Алексей Ягудин открыл в Минске центр фигурного катания: «К этому надо было подойти осознанно»

Еще в декабре прошлого Алексей Ягудин рассказывал KP.BY о планах открыть в Минске школу фигурного катания. В столице Беларуси олимпийский чемпион и многократный чемпион мира бывает часто, всякий раз упоминая, что у него есть дом на Минском шоссе: практически одинаково ехать что в Минск, что в Москву.

- В Беларуси есть дети, которые хотели бы кататься, есть площадки. Проблема нехватки тренерских кадров. Думал о том, чтобы открыть в Беларуси школу. Сейчас ведутся переговоры, познакомился с председателем федерации. Мы говорим о том, чтобы придать импульс развитию фигурного катания. И чтобы это было что-то реальное, а не только девизы, - говорил Ягудин.

В пятницу центр Алексея Ягудина был торжественно открыт. Он разместиться в спортивном центре «Олимпик парк» (находится в одноименном жилом комплексе по улице Ратомская,2). Этот объект построила компания «Тапас». На арене две ледовые площадки, а также игровые залы, сауны. Недавно тут проходил финал соревнований любительских хоккейных команд на призы Президентского спортивного клуба, который выиграла дружина Александра Лукашенко.

В церемонии открытия принимали участие заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, Алексей Ягудин, культовая тренер Татьяна Тарасова.

- Арена как театр – строится на века. Через 20-30 лет сюда будут ходить люди, это будет намоленное место. Мне очень приятно, что эту школу возглавил мой самый лучший ученик, выдающийся человек, Олимпийский чемпион, у него есть чувство ответственности. Поздравляю вас с этим. Желаю, чтобы через лет шесть появились маленькие детки, которые будут принимать участие в соревнованиях, - сказала Татьяна Тарасова и в конце иронично добавила: - Хорошо свое дело передать из теплых рук.

После мастер-класса для детей и церемонии открытия Алексей Ягудин был как всегда красноречив.

- Очень насыщенный день. Утром был на стадионе «Динамо», где скоро будет открытие II Европейских игр (Ягудин – звездный посол Игр – Ред.). Там же были мероприятия ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД), с которой недавно начал сотрудничать. И вот открытие школы. Если честно, мне так неудобно, когда называют мою фамилию. Всегда краснею, когда во время работы в эфире с Татьяной Анатольевной Тарасовой она вспоминает прошлое, мол, а вот Алексей Ягудин… Но лучше работать… Сегодня на катке я говорил, что мастер-класс – это чуть-чуть серьезно. Глобально работа начнется завтра, когда стартуют тренировки. Я человек, который не любит давать обещания, это пустое дело сейчас стоять и распинаться: приходите через 10 лет вы увидите результат. Будет планомерная рабата, которая, надеюсь, в дальнейшем принесет результат. Я всегда сравниваю любую работу, профессию, вложение: если ты не в минусе, ты уже в плюсе. Здесь хочется выйти в реальный плюс, - сказал Ягудин.

Уже завтра начнется сбор под руководством Татьяны Тотьмяниной и Полины Шелепень, который продлится до мая. Как отметил Ягудин, среди тренеров будет ротация:

- Мы будем интегрировать тренеров, которые собаку съели в своей профессии: Олег Васильев – сам Олимпийский чемпион и тренер Олимпийских чемпионов. Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина. Олимпийский чемпион Максим Маринин. Чемпионка Европы Яна Хохлова. Я буду приезжать. Самое главное выстроить систему. Этим мы и занимаемся. Мы здесь не для потехи, чтобы свои амбиции показать, типа я вот я такой и у меня есть школа. Это не кроссовки купить и наслаждаться ими какое-то время. Школа фигурного катания – длительный, энергозатратный процесс. Мы не будем разрушать системы подготовки, выстроенные в Беларуси. Мы не будем переманивать детей их других школ. Наоборот, постараемся оказать посильную помощь и интегрироваться в эту систему, чтобы все работало как единый механизм. Все должно работать для одной цели: поднять фигурное катание в Беларуси.

Алексей Ягудин сказал, что также участвует в съемках нескольких телевизионных проектов на белорусских каналах, а в мае приедет в Минск как актер театра (спектакль «Слушай сердце»):

- Широкий фронт работы. Всегда, когда мне тяжело, в шутку вспоминаю фразу Татьяны Анатольевны Тарасовой: Леша может все. Леша может все, но в одиночку уже сложно. Леша сильнее, когда в его команде есть ответственные люди, которым можно доверять.

Фигурист рассказал, когда задумался об открытии своей школы:

- После завершения карьеры примерно в 2003-2005 годах работал с Татьяной Анатольевной Тарасовой как тренер. Тогда промелькнула мысль, что, возможно, буду что-то такое делать (центр по фигурному катанию – Ред.). Рождение двух дочерей поменяло мышление: осознаешь, что живешь не только для себя, но и для тех, кто является будущем. Это дети. Хочется не только брать, но и отдавать. К этому надо было подойти осознанно. А не так, что назвал школу своим именем, а потом «здравствуйте и до свидания». Я не такой человек. То же самое, что прийти в театр, а потом говорить: ой, текст особо не помню. Наоборот: в театре рядом партнеры, которых ты не можешь подвести.

В центре Ягудина уже ведут набор детей от 3 до 9 лет. Первое занятие – бесплатное, также обещают бесплатное обучение самым одаренным. В группах будет по 15-20 учащихся, их будут комплектовать в зависимости от уровня катания. Ориентировочная обучения в месяц – 400 рублей (в неделю три тренировки).

На сайте Центра заверяют, что тренировки построены по современным методикам, чтобы заинтересовать детей и привить им любовь к спорту. Обучение детей фигурному катанию происходит через игру, ведь в игре дети имеют больше возможностей повысить свой интерес к спорту и физическим нагрузкам. Так ребёнок не только получит лучшее и качественное образование от профессионалов своего дела, но и укрепит своё здоровье и найдет новых друзей. Особое внимание уделяется не только занятиям фигурным катанием на льду, но и урокам хореографии и занятиям СФП и ОФП (специальная и общая физическая подготовка).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Открытие Центра по фигурному катанию Алексея Ягудина прокомментировала председатель Белорусского союза конькобежцев Юлия Комлева.

- Так понимаю, не обошлось без вашего участия со стороны БСК.

- Когда мы вели переговоры с Алексеем Ягудиным, спортивным руководством страны, ставили цель, чтобы фигурное катание в нашей стране стало более профессиональным видом спорта. Очевидно, стоит задача поднять уровень мастерства наших фигуристов. Алексей принял решение открыть такой центр, мы оказывали организационное содействие. Одно из условий – работа с национальной сборной Беларуси. Уже в пятницу начнется сбор под руководством супруги Алексея Ягудина, Олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной.

- Финансирование работы тренеров за чей счет?

- Сам центр Ягудина. Детские группы там будут заниматься платно. Что касается работы с национальной сборной, то Алексей выразил готовность работать бесплатно. Сейчас все в стадии переговоров.

- «Олимпик парк» возвел частный застройщик.

- Арену выбрали как хорошую площадку, аренда льда идет на примерно таких же условиях, как это было бы в другом месте.

- В центре стоимость обучения для детей от ориентировочно 400 рублей в месяц. Если говорить о массовости вида спорта, то, наверное, это не дешево.

- Думаю, в других видах спорта стоимость примерно такая же. К тому же, в центре будут разные пакеты: в зависимости от насыщенности тренировок варьируется стоимость. Самые одаренные смогут заниматься бесплатно. Что касается массовости, то мы плотно сотрудничаем с регионами, в ближайших планах открытие отделения фигурного катания в Ледовых дворцах, для нескольких уже нашли тренеров. На начальных этапах будет обучение катанию на коньках, дальше дети будут выбирать, куда идти: фигурное катание, хоккей, конькобежный спорт.

В следующем году с ISU (Международный союз конькобежцев) будем проводить серию из четырех соревнований, два из них – в регионах. Впервые в Беларуси проведем судейских семинар ISU, это важно для обучения наших судей. Постоянно приглашаем специалистов для обучения наших тренеров. В общем, комплексно работаем, чтобы уровень мастерства и квалификация наших спортсменов и тренеров повышалась.