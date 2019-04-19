Хоккей на траве: в Минске стартовал X Кубок Содружества

19 апреля в столице начинается борьба за ежегодный Кубок Содружества по хоккею на траве. В этом году белорусские команды - ХК «Минск», СК «Строитель» из Бреста, а также украинская команда ХК ОКС-ШВСМ из Винницы - встречаются уже в 10-й раз. Впервые в турнире примет участие и российская команда ХК «Динамо Строитель» из Екатеринбурга.

- Спорт - это не политика. Сегодня на нашей белорусской земле есть представители России, Украины и Беларуси. Поэтому я рад, что мы фактически через движение объединения, сплочения сохраняем, и надеюсь, в дальнейшем будем сохранять наши отношения, - уверен директор Белорусской федерации хоккея на траве Александр Новик.

Первый этап соревнований среди мужских команд по хоккею на траве пройдет 19 - 20 апреля в Минске, второй этап - 9 - 11 августа в Бресте.

Кубок Содружества по хоккею на траве

Кстати, в ближайшее время команды примут участие в отборе к Олимпийским играм 2020 года.

- Эмоционально команды из всех трех стран готовятся к важным отборочным турнирам в международном этапе к Олимпийским играм. Россия будет в Японии, Украина - во Франции, а мы - в Малайзии. В понедельник наши команды отправляются в эти страны бороться за Олимпийскую путевку. Есть надежды, что все три страны однажды примут участие в Олимпийских играх, - поделился Александр Новик.