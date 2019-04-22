Дело о гибели четырех работниц на сахарном комбинате в Скиделе: начальство осудили на 4 - 5 лет

22 апреля в Гродно огласили приговор по делу о взрыве на сахарном комбинате в Скиделе. В служебной халатности обвинили главного инженера комбината Владимира Губаревича, начальника цеха готовой продукции Владимира Малашевича и его заместителя Сергея Грушевского. Суд приговорил Малашевича и Губаревича к 5 годам колонии общего режима, Сергея Грушевского - к 4 годам. В пользу сахарного завода с них взыщут 560 тысяч рублей, сообщили в Гродненском районном суде.

Взрыв в цеху комбината произошел 25 февраля 2017 года. Примерно в час ночи в галерее, которая соединяла склад и главный производственный корпус, вспыхнула сахарная пыль. Пять работниц предприятия получили ожоги от 50% тела. Все пять попали в реанимацию. В течение трех недель четыре пострадавших (им было от 42 до 54 лет) скончались. В живых осталась только Марина Урбанович. Женщина долго лечилась, получила инвалидность, на комбинате она больше не работает.

Родные погибших и пострадавшая женщина получили выплаты от предприятия в размере среднего заработка за 10 лет - так, Марине Урбанович выплатили 46 тысяч рублей.

Почти два года следователи и эксперты разбирались в обстоятельствах происшествия. Выяснилось, что стало причиной взрыва: когда по помещениям комбината перевозили сахар, сахарная пыль смешивалась с воздухом и оседала на оборудовании, воздуховодах, полу. Устройство, которое должно было удалять эту пыль, использовали неправильно, уборку пыли проводили нерегулярно. В результате сахарная пыль взорвалась либо от разряда электричества, либо из-за работы оборудования.

У единственной выжившей в той трагедии теперь третья группа инвалидности пожизненно. В цехе, где произошел взрыв, она работала 13 лет.

- Иногда было так пыльно, что мы не видели друг друга на расстоянии нескольких метров. Мы всегда говорили начальству, что нам дышать нечем. «Примем меры» - весь ответ, а где эти меры, я не знаю. У нас всегда была борьба за эту пыль, убирали мешками. На собраниях поднимали вопрос, но Малашевич начинал кричать и руками махать, - рассказывала женщина в суде.

В своем последнем слове обвиняемые приносили соболезнования родным погибших. Свою вину в том, что случилось, они отрицали, пишет «Гродзенская праўда».

- Все время, когда шли следствие и суд, я задавался вопросом, что я сделал неправильно, но так и не смог ответить. В цеху была запыленность. Об этом все знали. И мы писали, обращались куда следовало. Но финансовых средств выделено не было, - говорил начальник цеха готовой продукции.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

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