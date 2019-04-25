Ремонт в квартире у Комсомольского озера: инфракрасная сауна, сизалевый пол и домик для бигля

Сегодня мы в гостях у юриста Ярослава, пиарщика Дарьи и их новорожденного сына Даниила. Молодая семья живет в трехкомнатной квартире площадью 110 квадратных метров в новостройке неподалеку от Комсомольского озера.

Дарья и Ярослав живут в квартире около года. Фото: личный архив

- Квартиру мы купили примерно год назад - она продавалась уже с готовым дизайнерским ремонтом. Первое, что нам очень понравилось, - это наличие инфракрасной сауны в одном из санузлов. Может, поэтому ее и купили, - улыбаются Ярослав и Дарья.

Тумбочка из дуба и дизайнерская люстра

В квартире кухня объединена с гостиной.

- Это очень удобное решение. Например, жена готовит ужин, а я могу сидеть за ноутбуком, заканчивать какие-то дела, и мы обсуждаем, как прошел день, - рассказывает Ярослав.

На кухне с большой столешницей удобно готовить.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кухня осталась от прежних хозяев, а вот гостиную супруги обустраивали сами. В центре - дизайнерский диван насыщенного мышиного цвета. Эксклюзивную вещь разбавляют яркое желтое кресло и похожие по цвету шторы. Стильную тумбу под телевизор супруги делали под заказ. Она изготовлена из натурального дерева, задняя стенка декорирована мозаикой из массива дуба.

Портрет Дарьи.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Сначала мы хотели разделить гостиную и кухню стеной, но подумали, что такое решение съест пространство. Нам надо было как-то сместить акцент с огромного телевизора, поэтому заказали вот такую необычную тумбу в одном из салонов Минска, - рассказывает Дарья.

Кухня соединена с гостиной.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В квартире много необычных светильников: в гостиной есть две люстры с вентилятором и одна - дизайнерская из Голландии. Ее купили за $2000 в одном из минских салонов.

Голландская дизайнерская люстра.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Роскошная мебель и домик для бигля Персика

В кабинете Ярослава деталей немного. Но главный акцент - дорогая французская мебель. Как признался хозяин, он ценитель эстетики. Дарья же приходит в кабинет мужа, чтобы потренироваться на беговой дорожке, а еще здесь хорошо спится малышу Дане.

В кабинете Ярослава дорогая французская мебель: диван за $4000, стол за $2000.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Дом построен по принципу колодца, и часть окон квартиры выходят во внутренний двор. Поэтому здесь не слышно шума с улицы, нет сквозняков. Это такая тихая комната, где можно успокоиться, привести мысли в порядок, - рассказывает Даша.

Дарья приходит в кабинет мужа, чтобы потренироваться на беговой дорожке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первое, на что обращаешь внимание в спальне супругов, - расписанная стена у изголовья кровати.

- Минский художник Митя Писляк написал здесь нашу историю знакомства и отношений, - улыбаются ребята.

На стене в спальне - работа минского художника Мити Писляка.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Часть мебели в квартире куплено в Икеа.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Покрытие в спальне тоже необычное - так называемый сизалевый пол. Он сделан из сизаля - волокна, из которого вьют корабельные канаты. Кровать, кстати, супруги купили белорусскую. Стоила она недорого, но вот матрас пара приобрела дорогой, турецкий.

- Нужно было выбирать: либо дорогую кровать, либо очень качественный матрас. Мы остановились на матрасе. Сейчас спим и кайфуем!

Пол в спальне сделан из сизаливой нити.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кстати, в семье живет очаровательный бигль по кличке Персик. Для любимого питомца хозяева купили даже специальный деревянный домик.

Домик для персика обошелся 400 долларов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В одном санузле - ванная.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В другом - душ и инфракрасная баня.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В квартире есть кладовая для стиральной и сушильной машин.Фото: Павел МАРТИНЧИК

С спальне сделана гардеробная.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ПОЧЕМ

Диван в кабинете - $4000

Письменный стол в кабинете - $2000

Комод в кабинете - $1000

Тумба под телевизор - $750

Диван в гостиной - $1500

Кровать - $170

Матрас - $1500

Домик для собаки - $400

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