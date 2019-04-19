Угощать чебуреками будем стоматологов, айтишников и строительного блогера

Чуть больше недели назад мы предложили вам поучаствовать в конкурсе - рассказать, почему мы должны накормить вас вкусными и ароматными чебуреками. Каких только историй вы нам не прислали: и в стихах, и в прозе! Но нам пришлось выбрать всего пять. Признаемся, было непросто, но все таки мы справились. А сейчас рассказываем вам, кто попробует отличный перекус от «Марьино». А мы уже собираем сумки и едем к вам!

История от стоматологов:

«Только мы после чебуреков сделаем профессиональную чистку зубов»

Почему именно наш офис должен быть сыт благодаря акции «Готовый чебурек - получи на обед»? Итак, лично меня надо накормить чебуреками только потому, что надоело со всех сторон слышать, что надо поправляться, к слову, я - мама двоих детей, а вешу 50 кг, как мешок сахара - шутит надо мной мой муж, да и старшая дочь уже выше ростом. А еще, к своему стыду, я никогда не пробовала чебуреки. Да-да, знаю, многие мамочки готовят их сами дома, но в моем роду, видимо, не было кулинаров.

Вторая причина, по которой именно наш офис надо накормить чебуреками, очень проста: мы - дружный, сплоченный, современный коллектив, который будет очень рад вкусному перекусу в виде чебуреков. Тем более мы будем делать это не на рабочих местах, как практикуют многие офисные работники. У нас есть специально оборудованная комната для приема пищи. А это немаловажный фактор с точки зрения гигиены!

Ну, и третья причина, по которой надо накормить чебуреками именно нас: только мы, после того как отведаем вкусненькое, сделаем профессиональную чистку полости рта, потому что мы - стоматологи! И кто, как не мы, знает, как важно правильно ухаживать за своими зубками после приема пищи. Так что ждем вас к себе в гости с чебуреками!

История от айтишников:

«Программисты питаются фастфудом»

Я специалист по коммуникации IT-компании SoftTeco. Как вы думаете, чем питаются программисты? Конечно же, фастфудом: пицца, гамбургеры, пельмени. Не самая полезная еда, согласитесь. Но так уж устроена жизнь, что молодежь голосует за быстроту и легкость в приготовлении. А если там есть еще и мясо, то это просто супер! Вот поэтому мы все чаще и чаще стали обращать внимание на чебуреки. Отличная альтернатива офисным перекусам: полезная, вкусная и мясная. А для меня чебуреки - это не просто еда. Это целая история. О любви, молодости и… чебуреках.

Мои родители поженились рано. И как-то сразу родилась я. Когда я была совсем маленькой, а мама с папой только-только закончили университет, мы впервые всей семьей поехали в Крым - нужно же ребенка свозить к морю;) А надо сказать, в то время в Крыму был такой же Советский Союз, как и везде. Никаких тебе кафешек на каждом углу, никакого изобилия. Для того чтобы там питаться, родители везли все с собой: тушенку, сливочное масло в банках, сахар… Все. Но было там одно местечко, где можно было купить настоящие общепитовские чебуреки! Представьте, что для тех времен это как сегодня Grand Cafe. Очередь, правда, нужно было занимать с утра. Так мы и отдыхали: я с мамой на море, а молодой отец и влюбленный в маму молодой муж в очереди за теми самыми чебуреками. Чтобы было потом чем полакомиться всей семье.

Но на этом наша чебуречная история не заканчивается. Сейчас я уже сама мама. И у меня растет взрослый сын. Говорят, что лучшие повара - это именно мужчины. Так и в нашей семье. Мой сын и мой отец (тот самый, который в молодости провел свой отпуск в очереди за чебуреками) обожают готовить чебуреки. Причем нас, женщин, они к приготовлению не допускают.

Говорят: «Вы слишком упрощаете процесс. Нужно не просто защипнуть пальцами крайчики. Нужно вилочкой по ним пройтись. Потому что только тогда образуется та самая «чебуречная волна», в которой и есть самый цимус». Чебуреки, надо сказать, получаются у них знатные. Думаю, в моем папе до сих пор живут воспоминания о его молодости, первом отпуске с любимой женой и маленькой дочкой и вкуснотище тех крымских чебуреков. Ведь такое не забывается!

Мой сын - будущий программист. Когда-нибудь и он обоснуется в уютном офисе и будет с удовольствием есть на обед чебуреки. Не хуже, чем у дедушки.

История от блогера, который жил без холодильника:

«Якое шчасце, калі ў цябе ёсць халадзільнік»

Я будаўнічы блогер Павел Бераснеў, і мой офіс - гэта мая «Хата з краю», прама каля лесу.

Гісторыя такая: першы год, калі мы сюды засяліліся, мы жылі без халадзільніка - ну проста да нас не правялі электрычнасць, а ў аўтаномным доме кожны ват на рахунку:) І прыходзілася шмат харчавацца з кулінарый у крамах (едзеш з працы, возьмеш сабе гатовых катлетак на адзін раз паесц -і, і ўсё, а потым жарэш кансервы, якія не псуюцца) і пакутваць ад асартыменту сельскай кааперацыі, дзе на мёртвую кілбасу страшна глядзець, а на паліцах нават згушчонкі няма.

На другі год мы ўжо купілі сабе халадзільнік - і адразу яго забілі прадуктамі, у тым ліку і рознымі замарожанымі субпрадуктамі. І зразумець, якое гэта шчасце, калі ў цябе пад рукой поўны халадзільнік, можа толькі той чалавек, які мае досвед: а) жыцця без халадзільніка; б) візітаў у сельскія крамы.

Карацей, вязіце вашы чэбурэкі: пратэсцім, ці могуць яны ратаваць вяскоўцаў паміж візітамі аўталаўкі!)

История от тех, кто ремонтирует автомобили:

«Спасите наш офис от нашествия сладостей!»

Наш дружный рабочий коллектив состоит из множества мужчин, занимающихся очень нужным мужским трудом - ремонтом автомобилей. И наша сильная половина фирмы просто обожает вкусно, сытно и часто покушать! Из-за отсутствия времени для быстрого перекуса все берут мешками булочки, конфеты, сладости разных мастей. И за годы работы мы с трудом смотрим на работе на эти пышки-коврижки! Сладости просто надвигаются на нас каждый рабочий день, нависая над всеми своими сахарными краями! Преследуют нас, откладываясь на боках и животиках. И так хочется сменить привычный рацион на по-настоящему вкусные и аппетитные чебуреки, дурманящие голодных ценителей правильно раскатанного, замешенного и приготовленного теста, с изумительной начинкой внутри! Ммм… Ждем их с нетерпением, как тонущий спасательного круга. Примем их с радостью и восторгом в наш дружный большой коллектив! Верните к жизни рацион питания наших сотрудников, как они возвращают к жизни бездыханные кузова автомобилей!

История от института проектирования:

«Чебуреки все мы ждем! Ведь мы завтра без ссобойки, без них с голоду умрем!»

Эва не всегда готовит,

Ведь есть у Эвы интернет.

Открывает сайт доставки -

И всегда готов обед.

Но в один в момент прекрасный

Открывает Эва сеть:

И, о счастье! В интернете

Конкурс чудный просто есть.

Чебуреки на халяву

«Комсомолка» раздает.

Там не только Эве хватит.

Целый офис не умрет.

Побежала Эва к людям

И орет во глотку всю:

«Народ! Завтра без ссобойки!

Чебуреки нам везут!»

Все порадовались сильно:

Чебуреки - это класс!

А от «Марьино» - подавно.

Просто высший пилотаж!

Так что, милая газета!

Чебуреки все мы ждем!

Ведь мы завтра - без ссобойки,

Без них с голоду умрем!

Внимание: принимая участие в кулинарной акции «Готовый чебурек - получи на обед», все участники соглашаются с тем, что их имена, отчества и фамилии, данные, фотографии могут быть обнародованы и использованы организатором бесплатно в любых рекламных и (или) информационных материалах. Все права на такие рекламные материалы принадлежат организатору.