2019-04-19T12:12:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Глава МДВ Игорь Шуневич об амнистии: Она не коснется коррупционных статей

Амнистия 2019 года коснется примерно 6500 человек
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Министр внутренних дел Игорь ШуневичМинистр внутренних дел Игорь ШуневичФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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- Это не самая большая амнистия. Потому что в былые годы под амнистию попадало до 20 тысяч человек. Сейчас попадет порядка 6500 человек. Это не коснется коррупционных статей никоим образом и тяжких, особо тяжких преступлений - убийство, покушение на сотрудника органов внутренних дел и так далее, - заявил в парламенте 19 апреля глава МВД Игорь Шуневич.

По словам Игоря Шуневича, субъекты, которые попадут под амнистию, практически те же, что и в прошлом законопроекте.

- Это родители-одиночки, которые воспитывают несовершеннолетних детей, инвалиды, ликвидаторы последствий чернобыльской аварии, участники вооруженных конфликтов, ветераны войны, несовершеннолетние. Лица, впервые совершившие преступления опять же определенной категории, и еще некоторые, - пояснил министр.

Как сказал Шуневич, несовершеннолетним по «антинаркотической» 328-й частей 1, 2, 3 сократят срок наказания на два года.

- Совершеннолетние по 328-й статье будут попадать под амнистию, но с точки зрения сокращения срока отбытия наказания, на один год, - говорит глава МВД.

Напомним, за амнистию депутаты проголосуют во время весенней сессии парламента. Примерно в течение шести месяцев она будет применена. Амнистия приурочена к 75-летию освобождения Беларуси. В прошлый раз амнистия проходила достаточно давно - четыре года назад.

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