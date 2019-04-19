Когда рабочий день должны сделать коротким?

Накануне праздников рабочие дни всегда сокращают на один час. Но в мае много переносов, и накануне Радуницы и Дня Победы мы не работаем. Получается, что сокращенный день будет только 30 апреля, накануне 1 Мая? Лариса.

Нет, короткие рабочие дни не пропадут из-за переносов.

Рабочий день перед Радуницей, которая отмечается 7 мая, перенесен с 6-го на 4 мая. Поэтому именно 4 мая мы будем трудиться на час меньше.

А рабочий день накануне Дня Победы перенесен с 8 мая на 11-е, потому эта суббота тоже будет сокращенной.

Как взять два отпуска, если работаешь по совместительству?

Я работаю специалистом по продажам. И в этой же фирме взяла подработку по совместительству кладовщиком. Теперь не пойму с отпусками. По каждой должности отдельный отпуск? Но отпуска разные: у кладовщика 25 дней, у специалиста - 29. Могу ли я как специалист уйти в отпуск, но как кладовщик работать? Наталья.

С вами заключены два разных трудовых договора: по основной работе по должности специалист по продажам и по совместительству по профессии кладовщик. Поэтому и отпуска могут быть разной продолжительности. Заявление на отпуск вы пишете по каждой должности, и наниматель каждый отпуск оформляет отдельно. Расчет отпускных производится тоже по каждой должности.

Уходить в трудовой отпуск сразу по двум должностям или только по одной, а по второй работать - это зависит от вашего желания.

Если работник захотел отдыхать по двум должностям одновременно, а отпуск по совместительству короче, чем по основной работе, наниматель по просьбе работника предоставляет ему социальный отпуск соответствующей продолжительности без сохранения заработной платы (статья 347 Трудового кодекса).

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