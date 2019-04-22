Из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ сломалось дорогое оборудование

Вечером в пятницу, 19 апреля, концерн «Белнефтехим» забил тревогу. Качество нефти, которая идет из России по нефтепроводу «Гомельтранснефть Дружба», резко ухудшилось. А это влияет и на качество нефтепродуктов, которые производят наши нефтеперерабатывающие предприятия, и на сохранность оборудования.

Уровень хлорида превышает допустимый в 25 раз

- По нефтепроводу из Российской Федерации поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту. Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы нефтеперерабатывающих заводов, - объяснила БелТА пресс-секретарь «Белнефтехима» Марина Костюченко.

Позже выяснилось, что уровень хлорида в российской нефти (речь идет об экспортной смеси Urals) превышает допустимый в 25 раз! А это усиливает вероятность коррозии оборудования. С последствиями уже столкнулся Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Как сообщают на предприятии, из-за некачественной нефти из строя вышло дорогостоящее оборудование. Комиссия установила факт коррозионного разрушения теплообменных трубок на одной из секций воздушного холодильника ХК-105.

- Ремонтно-механическое производство предприятия произвело демонтаж указанного оборудования и приступило к ремонту, - комментируют на Мозырском НПЗ.

Другому белорусскому нефтеперерабатывающему гиганту, новополоцкому «Нафтану», повезло чуть больше. На него нефть поступает по двум веткам нефтепровода «Дружба» - северной и южной. Некачественная нефть поступала по южной ветке. Чтобы избежать поломок, загрузку предприятия решили снизить на 40%.

Все это привело к тому, что «Белнефтехим» принял решение временно не продавать нефтепродукты, например тот же бензин, за границу.

- С учетом проведения посевной кампании, необходимости обеспечения внутреннего рынка, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям. Ограничение носит временный характер, и по мере исправления ситуации обязательства по поставкам нашим иностранным контрагентам будут исполнены, - цитирует БелТА зампредседателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.

В августе Беларусь решит, какую компенсацию просить у России за некачественную нефть

Российская компания «Транснефть», которая занимается поставками нефти из России, уже признала свою вину в случившемся. Источник загрязнения обнаружился на участке Самара - Унеча. Российские эксперты обещают, что решить проблему получится за день-два, белорусские настроены не так оптимистично. По их оценкам, на исправление ситуации потребуется 8 - 10 суток.

Также белорусская сторона планирует потребовать у России компенсацию за поломки оборудования и вынужденное снижение производства. О какой сумме может идти речь, пока неизвестно.

- С техническими издержками предприятия определятся в момент капремонта в августе-сентябре, - рассказал в эфире ОНТ вице-премьер Игорь Ляшенко (он в правительстве курирует топливно-энергетический комплекс). - Команда «Белнефтехима» и директора заводов выезжают на «Транснефть» во вторник для обсуждения ситуации. Мы очень надеемся и не сомневаемся в профессионализме действий «Транснефти». Ее руководители заверили меня, что они предпринимают все действия по максимальной откачке нефти с повышенным содержанием хлорида и подмешиванию более качественной нефти.

На 23 апреля запланирована встреча представителей «Белнефтехима» с руководством «Транснефти». На вчерашний день «Гомельтранснефть Дружба» располагала более 700 тысячами тонн некачественной нефти. Рассматриваются разные сценарии, что с ней делать, в том числе и возврат реверсом, то есть прокачка по трубе в обратную сторону.