«Только без дури, без забора крови, без дебатов на стадионе»: Лукашенко объявил, что в ноябре 2019 года пройдут выборы в парламент

19 апреля во время ежегодного Послания к народу и парламенту Александр Лукашенко объявил, что парламентские выборы в Беларуси пройдут в начале ноября 2019-го, президентские - в 2020-м.

- Некоторые политики предлагают провести выборы в этом году, ссылаясь на благоприятные условия и стабильную экономическую ситуацию. Ни под какие-либо выгодные условия мы подстраиваться не будем. Президентские выборы должны пройти в 2020 году, чтобы не случилось в нашей стране. Мы не будем играться с народом, не будем играться в политические игры под одну какую-то фигуру, - сказал Александр Лукашенко. - В этом году (2019, - ред.) состоятся выборы в палату представителей. Я не определялся по дате, но если это приемлемо по закону, то в день октябрьской революции – 7 ноября.

Президент попросил ориентироваться на эту дату. Высказался и об революции.

- Давайте на дату ориентироваться без всяких идеологических мотивов. В истории это было, и отказываться от этого нельзя. Не нравится вам эта революция Октябрьская, ну мне тоже революция не нравится. Мы свой лимит исчерпали, - добавил он. - То, что поднялся народ и сотни тысяч большевиков, которые перевернули империю, это для нас урок. И еще много людей, которые живут этим праздником.

После объяснил, чего он ждет от тех, кто будет пытаться избраться в новый состав парламента.

- Еще раз подчеркиваю – никаких игр. Выходите и боритесь. Стране нужен действенный, активный парламент, в котором должна быть представлена и молодежь и ветераны. Ветеранам надо помогать, потому что они не проведут избирательную кампанию как молодой Давыдько (экс-руководитель БТ, - ред.). Выборы должны быть без дури, без забора крови… Идите к людям. Там основной фронт политической борьбы. Я это видел, когда мы выплескиваем политику на улицу, на площади. Надо по-деловому вести этот диалог. И вы в этом плане будете поддержаны и будете иметь равные условия. Нам нужен ну очень талантливый парламент. Он станет эпицентром выработки основного закона вместе с президентом. Будущим парламентариям и мне ставить окончательную точку в обновленной Конституции нашей страны. Вот моя точка зрения, может быть, сумбурно, но искренне и честно на выборы и предстоящую кампанию. Парламентарии как никто другой должны чувствовать настроение общества, знать нужды избирателей, реагировать на них. В Беларуси – народная власть. Она живет реальными заботами людей, а не личными и экономическими интересами и амбициями политиками. В Овальном зале должен вестись конструктивный диалог с теми, кто независимо от политических взглядов и позиций стоит на страже интересов народа и видит нашу страну свободной, миролюбивой, мирной и сильной. В год 25-летия Конституции мы констатируем Беларусь как суверенное и независимое государство, которое состоялось. Сохранить суверенитет и мир – наша святая обязанность. Чтобы выполнить эту подаренную судьбой историческую миссию мы должны окончательно осознать свое национальное единство. Принять сердцем простую истину: говоря на двух государственных языках мы одна нация, опираясь на опыт прошлого, вместе создаем и будем создавать будущее. Мы, народ суверенной Беларуси, сильный и процветающей страны, миролюбивый и открытый всему миру.

Напомним, несколько месяцев назад глава ЦИК Лидия Ермошина заявляла, что закон не запрещает совмещать две кампании, к слову, обе приходились на 2020 год.

- У нас сложилась практика, что президентские выборы не совмещаются ни с какими иными выборами, - говорила она. - Если бы у меня спросили, я бы обозначила воскресенье, 1 декабря. Как раз все вернутся на свои рабочие места в конце августа, можно будет заняться и политикой.

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