Валерий Вакульчик о деле медиков: Задержания продолжаются, в мае отправим в суд дело 21 обвиняемого
Почти год назад началось масштабное «дело медиков». 19 апреля в парламенте глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что задержания по «делу медиков» продолжаются.
- Дело 21 обвиняемого в мае отправим в суд по «делу медиков», - рассказал председатель КГБ Валерий Вакульчик. - До сих пор выявляем злоупотребления, и коррупционные в том числе. И привлекаем к уголовной ответственности.
- Задерживаете людей и сейчас по «делу медиков»?
- Да, к сожалению, сейчас задерживаем. Буквально недавно на прошлой неделе задержали некоторых предпринимателей.
Напомним, по «делу медиков» проходило несколько десятков обвиняемых и подозреваемых. В том числе высокие должностные лица в системе здравоохранении.
Замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий был осужден на 6 лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Экс-глава РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий получил 7,5 года лишения свободы. Главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравченок - 5 лет. Экс-глава Гродненского облздрава Андрей Стрижак осужден на 7,5 года лишения свободы.
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