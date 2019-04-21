У Зеленского 73%, у Порошенко - 25%: результаты выборов в Украине

В воскресенье, 21 апреля, в Украине проходил второй тур выборов президента. В бюллетене две фамилии: Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Избирательная кампания перед вторым туром была непредсказуемой. Украина наблюдала за видеобатлами кандидатов и дебатами на стадионе.

В 20.00 21 апреля были объявлены результаты национального экзитпола во втором туре президентских выборов. Его провели фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

По данным Национального экзитпола победил Владимир Зеленский.Фото: REUTERS

Лидирует Владимир Зеленский. За него отдали свои голоса 73,2% избирателей. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 25,3%. Вычеркнули обоих или испортили бюллетень 1,05%.

Сразу после объявления данных экзитпулов Владимир Зеленский празднует свою победу.Фото: REUTERS

Владимир Зеленский вышел к журналистам в своем штабе под музыку из сериала “Слуга народа”. Он начал с благодарностей: родителям, жене, родственникам и команде за поддержку.

- Я обещаю, что никогда вас всех не подведу, - сказал Зеленский.

И обратился к бывшим странам СССР.

- Посмотрите на нас: все возможно, - сказал он. - Мы сделали это вместе.

Петр Порошенко признал свое поражение на выборах. В своем обращении он процитировал премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля: "Никогда, никогда, никогда не сдавайся в великом и малом, если это не противоречит здравому смыслу".

Президент Порошенко крупно проигрывает актеру Зеленскому.Фото: REUTERS

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что через месяц покинет президентское кресло, но не уйдет из политики.

- Уже в следующем месяце я покину пост главы государства. Так решило большинство украинцев – и я принимаю это решение. Я уйду из офиса, но я не ухожу из политики. Я остаюсь в политике. Буду бороться за Украину, - сказал президент.

По его словам, "новый президент будет иметь сильную оппозицию, и страна от этого только выиграет".

Об этом Порошенко сказал, комментируя данные экзитпола, согласно которому его оппонент набрал 73% голосов.

- "Никогда не сдавайтесь" - это то, что слышу я и сейчас, когда вижу результаты экзит-полов. А они очевидны. И дают основания позвонить моему оппоненту и поздравить его. Сделать так, как это принято делать в демократических странах. Нам нужны совместные усилия, чтобы защищать страну, - заявил Порошенко.

Напомним, что 27 октября 2019 года в Украине должны пройти парламентские выборы.