медведь, Екатерина Карстен, Антон Кушнир, Любовь Черкашина, Виктория Азаренко, Владислав Гончаров, Динара Алимбекова и другие знаменитые спортсмены.

Адрес университета:

Минск, пр. Победителей, 105

Телефон приемной комиссии +375 (17) 369 60 84