Президент мечтает о международном финансовом центре

Александр Лукашенко встретился с руководством Дубайского международного финансового центра, который представляли управляющий Эсса Абдулфаттах Казим и исполнительный директор Ариф Амири.

- Полагаю, что вы уже знакомы с нашими мечтами - создать нечто подобное вашему центру в Беларуси. И я буду вам весьма признателен, если вы продолжите свою благотворительную деятельность в Беларуси в плане поддержки этого проекта и консультативной помощи нам, - сказал президент.

И отметил неоценимый опыт Дубайского МФЦ в создании таких центров.

- Знаю, что ваш центр проявляет большой интерес в сотрудничестве в области IT-технологий, вы много уделяете внимания цифровой экономике. Мы также этим серьезно занимаемся. Думаю, если бы мы сумели найти общий интерес, то это сопряжение было бы только на пользу развитию цифровой экономики. Если вы сочтете, что в Беларуси есть опыт высоких технологий, мы к вашим услугам и готовы работать вместе, - подчеркнул Александр Лукашенко.

Дубайский международный финансовый центр. Фото: uae-consult.com

Как сообщает БелТА, управляющий Дубайского МФЦ отметил, что и правительство Дубая, и сам центр обязуются поддерживать проект в Беларуси.

- Это что-то, что мы очень скоро реализуем. Мы приехали, чтобы поделиться опытом, мы готовы к этому, особенно что касается создания и развития финансового центра. И мы полностью готовы вносить вклад в развитие отношений между двумя государствами, особенно в IT-секторе, - заявил Эсса Абдулфаттах Казим.

Правительство и Дубайский МФЦ подписали меморандум о взаимопонимании. Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин сообщил, что создание в нашей стране своего международного финцентра - сложный проект.

- Предстоит большая работа для наших экспертов, чтобы мы вышли на конечный результат и смогли доложить о нем президенту, - подчеркнул первый вице-премьер. К слову, в белорусской команде, которая сейчас взаимодействует с Дубайским МФЦ, представители как госорганов, так и бизнеса.

Для реализации проекта будут выбирать вариант финцентра, который подходит именно Беларуси.

- Ведь то, что сработало для нас, возможно, не сработает для вас: динамика развития рынков на Ближнем Востоке и в Беларуси несколько разнится, - пояснил Эсса Абдулфаттах Казим.

После гости из ОАЭ посетили Парк высоких технологий и обсудили перспективы сотрудничества.