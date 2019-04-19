Министр образования об охранниках в школе: «Идет обсуждение»

Напомним, на прошлой неделе Минобразования рассказало, что в белорусских школах могут ввести штат охранников и должность замдиректора по безопасности. Тогда представитель министерства говорил, что этот вопрос может быть решен уже к новому учебному году.

- Почему должность замдиректора не будут вводить? А кто сказал, что ее будут вводить? - задается вопросом министр. - Меня всегда удивляет наша пресса. Проходил круглый стол, собрались различные специалисты, обсуждали эти вопросы. Было озвучено: может быть, ввести замдиректора по безопасности. Кстати, в российских школах такая должность есть. Но это же не значит, что это уже состоявшийся факт. Система образования многие вопросы обсуждает (…). Мы еще не приняли никакого решения. Идет обсуждение.

- А штат охранников в школах будет? - уточнила «Комсомолка».

- Этот вопрос тоже обсуждается. Сегодня вахтер, например, не имеет права, допустим, досмотреть какие-то вещи. У него функционал совершенно другой.

Высказался министр и о ячейках для хранения мобильных в школе.

- Это не такой сложный вопрос. Сегодня опыт есть. Как уже учреждение образования определится, где должен храниться мобильный телефон - в портфеле учащегося или в ячейке, я думаю, для этого министру не надо писать циркуляр.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«В первом-втором классе мы можем в виде факультатива вводить иностранный»

Журналисты напомнили министру о том, что айтишники (предприниматель Виктор Прокопеня) предлагали усилить изучение английского языка в школах.

- Английского сегодня у нас хватает в школе. Вопрос стоял, чтобы с первого класса изучать. Сегодня эта возможность есть, - сказал Карпенко. - У нас английский официально начинает изучаться с третьего класса, но вместе с тем в первом-втором классе мы можем в виде факультатива вводить иностранный язык, как погружение в будущее изучение языка.