Глава КГБ Валерий Вакульчик о Куропатах: Однозначно дать ответы на вопросы, кто там лежит пофамильно, невозможно

- Людей, которые следят за тем, что происходит возле урочища Куропаты, интересует, когда в Беларуси откроют архивы КГБ? - спросила «КП» у Вакульчика. - В России, Украине они открыты...

- То, что касается Куропат, мы отдали все, что у нас было, в официальном порядке. Вы знаете, что было уголовное дело по этому поводу. Причем расследования начинались много лет назад еще в советские времена. В следственную группу мы отдали все, что было в архивах КГБ. Почему-то все думают, что в этих архивах есть что-то такое... К сожалению, нет. И в части, касающейся захоронений, расстрелянных и так далее. Есть конкретные уголовные дела, которые мы действительно поднимали, реабилитация проходила... Эти материалы мы предоставляем родственникам без проблем. Они имеют право ознакомиться с этими материалами. И хочу сразу разочаровать: то, что мы там (в архивах. - Ред.) имеем… К сожалению, вот так однозначно дать ответы на вопросы, кто там лежит пофамильно, невозможно. Это невозможно. У нас есть ученые, которые работают с этими архивами. Естественно, что такие вещи, которые имеют значение для общественности, даже для любого из нас, они нас тоже волнуют. И мы работаем с этими вопросами... Но больше мы не можем сказать. На основании материалов уголовного дела мы видим, что там много погибших.

- Ваше мнение: должно ли сейчас проводиться новое расследование трагедии в Куропатах?

- (Отвечу. - Ред.) не как должностное лицо, а как человек... Если предположить, что сейчас надо проводить исследование, раскопки, то это займет десятки лет. Правильно ли это? Не знаю. Это каждый должен ответить сам для себя чисто по-человечески, по-христиански на этот вопрос.

В Куропатах бульдозерами снесли кресты.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

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