Выходные в Минске 20 и 21 апреля: двойные звезды, «Библионочь» и прыжки на батуте

- Бесплатно понаблюдать за звездами, Луной и Солнцем можно в обсерватории минского Планетария в парке им. Горького. Со среды по воскресенье с 21.00 до 23.00 и в выходные днем с 12.00 до 15.00 при ясной погоде все желающие смогут полюбоваться в новый телескоп на наиболее интересные небесные объекты: двойные и кратные звезды, звездные скопления, галактики, планеты, Луну, Солнце. Что можно будет посмотреть в тот или иной день отражается в информации на сайте обсерватории observatory.planetarium.by

- «Комсомольская правда» 19 апреля предлагает стать гостями проекта «Встречаем Пасху с «Комсомолкой». Будут игры-забавы катание яиц, розыгрыши призов и сюрпризы для всей семьи. Место - универсам «Соседи» в ТЦ AII (Долгиновский тракт, 178). Время - с 17.00 до 19.00. Вход, конечно же, свободный.

- Пятый книжный фестиваль «Город и Книги» состоится 19 апреля c 14.00 до 23.00 и 20 апреля с 11.00 до 21.00 в Научной библиотеке БНТУ (ул. Я.Коласа, 16). В этом году на фестивале будут работать пять площадок: «Детская площадка», «Молодежная площадка», «Площадка экспертных встреч», «Площадка громких чтений» и выставка hand-made героев из современных книг «Улыбчивые Чуда». Вход на фестиваль свободный.

- Не за книгами, а за эмоциями, развлечениями и интересными проектами можно отправиться в минские библиотеки поздним вечером 19 апреля. С 19.00 до 23.00 в восьми из них ежегодная и популярная акция «Библионочь - 2019». Все готовят разные программы. Национальная библиотека Беларуси - проект «БиблиоLIVE», Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси (ул. Сурганова, 15) - «Элементы жизни», Центральная библиотека им. Янки Купалы (ул. В.Хоружей, 16) - «Театр и книга», Фундаментальная библиотека БГУ (пр. Независимости, 4) - «Библиотечная антреприза», Научная библиотека БНТУ (ул. Я. Коласа, 16) - «Книги +», «Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. Лупиновича» НАН Беларуси совместно с Республиканской научной медицинской библиотекой (ул. Казинца, 86, корп.2) - «Агроусадьба приглашает...», Библиотека БГТУ (ул. Свердлова, 13а, 4-й корпус) – «Пушкину и не снилось». Вход везде свободный.

- Оригинальные картины в уникальной технике finger painting (живопись пальцами) можно будет увидеть до 22 апреля в салоне-галерее «Грай-кафе» (ул. Интернациональная, 33). Их автор - белорусская художница, работающая под псевдонимом Рони Голдфингер, а картины – отклик на ее путешествия по миру. Вход свободный.

- До 29 апреля в художественной галерее «Университет культуры» (цокольный этаж Дворца Республики) можно бесплатно прийти на выставку живописи «Другие берега». Время работы – с 11.00 до 19.00, выходные – воскресенье и понедельник. Проект собрал редкую коллекцию работ в жанре пейзаж-фантазия современных белорусских художников-романтиков. Эти художники плодотворно развивают направление фантастического искусства, яркими представителями которого являются Язэп Дроздович, Микалоюс Чюрлёнис.

- До 21 апреля в выходные с 10.00 до 20.00 во Дворце искусства - международный православный пасхальный фестиваль «Радость», который организовывает Свято-Елисаветинский монастырь. Взрослых ждет большая ярмарка подарков, а также душевное общение, встречи с известными людьми, концерты, мастер-классы и вкусная домашняя кухня. А для юных посетителей готовится большая детская гостиная, где будет интересно, познавательно и весело: игровые программы, спектакли, развивающие занятия и конкурсы. Вход свободный.

- И два спортивных проекта. 170 спортсменов из 33 стран примут участие в этапе Кубка мира по прыжкам на батуте, который проходит в преддверии II Европейских игр. Соревнования пройдут 20 и 21 апреля на «Минск-Арене». У белорусских болельщиков будет возможность бесплатно увидеть выступления всех звезд этого зрелищного вида спорта: олимпийских чемпионов, победителей и призеров чемпионатов и этапов Кубка мира. Среди главных претендентов на медали и белорусские батутисты. Вход на трибуны - свободный.

- Соревнования по функциональному многоборью Minsk Throwdown 2019 состоятся 20 и 21 апреля по адресу: ул. Октябрьская, 10 б на базе специализированного спортивного зала DVOR. Лучшие 40 мужчин и 20 женщин будут выступить в финале. Для зрителей - бесплатно.

- И напоследок один здоровый проект, а именно первый из нового цикла #СкалаЗдоровья. Состоится он 20 апреля на первом этаже ТЦ «Скала» с 14.00 до 18.00. В программе – встреча с диетологом Ириной Яблонской, мастер-классы по Wellness еде, вкусные дегустации, игротека, детский уголок с #НаСкальными рисунками, аниматором, аквагриммом. Участие бесплатное.