Библионочь в Национальной библиотеке: Рэп-баттл, книжные сокровища и виниловый релакс
Самая масштабная и интересная «Библионочь» прошла вечером в пятницу, 19 апреля, в Национальной библиотеке. Программа не зря получила название «БиблиоLIVE» - в этот вечер жизнь в «алмазе знаний» кипит как никогда. Весь вечер выступали музыкальные коллективы, амплитуда стилей колебалась от народных песен до студенческих рэп-баттлов. Самые азартные участвовали в путешествии-квесте «У краіну кніжных скарбаў» и рубились в «Мозгобойню». Детям представили на выбор множество мастер-классов: плетение поясов, лепка из глины, изготовление оберегов. Также можно было поиграть в «Мафию» и разные настольные игры. Программа длилась до 11 часов ночи.
Арт-объект - "Узелок на память"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фонд аудиовизуальных документов включает грампластинки, насладиться прослушиванием можно было в зоне "Виниловый релакс"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Дети резвились, мамы отдыхалиФото: Святослав ЗОРКИЙ
Энергетика рок-группы "Команда Ы" зажгла сердца и тела представителей ансамбля "Шчодрыца"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ШахматыФото: Святослав ЗОРКИЙ
Путешествии-квест "У краіну кніжных скарбаў"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
РАзнообразие настольных игрФото: Святослав ЗОРКИЙ
Мастер-класс по плетению поясовФото: Святослав ЗОРКИЙ
ЧитательФото: Святослав ЗОРКИЙ
Масштабная и удивительная программа "БиблиоLIVE" прошла в Национальной библиотекеФото: Святослав ЗОРКИЙ
Мастер-класс по игре в шахматыФото: Святослав ЗОРКИЙ
Выставка миниатюрных книгФото: Святослав ЗОРКИЙ
Чёрные наступаютФото: Святослав ЗОРКИЙ
Рэп-баттл от студентов БГУКИФото: Святослав ЗОРКИЙ
Настольные игрыФото: Святослав ЗОРКИЙ
Выставочные экспонатыФото: Святослав ЗОРКИЙ
Знания - силаФото: Святослав ЗОРКИЙ
СоломоплетениеФото: Святослав ЗОРКИЙ
Фолк-этно группа "Pani malala"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Библионочь 2019Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Программа "БиблиоLIVE" завершилась в 23:00Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Библионочь 2019Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Национальная библиотека Беларуси ночьюФото: Святослав ЗОРКИЙ