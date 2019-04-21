Рома Зверь: «Пока нас не были в Минске, у группы вышло три альбома»

За время, пока Ромы Зверя не было в Минске, в его жизни произошло много событий – вышел фильм «Лето», в котором он сыграл лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко. И даже за саундтрек к этой картине он совместно с гитаристом «Зверей» Германом Осиповым получили награду на Каннском кинофестивале.

Рома ЗверьФото: Святослав ЗОРКИЙ

- За время, пока мы не были в Минске, у нас вышли три альбома, - сказал Рома Зверь со сцены. – Некоторые песни из них мы вам сыграем.

Судя по всему, артист имел в виду альбом «Друзья по палате», а также мини-альбомы «Вино и космос» и «10». А если считать альбомом «Звери в зоопарке» (это и есть саундтрек к фильму "Лето"), то и все четыре. И в самом деле, песни из этих альбомов составили значительную часть концерта.

Концерт по устоявшейся уже традиции проходил в минском Дворце спорта.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рома был одет в фирменную майку со своим именем на груди и повернутыми набок крыльями – теперь уже официальным символом «Зверей». Перед артистом стояла стойка с двумя микрофонами – один из них был радио, а второй проводной. Рома пел поочередно то в один, то в другой. Почему – непонятно, разницы в вокале совершенно не чувствовалось. Наверное, два микрофона просто дублировали друг друга на случай, если один внезапно выключится. К звуку на концерте тоже были вопросы. Слова в новых песнях сложно было разобрать. По скучающим лицам было заметно, что многие зрители их просто не знают.

Зрители в первых рядах ловили каждое движение артиста.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Конечно же, все ждали хиты «До скорой встречи», «Районы-кварталы», «Напитки покрепче» и другие. Но через час после начала концерта группа вдруг устроила «перекур» и ушла со сцены. Народ шумел и требовал музыкантов вернуться обратно. Группа в это время стояла за занавесом, который не был до конца завешен, так что были видны только ноги музыкантов. Одна из поклонниц, увидев это, крикнула «Рома, давай уже возвращайся на сцену!», после чего кто-то из артистов просунул руку в просвет занавеса и показал неприличный жест.

Рома выступал в именной майке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Звери» все же вернулись, и отыграли в общей сумме чуть более полутора часов и еще раз выходили на бис. Но все равно, по признаниям давних поклонников группы, этот концерт «Зверей» был далеко не лучшим в их истории.

- Куда-то ушел весь драйв. Как будто группа в туре уже не первый год, музыканты устали и хотят домой, - с грустью заметила зрительница в фирменной майке «Зверей».

Группа "Звери" привезла в Минск новую программу "Друзья по палате"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 2016 году группа пережила "полураспад" - из состава ушли сразу три музыканта.Фото: Святослав ЗОРКИЙ