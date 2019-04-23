2019-04-23T17:18:35+03:00
Минск
КП Беларусь

«Вовремя не отпускают с работы». С какими жалобами минчане звонят в милицию

Морально убивает муж, пропала связь с банкоматом, снова приехала теща – некоторые обращения в службу 102 больше похожи на анекдоты
Алеся ДОБЫШ
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Фото: pixabay.com / скриншот твиттер-аккаунта GUVD_MinskФото: pixabay.com / скриншот твиттер-аккаунта GUVD_Minsk
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Выборочные сообщения из милицейского эфира с хештегом #дежурка публикует в своем твиттер-аккаунте ГУВД Мингорисполкома. В милицию минчане обращаются по разным поводам: например, сообщают о кражах. Недавно в Минске украли закатки из погреба, чашку кофе, белье, которое сушилось во дворе и собаку породы «Джек рассел терьер». Бдительные белорусы сообщают в 102 обо всех странных личностях: например, минчанка, которая живет на улице Тикоцкого, рассказала, что по подъезду ходит подозрительный мужчина, собирает подписи. А на улице Слободской мужчина зашел в квартиру и увидел постороннего в туалете. Связал его и удерживал до приезда милиции.

Возмущенные горожане просят сотрудников РУВД помочь разобраться в ситуациях, в которых милиция вроде бы не нужна: заказал наушники, а пришли не те, хозяйка требует дополнительную плату за квартиру.

«Зять не хочет, чтобы теща приезжала в квартиру»

Больше всего конфликтов у минчан происходит в семье: то муж не пускает домой, то бывшая пришла и не хочет уходить, то мужчина привел домой незнакомую женщину и несмотря на просьбы жены, выпроваживать ее не хочет.

Фото: скриншот твиттер-аккаунта GUVD_Minsk

Фото: скриншот твиттер-аккаунта GUVD_Minsk

«Пропали закатки: чеснок, картошка (6 банок)»

Конечно, жалуются в милицию и на то, что пропадают вещи. Или кое-что более ценное. Например, из закрытой квартиры на четвертом этаже по улице Герасименко пропал кот. На место выбыл участковый инспектор, проводилась проверка.

Фото: скриншот твиттер-аккаунта GUVD_Minsk

Фото: скриншот твиттер-аккаунта GUVD_Minsk

Сообщение от жительницы дома по улице Плеханова: женщина заметила, что ее продукты разморожены. Подозревает. что жильцы из соседней квартиры приходят к ней и размораживают продукты. Следов взлома двери милиция не обнаружила.

Фото: скриншот твиттер-аккаунта GUVD_Minsk

Фото: скриншот твиттер-аккаунта GUVD_Minsk

Две недели звонит неизвестная женщина и молчит в трубку

С улицы Центральной позвонил мужчина (по голосу пьяный) и сказал, что зарезал свою жену. После трубку взяла женщина - как оказалось, жена, и сказала, что никаких травм у нее нет. Наряд, который выехал к семье, ничего подозрительного не обнаружил.

Фото: скриншот твиттер-аккаунта GUVD_Minsk

Фото: скриншот твиттер-аккаунта GUVD_Minsk

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