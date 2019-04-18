2019-04-18T14:21:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Будут ли восстанавливать? В Городокском районе вместе с мусором сожгли костел XIX века

Храм пустовал более тридцати лет
Наталья ПАРТОЛИНА
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От здания костела почти ничего не осталось. Фото: МЧС.От здания костела почти ничего не осталось. Фото: МЧС.
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Костел Святых Апостолов Петра и Павла в деревне Ремни Городокского района загорелся днем 17 апреля. Пожарные приехали быстро, и огонь ликвидировали оперативно. Но от здания практически ничего не осталось.

Последние лет тридцать костел стоял заброшенным. Построен он был в 1869 году на фундаменте, который остался от более древнего храма XVIII века. Костел скрупулезно повторял планировку своего предшественника. Был он полностью деревянным, с резными наличниками, только на кровле имелись металлические элементы. Специалисты определяли стиль костела как соединение элементов классицизма с чертами псевдорусского стиля и модерна.

Костел, построенный в девятнадцатом веке, пустовал тридцать лет. Фото: Сергей ПЛЫТКЕВИЧ, planetabelarus.by.

Костел, построенный в девятнадцатом веке, пустовал тридцать лет. Фото: Сергей ПЛЫТКЕВИЧ, planetabelarus.by.

Костел Петра и Павла в Ремнях построили латыши-переселенцы. В округе они скупали земли под хутора - в то время земля здесь была дешевле. К строительству подходили с невероятной скрупулезностью.

- Рассказывают, что один из местных рабочих в обеденный перерыв с размаху воткнул топор в бревно и сел рядом перекусить. Это заметил мастер и забраковал бревно - со следом от топора оно для строительства храма уже не годилось, - рассказала директор районного краеведческого музея Тамара Иванова.

В период расцвета костел был обнесен каменным забором, рядом с ним был красивый пруд, возле которого после службы чинно прогуливались нарядно одетые парочки.

По последним оценкам, износ здания составлял 67 процентов. Костел, внесенный в список культурного наследия страны, стоял законсервированным.

В Следственном комитете предполагают, что огонь подобрался к костелу по сухой траве, которая загорелась, когда кто-то из местных жителей сжигал мусор. Фото: Следственный комитет.

В Следственном комитете предполагают, что огонь подобрался к костелу по сухой траве, которая загорелась, когда кто-то из местных жителей сжигал мусор. Фото: Следственный комитет.

Почему сгорел костел, сейчас разбираются следователи.

- Предварительно установлено, что пламя перешло на храм в ходе неосторожного обращения с огнем, при сжигании мусора перешедшего на сухую растительность, - рассказали в Следственном комитете.

Будет ли восстановлен храм, пока неизвестно. Сначала свой вердикт о том, целесообразно ли восстанавливать костел и сколько для этого потребуется средств, должны вынести специалисты. Потом местные власти и собственник здания – православная церковь – примут окончательное решение. Кстати, 5 апреля храм осматривала комиссия.

-Предварительно прикидывали, какие объемы работ нужно выполнить для реставрации костела, - рассказала начальник отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Гордокского райисполкома Светлана Мозжарова. – Планировали спонсоров найти…

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