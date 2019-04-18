Курсы доллара и евро упали до минимумов с начала года

Доллар и евро бьют рекорды - но не растут, как может подумать любой белорус, а снижаются. Обе валюты не стоили так дешево с начала года. По итогам торгов в четверг, 18 апреля, курс доллара составил 2,0957 рубля. Днем ранее официальный курс был еще чуть ниже - 2,0953 рубля, а в предыдущий раз «зеленый» опускался ниже этой отметки в ноябре прошлого года. Евро дешевеет еще сильнее. Официальный курс - 2,3630 рубля, это самый низкий уровень аж с августа прошлого года!

Что происходит с валютами и чего ждать дальше?

- Падение доллара и евро у нас в очередной раз связано с падением доллара и евро к российскому рублю, - комментирует старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. - Учитывая структуру нашей внешней торговли и то, какими валютами она обслуживается, белорусский рубль очень активно реагирует на то, что происходит с рублем российским. Например, в прошлом году российский рубль сильно падал по отношению к иностранным валютам. Это привело к тому, что у нас в прошлом году доллар и евро подорожали, а российский рубль - подешевел. При этом стоимость валютной корзины оставалась достаточно стабильной. Это говорит о том, что с белорусским рублем ничего особенного не происходило, влияние было сугубо внешним. Так что дело, можно сказать, было не в экономике, а в математике. Но, начиная с нового года, российский рубль, наоборот, стал укрепляться. За это время доллар в России подешевел с 70 рублей до 64, а евро - с 80 до 72. Это автоматически приводит к тому, что у нас доллар и евро тоже дешевеют, а российский рубль растет. Опять же, это говорит не о какой-то силе белорусского рубля, а о том, как складываются внешние факторы. Сейчас российский рубль укрепляется на протяжении четырех месяцев благодаря сильному росту цен на нефть (с конца прошлого года нефть марки Brent подорожала с 52 до 71 доллара за баррель), а также тому, что США так и не ввели против России обещанные болезненные финансовые санкции.

- Можно ли предположить, что будет дальше происходить с курсами? В какой валюте тогда лучше хранить сбережения?

- Дальше все тоже будет зависеть в первую очередь от цен на нефть и от того, будут ли введены американские санкции. Предсказать такие далекие от белорусских реалий вещи очень тяжело. Если же говорить о сбережениях, то оптимальный вариант - это держать половину сбережений на депозите в белорусских рублях, а вторую половину разделить между долларом и евро. Тогда можно вообще не переживать о том, что происходит с курсами. Если подешевеет одна часть корзины, вторая подорожает, и вы ничего не потеряете.