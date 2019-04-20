2019-04-20T13:12:14+03:00
Минск
КП Беларусь

Библионочь в Национальной библиотеке: Рэп-баттл, книжные сокровища и виниловый релакс

В главной библиотеке Беларуси в рамках ежегодной акции «Библионочь» показали яркую программу - «БиблиоLIVE»
Святослав ЗОРКИЙ
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"Библионочь-2019" в Национальной библиотеке Беларуси"Библионочь-2019" в Национальной библиотеке БеларусиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Самая масштабная и интересная «Библионочь» прошла вечером в пятницу, 19 апреля, в Национальной библиотеке. Программа не зря получила название «БиблиоLIVE» - в этот вечер жизнь в «алмазе знаний» кипит как никогда. Весь вечер выступали музыкальные коллективы, амплитуда стилей колебалась от народных песен до студенческих рэп-баттлов. Самые азартные участвовали в путешествии-квесте «У краіну кніжных скарбаў» и рубились в «Мозгобойню». Детям представили на выбор множество мастер-классов: плетение поясов, лепка из глины, изготовление оберегов. Также можно было поиграть в «Мафию» и разные настольные игры. Программа длилась до 11 часов ночи.

Арт-объект - "Узелок на память" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Арт-объект - "Узелок на память"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фонд аудиовизуальных документов включает грампластинки, насладиться прослушиванием можно было в зоне "Виниловый релакс" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фонд аудиовизуальных документов включает грампластинки, насладиться прослушиванием можно было в зоне "Виниловый релакс"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дети резвились, мамы отдыхали Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дети резвились, мамы отдыхалиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Энергетика рок-группы "Команда Ы" зажгла сердца и тела представителей ансамбля "Шчодрыца" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Энергетика рок-группы "Команда Ы" зажгла сердца и тела представителей ансамбля "Шчодрыца"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шахматы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ШахматыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Путешествии-квест "У краіну кніжных скарбаў" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Путешествии-квест "У краіну кніжных скарбаў"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

РАзнообразие настольных игр Фото: Святослав ЗОРКИЙ

РАзнообразие настольных игрФото: Святослав ЗОРКИЙ

Мастер-класс по плетению поясов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мастер-класс по плетению поясовФото: Святослав ЗОРКИЙ

Читатель Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧитательФото: Святослав ЗОРКИЙ

Масштабная и удивительная программа "БиблиоLIVE" прошла в Национальной библиотеке Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Масштабная и удивительная программа "БиблиоLIVE" прошла в Национальной библиотекеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Мастер-класс по игре в шахматы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мастер-класс по игре в шахматыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Выставка миниатюрных книг Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выставка миниатюрных книгФото: Святослав ЗОРКИЙ

Чёрные наступают Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чёрные наступаютФото: Святослав ЗОРКИЙ

Рэп-баттл от студентов БГУКИ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рэп-баттл от студентов БГУКИФото: Святослав ЗОРКИЙ

Настольные игры Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Настольные игрыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Выставочные экспонаты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выставочные экспонатыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Знания - сила Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Знания - силаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Соломоплетение Фото: Святослав ЗОРКИЙ

СоломоплетениеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Фолк-этно группа "Pani malala" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фолк-этно группа "Pani malala"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Библионочь 2019 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Библионочь 2019Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Программа "БиблиоLIVE" завершилась в 23:00 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Программа "БиблиоLIVE" завершилась в 23:00Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Библионочь 2019 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Библионочь 2019Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Национальная библиотека Беларуси ночью Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Национальная библиотека Беларуси ночьюФото: Святослав ЗОРКИЙ

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