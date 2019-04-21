За 5 метров до финиша. В Гомеле во время марафона умер соучредитель ФК "Крумкачы" - знаменитый белорусский пианист

ЧП произошло под финал 21-километрового полумарафонского забега в Гомеле, сообщает Белорусская федерация легкой атлетики. Юрий Блинов выбрал для себя среднюю дистанцию (также во время мероприятия можно было бежать 4200 метров или марафон на 42 километра по парку Румянцевых и Паскевичей). Но за 5 метров до финиша у Блинова остановилось сердце. Врачи, которые находились на мероприятии, не смогли спасти бегуна после реанимационных мероприятий. Известно, что одним из условий участия было предоставление организаторам медицинской справки а также расписки о том, что человек несет ответственность за свое здоровье.

Как сообщает Белорусская федерация легкой атлетики, музыкант не раз принимал участие в забегах - в том числе в марафонских. Об этом Блинов и сам рассказывал "Комсомолке".

- Трижды участвовал в Минском полумарафоне, дважды бежал в Киеве - полумарафонскую дистанцию (21 км) и марафонскую (42 км). Еще пробежал полумарафон в Мюнхене в 2015 году. Трасса пролегала через исторический центр города - очень красиво. Забег посвятил 80-летию гимназии-колледжу при Белорусской государственной академии музыки, которую окончил. Специально по этому поводу сделал принт на майке. Плюс уже дважды 23 февраля участвовал в зимнем «Забеге настоящих мужчин», где участники бегут с голым торсом.

Yuri Blinov - "Decathlon", first performance (Feb. 5 -2016).

Не так давно Юрий Блинов рассказывал "КП", как он, классический музыкант, заинтересовался активным спортом.

- Это произошло в довольно приличном возрасте, после тридцати. Когда во время стажировки жил в США, стал ходить в тренажерный зал, параллельно делал кардио: бег, велотренажер. Долгое время не думал о том, чтобы замахнуться на что-то большее… У меня есть друзья в Дрогичине: директор музыкальной школы Сергей Васильевич Подлужный и его сын Алексей - сторонники здорового образа жизни. В 2015 году они сказали, что планируют участвовать в Минском полумарафоне на дистанции 5 или 10 км. Вспомнил французское выражение Pourquoi pas? - «Почему нет?» Тем более, я в то лето с концертами был во Франции, бегал по горам даже в жару. Читал про разные программы тренировок в интернете, подбирал то, что подходит мне. И после пары месяцев подготовки пробежал на Минском полумарафоне 10 км - этот опыт вдохновил, понял, что надо продолжать. Параллельно с бегом занимаюсь на тренажерах. Правда, сейчас не так регулярно: концерты, дела «Крумкачоў» забирают очень много времени.

- Кстати, о «Крумкачах». Как вы стали соучредителем футбольного клуба? - интересовался корреспондент "Комсомолки".

- Футбол любил всегда - до 12 лет я был вратарем дворовой команды. Но об этом узнала моя учительница музыки, был большой скандал. Пообещал, что больше не буду… Мальчишкой болел за минское «Динамо», помню весь состав 80-х годов. Когда появились «Крумкачы» - сначала просто за ними следил, затем стал ходить на матчи, влился в эту компанию и даже несколько раз играл на барабане на секторе болельщиков. Когда команда по ряду причин не смогла заявиться в Высшую лигу, вызвался стать одним из соучредителей вновь созданного клуба «НФК «Крумкачы», который сейчас выступает во Второй лиге. У меня административно-наблюдательные функции - вхожу в число тех, кто определяет стратегию развития клуба, ищет спонсоров.

Yuri Blinov plays Tchaikovsky. The Seasons: November, December.

ДОСЬЕ «КП»

Юрий БЛИНОВ - 43 года, пианист и композитор, родился в Дрогичине. Окончил Белорусскую государственную академию музыки. Проходил стажировку в Техасском Христианском университете, получил степень доктора музыкальных искусств в престижной Высшей школе музыки Истмена. Становился лауреатом крупных конкурсов, включая первые премии Гран-при Шопена в Техасе и Всеамериканского конкурса пианистов. Стал первым белорусским пианистом, который выступил с сольным концертом в одном из залов Карнеги-холла. Президент Международной ассоциации пианистов и композиторов (ISPC). Весной 2018 года стал соучредителем вновь созданного «НФК «Крумкачы». Несколько произведений Юрия Блинова посвящены спорту: «Декатлон» - десятиборцу Андрею Кравченко, «Запрашэнне ў палёт» - команде «Крумкачы», «Concerto-Krooso» - звезде мадриского «Реала» и сборной Германии Тони Кроосу, сейчас ведутся переговоры о приезде футболиста на концерт в Минске.

Редакция "Комсомольской правды" в Белоруссии" выражает глубокие соболезнования родным, близким и поклонникам творчества Юрия Блинова, который, среди прочего, активно сотрудничал с "Комсомолкой" и нередко становился героем наших публикаций.

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