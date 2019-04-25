2019-04-25T14:31:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Ремонт в квартире у Комсомольского озера: инфракрасная сауна, сизалевый пол и домик для бигля

В проекте «Реальный ремонт» мы рассказывает, как белорусы обустраивают свое жилье [фото]
Эвика ОТТО
Поделиться:
Квартиру супруги купили с готовым ремонтом. Но многие детали добавили сами.Квартиру супруги купили с готовым ремонтом. Но многие детали добавили сами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сегодня мы в гостях у юриста Ярослава, пиарщика Дарьи и их новорожденного сына Даниила. Молодая семья живет в трехкомнатной квартире площадью 110 квадратных метров в новостройке неподалеку от Комсомольского озера.

Дарья и Ярослав живут в квартире около года. Фото: личный архив

Дарья и Ярослав живут в квартире около года. Фото: личный архив

- Квартиру мы купили примерно год назад - она продавалась уже с готовым дизайнерским ремонтом. Первое, что нам очень понравилось, - это наличие инфракрасной сауны в одном из санузлов. Может, поэтому ее и купили, - улыбаются Ярослав и Дарья.

Тумбочка из дуба и дизайнерская люстра

В квартире кухня объединена с гостиной.

- Это очень удобное решение. Например, жена готовит ужин, а я могу сидеть за ноутбуком, заканчивать какие-то дела, и мы обсуждаем, как прошел день, - рассказывает Ярослав.

На кухне с большой столешницей удобно готовить. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На кухне с большой столешницей удобно готовить.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кухня осталась от прежних хозяев, а вот гостиную супруги обустраивали сами. В центре - дизайнерский диван насыщенного мышиного цвета. Эксклюзивную вещь разбавляют яркое желтое кресло и похожие по цвету шторы. Стильную тумбу под телевизор супруги делали под заказ. Она изготовлена из натурального дерева, задняя стенка декорирована мозаикой из массива дуба.

Портрет Дарьи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Портрет Дарьи.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Сначала мы хотели разделить гостиную и кухню стеной, но подумали, что такое решение съест пространство. Нам надо было как-то сместить акцент с огромного телевизора, поэтому заказали вот такую необычную тумбу в одном из салонов Минска, - рассказывает Дарья.

Кухня соединена с гостиной. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кухня соединена с гостиной.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В квартире много необычных светильников: в гостиной есть две люстры с вентилятором и одна - дизайнерская из Голландии. Ее купили за $2000 в одном из минских салонов.

Голландская дизайнерская люстра. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Голландская дизайнерская люстра.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Роскошная мебель и домик для бигля Персика

В кабинете Ярослава деталей немного. Но главный акцент - дорогая французская мебель. Как признался хозяин, он ценитель эстетики. Дарья же приходит в кабинет мужа, чтобы потренироваться на беговой дорожке, а еще здесь хорошо спится малышу Дане.

В кабинете Ярослава дорогая французская мебель: диван за $4000, стол за $2000. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В кабинете Ярослава дорогая французская мебель: диван за $4000, стол за $2000.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Дом построен по принципу колодца, и часть окон квартиры выходят во внутренний двор. Поэтому здесь не слышно шума с улицы, нет сквозняков. Это такая тихая комната, где можно успокоиться, привести мысли в порядок, - рассказывает Даша.

Дарья приходит в кабинет мужа, чтобы потренироваться на беговой дорожке. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дарья приходит в кабинет мужа, чтобы потренироваться на беговой дорожке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первое, на что обращаешь внимание в спальне супругов, - расписанная стена у изголовья кровати.

- Минский художник Митя Писляк написал здесь нашу историю знакомства и отношений, - улыбаются ребята.

На стене в спальне - работа минского художника Мити Писляка. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На стене в спальне - работа минского художника Мити Писляка.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Часть мебели в квартире куплено в Икеа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Часть мебели в квартире куплено в Икеа.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Покрытие в спальне тоже необычное - так называемый сизалевый пол. Он сделан из сизаля - волокна, из которого вьют корабельные канаты. Кровать, кстати, супруги купили белорусскую. Стоила она недорого, но вот матрас пара приобрела дорогой, турецкий.

- Нужно было выбирать: либо дорогую кровать, либо очень качественный матрас. Мы остановились на матрасе. Сейчас спим и кайфуем!

Пол в спальне сделан из сизаливой нити. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пол в спальне сделан из сизаливой нити.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кстати, в семье живет очаровательный бигль по кличке Персик. Для любимого питомца хозяева купили даже специальный деревянный домик.

Домик для персика обошелся 400 долларов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Домик для персика обошелся 400 долларов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В одном санузле - ванная. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В одном санузле - ванная.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В другом - душ и инфракрасная баня. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В другом - душ и инфракрасная баня.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В квартире есть кладовая для стиральной и сушильной машин. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В квартире есть кладовая для стиральной и сушильной машин.Фото: Павел МАРТИНЧИК

С спальне сделана гардеробная. Фото: Павел МАРТИНЧИК

С спальне сделана гардеробная.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ПОЧЕМ

Диван в кабинете - $4000

Письменный стол в кабинете - $2000

Комод в кабинете - $1000

Тумба под телевизор - $750

Диван в гостиной - $1500

Кровать - $170

Матрас - $1500

Домик для собаки - $400

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Fashion-квартира в Минске: круглая кровать и шкуры аргентинских коров

«Комсомолка» в гостях у арт-художника Ольги. Вместе с дочерью они живут в трехкомнатной квартире площадью 90 кв. м в жилом комплексе «Каскад» у станции метро «Молодежная» в Минске (читать далее)

Ремонт в четырехкомнатной квартире: сто точек освещения и розовая стена для рисунков

Сегодня мы в гостях в семье начальников: Людмила возглавляет отдел в логистической компании, ее супруг Алексей работает в снабжении. Пара и их двое детей, Арсений и Ася, недавно переехали в просторную четырехкомнатную квартиру в новостройке недалеко от Комсомольского озера в Минске (читать далее)

Ремонт в квартире телеведущей Екатерины Тишкевич: «Квартира получилась рискованная: вся мебель белая. Но это очень удобно!»

«Комсомолка» побывала в гостях у телеведущей канала ОНТ Екатерины Тишкевич, ее мужа, дочек Дарьи и Софии. Дружная семья живет в трехкомнатной квартире площадью 73 квадратных метра в Минске (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Телеведущая Елена Спиридович: У меня копилось раздражение, если выходной тратила на уборку
Про ошибки в семейной жизни, борьбу с лишним весом, а также почему вернулась в телеэфиры, а на "Ліcтапад" и "Кинотавр" - нет, телеведущая Елена Спиридович накануне дня рождения рассказала "Комсомолке" [фото]
«Больше всего фонили жареные яйца»: «Сябры» выступали рядом с АЭС, а у «Песняров» был личный дозиметр
Почти сразу после катастрофы на Чернобыльской АЭС эстрадные артисты стали ездить в пострадавшие от аварии районы. Накануне 33-й годовщины аварии «Комсомолка» расспросила у звезд, чем им запомнились эти непростые гастроли [фото]
Дети XXI века будут жить 110 лет, а в ближайшем будущем на рынке труда будут конкурировать четыре поколения
Вместе с профессором, доктором медицинских наук Кириллом Прощаевым мы сделали футуристические прогнозы о том, как изменится представление о возрасте 20 лет спустя
Новости 24
Беларусь возобновила экспорт нефтепродуктов, но потеряла 100 млн долларов
В Светлогорске оштрафовали бабушку, по вине которой погиб ребенок
Найденного под Логойском медвежонка назвали Машенькой
Легендарная белорусская телеведущая Зинаида Бондаренко празднует 80-летие
МЧС про запах гари в Минске: ничего не происходит
"МакДональдс" появится во всех областных центрах Беларуси в 2020 году
В Украине приняли «языковой закон»: все чиновники, артисты, спортсмены обязаны говорить на мове
Запрет на посещение лесов введен в 11 районах Гродненской области
Весенний гром: в пятницу в Беларуси ожидаются первые грозы
Полуторамесячного медвежонка без мамы нашли в лесу под Логойском
На Брестчине при тушении лесного пожара обнаружили погибшую женщину
В Гомеле задержали насильника, напавшего на трех женщин
Гомельские предприниматели нелегально продали в РФ санкционку на миллионы долларов
Сгорело 30 га леса: масштабный лесной пожар под Гродно ликвидирован
В Осиповичах автомойщики угнали и разбили Lexus клиента
Через ВКонтакте мошенники выманили больше 200 рублей у детей из Слуцка
В четырех районах Минской области запретили ходить в лес
Лукашенко отправляется в Китай на 3 дня с официальным визитом
Китай готов дать на развитие белорусской экономики €100 миллионов