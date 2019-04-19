2019-04-19T14:59:09+03:00
Общество
КП Беларусь

Когда рабочий день должны сделать коротким?

На вопросы читателей «Комсомолки» отвечает менеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Элеонора Рубанова
Элеонора РУБАНОВАменеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС»
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Накануне праздников рабочие дни всегда сокращают на один час. Но в мае много переносов, и накануне Радуницы и Дня Победы мы не работаем. Получается, что сокращенный день будет только 30 апреля, накануне 1 Мая? Лариса.

Нет, короткие рабочие дни не пропадут из-за переносов.

Рабочий день перед Радуницей, которая отмечается 7 мая, перенесен с 6-го на 4 мая. Поэтому именно 4 мая мы будем трудиться на час меньше.

А рабочий день накануне Дня Победы перенесен с 8 мая на 11-е, потому эта суббота тоже будет сокращенной.

Как взять два отпуска, если работаешь по совместительству?

Я работаю специалистом по продажам. И в этой же фирме взяла подработку по совместительству кладовщиком. Теперь не пойму с отпусками. По каждой должности отдельный отпуск? Но отпуска разные: у кладовщика 25 дней, у специалиста - 29. Могу ли я как специалист уйти в отпуск, но как кладовщик работать? Наталья.

С вами заключены два разных трудовых договора: по основной работе по должности специалист по продажам и по совместительству по профессии кладовщик. Поэтому и отпуска могут быть разной продолжительности. Заявление на отпуск вы пишете по каждой должности, и наниматель каждый отпуск оформляет отдельно. Расчет отпускных производится тоже по каждой должности.

Уходить в трудовой отпуск сразу по двум должностям или только по одной, а по второй работать - это зависит от вашего желания.

Если работник захотел отдыхать по двум должностям одновременно, а отпуск по совместительству короче, чем по основной работе, наниматель по просьбе работника предоставляет ему социальный отпуск соответствующей продолжительности без сохранения заработной платы (статья 347 Трудового кодекса).

На вопросы читателей «Комсомолки» отвечает менеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Элеонора Рубанова. Вопросы присылайте по адресу: 220005 Минск, а/я 192, «Комсомольская правда» в Белоруссии», с пометкой «Ваши права», или по электронной почте: kalinina@phkp.by.

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