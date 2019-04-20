Сравниваем цены на путешествие в Украину: автобусом, поездом и самолетом

В КИЕВ ЛЮБОВАТЬСЯ КАШТАНАМИ НА КРЕЩАТИКЕ

На майские на Крещатике уже вовсю цветут каштаны, и можно отправиться любоваться замечательным Киевом. Добраться в Киев из Минска можно на автобусе, поезде и самолете - сообщение между двумя столицами прекрасное.

АВТОБУС

Самый бюджетный, конечно же, автобус, причем существует конкуренция между компаниями «Минсктранс», Intercars и Эколайнс. Продолжительность рейса у всех 11 - 12 часов. Стоимость проезда колеблется от 33 до 38 рублей (в зависимости от комфортности автобуса). Приобрести билеты можно не вставая с дивана - на сайте ticketbus.by или busfor.by. Но надо заметить, что в автобусах Intercars и Эколайнс, как правило, есть wi-fi, розетки для подзарядки гаджетов, да и кресла комфортней. Наиболее удобный вариант - ночной автобус, он прибывает в Киев рано утром, а вы экономите на ночевке в гостинице. Но это, конечно, вариант на любителя.

ПОЕЗД

Если вы решили ехать в Киев поездом, желательно позаботиться о билетах заранее - их активно разбирают. Понятное дело - лежать на полке в поезде куда комфортней, чем ночевать сидя в автобусе (правда, выспаться все равно не удастся, так как среди ночи вас ждет граница). Ну и стоимость билетов существенно выше. Поездов прямого сообщения Минск - Киев два: первый ходит по понедельникам, вторникам и пятницам, второй - каждый день. Время в пути - 10 и 12 часов соответственно. Стоимость - от 58 до 230 рублей (цена в одну сторону). Узнать более подробную информацию, а также купить билеты онлайн можно на сайте poezd.rw.by.

Можно удешевить поездку, если воспользоваться комбинированным вариантом: до Гомеля доехать на поезде, а оттуда до Киева на автобусе. Логистика простая: вокзалы в Гомеле рядом, стоимость получается около 21 рубля (6 руб. + 15 руб.). При этом время в пути получается почти такое же, как и на прямом поезде - 10 - 12 часов.

САМОЛЕТ

Быстрее и удобнее всего, конечно, лететь самолетом: в небе всего 1,5 часа - и вы в Киеве. Тем более что стоимость билета примерно такая же, как и в купе на поезд. Летают из Минска в Киев сразу несколько авиакомпаний (в том числе «Белавиа» и МАУ). Цены у них примерно одинаковы (130 - 140 евро за перелет туда-назад). Но если озаботиться билетами заранее, и особенно если попасть на акции, можно купить и значительно дешевле - это уже как повезет. Искать билеты нужно на аviasales.ru, buruki.ru и skyscanner.ru - как правило, через них получается дешевле, чем через официальные кассы.

Ну и не стоит забывать, что к расходам на билеты добавляется трансфер в аэропорты.

В ОДЕССУ ЗАГОРАТЬ И КУПАТЬСЯ НА ЧЕРНОМ МОРЕ

Украинское побережье Черного моря считается самым дешевым для белорусов вариантом отдыха летом. В самом деле - цены ниже наших, нет барьеров ни с языком, ни с визами, да и расстояние всего тысяча километров. Путешествие не ударит ни по бюджету, ни по организму. Турфирмы наперебой предлагают свои услуги в этом направлении, и даже туристические монстры больше не смотрят свысока на такой вариант отдыха. Но если вы еще с советских времен привыкли ездить к морю дикарем, предлагаем вам варианты самостоятельной поездки.

Украинское побережье Черного моря считается самым дешевым для белорусов вариантом отдыха летом.Фото: Евгения ГУСЕВА

АВТОБУС

Автобусом возят несколько частных перевозчиков, билеты можно найти на сайтах Seabus.by, black-sea.by, Expressbus.by. Причем сесть в автобус можно по пути следования в Минске, Осиповичах, Бобруйске, Жлобине и Гомеле, что удобно для жителей регионов. Автобусы комфортные, оборудованы кондиционерами, wi-fi и розетками, а во время пути крутят фильмы. Стоимость проезда 66 - 70 руб.

ПОЕЗД

По вторникам и пятницам из Минска в Одессу ходят прямые поезда, в пути они 22 часа. Стоимость билетов 100 и 161 рубль (плацкарт и купе). Выбрать билет просто на сайте poezd.rw.by. Из минусов нужно отметить, что ехать летом на этом поезде довольно жарко. Но если запах жареной курицы из ссобоек и сухой колбасы вас не смущает - в добрый путь! Зато летом на украинских перронах продают холодное пиво, соленую рыбу, мороженое, горячие пирожки прямо из дома - все это скрашивает дорогу и придает ей особый, знакомый с советских времен колорит.

Как вариант - можно сэкономить, если поехать с пересадкой. Сначала автобусом Минск - Киев, затем с пересадкой на поезде Киев - Одесса. Из украинской столицы к морю ходит сразу несколько поездов, так что спланировать стыковку самостоятельно нет никакой проблемы. Единственное - следует иметь в виду, что на границе поезд может задержаться, поэтому перерыв между стыковками лучше выбирать с разницей в 1 - 2 часа минимум. Купить билет на поезд Киев - Одесса можно на сайте gd.tickets.ua. Стоят они дешево - от 4,5 евро за плацкарту и 7 евро за купе. Общее время в пути с учетом пересадки получится почти сутки. Но если не спешить, погулять день по Киеву и сесть на ночной поезд, получится не очень утомительное путешествие с прогулкой по чудесной украинской столице.

САМОЛЕТ

Максимально быстрый и комфортный вариант - это, конечно же, авиа. Как правило, перелет в обе стороны как белорусской, так и украинской авиакомпании находится в пределах 280 - 320 рублей. Опять же, если резервировать билеты заранее, цена может оказаться даже ниже, чем у билетов на поезд. Сайты, через которые удобно искать билеты, уже указывались выше.

А ЕСЛИ НА АЗОВСКОЕ МОРЕ?

К побережью Азовского проще всего добраться на поезде Минск - Бердянск. Ходит он, правда, сезонно - с июня по сентябрь. Продажа билетов начнется за 45 суток до отправления поезда. В прошлом году билет в одну сторону в плацкартном вагоне стоит 117 рублей. Еще один вариант - на поезде Минск - Новоалексеевка. Плацкартный билет стоил в прошлом году 116 рублей, а купе - 186 рублей.

Львов - любимео место белорусов.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

ГУЛЯТЬ ПО УЛОЧКАМ ЛЬВОВА

Есть множество вариантов, как добраться до любимого белорусами Львова, - с приключениями или без. Расстояние от Минска до Львова всего 610 км, которые можно преодолеть даже на своем автомобиле (без учета пробок и задержек на границе) - примерно за 8 часов. Но украинские дороги! Там в колдобинах можно разбить подвеску и застрять на каком-нибудь безвестном СТО.

АВТОБУС

Самый привычный, он же бюджетный способ - автобусом. Минусы вы сами знаете - спать в сидячем положении не очень приятно, дороги отвратные. Зато дешево - билеты можно купить от 52 руб.

Ну а вот вам вариант с приключениями:

1. Покупаем билет на поезд Минск - Брест.

2. Едем из Бреста до Ковеля на автобусе.

3. Из Ковеля до Львова катим на поезде.

Люди знающие утверждают, что таким образом можно доехать во Львов всего за 25 руб. И не забывайте про границу.

ПОЕЗД

Второй простой вариант - это поезд Минск - Львов. Из Беларуси он курсирует по четным дням, назад по нечетным, стоит билет 69 руб. Время в пути - около 14 часов. Есть хитрый вариант сэкономить 10 - 15 рублей - разбить маршрут на две части и купить два билета: первый - Минск - Горынь (это последняя станция перед Украиной), второй - Горынь - Львов. Вы можете даже не выходить из поезда - правда, постель вам придется сдать, а потом взять новую.

САМОЛЕТ

Самолет Минск - Львов

Самый комфортный из всех вариантов, но при этом и самый дорогой. Стоимость билетов у «Белавиа» стартует от $140 (туда-обратно), что можно сравнить с ценой проезда в купе поезда. LOT и Ukraine International летают с пересадкой в Варшаве и в Киеве соответственно. Вариант с пересадкой в Киеве более интересный, так как он получается дешевле, с удобной стыковкой. А в Варшаву нужна шенгенская виза.

КСТАТИ

Все знают и о еще одном способе добраться в Украину - попутки. Вариантов в интернете множество - например, на сайте blablacar.ru. Цены в среднем от $15 до 30, но бывает и намного дешевле. Главный минус такого путешествия - вы не знаете попутчиков и не уверены в водителе.