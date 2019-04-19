2019-04-19T16:11:15+03:00
Экономика
КП Беларусь

Квартир в Минске продали на треть меньше, и дешеветь они не собираются

Риелторы рассказали о тенденциях рынка недвижимости, а введение госрегулирования цен на услуги назвали ошибкой
Таисия САВИНА
Поделиться:
В этом году количество зарегистрированных в Минске сделок с недвижимостью уменьшилось почти на треть.В этом году количество зарегистрированных в Минске сделок с недвижимостью уменьшилось почти на треть.Фото: Марина ШАГАЕВА
Изменить размер текста:

Сейчас рынок недвижимости в упадке. По сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года, за аналогичный период этого года количество зарегистрированных в Минске сделок с недвижимостью уменьшилось почти на треть. В марте прошлого года было 1600 сделок, в марте этого года - чуть больше 1100. И что интересно, цены при этом не падают. Об этом 19 апреля рассказал председатель совета Белорусской ассоциации «Недвижимость» Анатолий Звездин на онлайн-конференции в Белпрессцентре.

- Еще одна интересная тенденция на рынке, которая может повлиять на цены, - замедление темпов строительства жилья в самом Минске. Если будет падать предложение - цены точно падать не будут, - поделился соображениями председатель.

Насколько вообще сейчас востребованы риелторы, когда в эпоху интернета даже пенсионеры могут самостоятельно разместить объявление о продаже жилья в интернете?

- Если посмотреть цифры за последние три года о количестве заключенных договоров и исполненных риелтором сделок, то динамика положительная. Это говорит о том, что риелторы востребованы, - заверил Анатолий Звездин.

Но есть и некоторые проблемы, которые еще предстоит решить риелторскому сообществу. Первая из них - проект постановления об изменении тарифов на риелторские услуги, который подготовил Минюст. Риелторы считают его одной сплошной ошибкой. Напомним, с помощью этого проекта цены на услуги риелторов хотят регулировать на государственном уровне. В министерстве считают, что продажа и покупка жилья - это социально значимые услуги.

- Знаете, у нас было жаркое обсуждение на эту тему. Но получилось так, что Министерство юстиции не услышало нашу обеспокоенность тем, что будет, если постановление примут. Ценообразование риелторской деятельности излишнее. Кто-то считает, что это социальная услуга, на которую нужно устанавливать государственные тарифы. Но жилье в этом вопросе - обыкновенный товар. Наша позиция проста: это коммерческая услуга, цены на которую нужно сделать договорными, и рынок сам это все отрегулирует.

В подтверждение Анатолий Звездин привел цифры, подтверждающие, что риелторы - не монополисты на рынке и поднимать цены просто так не станут. Например, в 2017 году риелторы участвовали всего в 15% сделок с недвижимостью в Беларуси. Лицензии на осуществление риелторской деятельности сегодня имеют 140 организаций, а работают они в 24 городах из всех 117 населенных пунктов. Так что у людей всегда есть выбор: самому продавать-покупать или с помощью риелторов.

Вторая серьезная проблема сегодня - устаревшее законодательство о риелторской деятельности, которое практически не менялось более 14 лет!

- У нас есть очень много обязанностей, при этом прав запрашивать информацию для того, чтобы проводить сделки для покупателя безопасно, - немного. Невозможно работать, когда есть перекос в обязанностях и правах, - подытожил Анатолий Звездин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Посмотрите! На какие слова Лукашенко так эмоционально реагировал депутат Марзалюк?
В Могилеве мотоциклист серьезно пострадал после столкновения с кроссовером
Пожаловалась в милицию на то, что знакомая не следит за детьми: в Черикове два брата убили женщину
Лукашенко о «деле медиков»: Сажали и будем сажать за то, что творят
Лукашенко: Что такое 1000 рублей для спортсмена? Это же не зарплата! Об этом стыдно публично говорить
Председателя сельсовета из Вороновского района нашли мертвым в лесу
Лукашенко: «Детям нужны герои, на кого они будут равняться, а не наркоту в карманах возить»
Лукашенко - Канопацкой про госпредприятия: «Не спеши, Аня, все продавать»
Лукашенко о пожаре в Нотр-Даме: Может, это Господь трясет кулаком нашему поколению?
Лукашенко об электрификации: «Газ заменить на электричество? При нынешних ценах вы вряд ли согласитесь на это»
Александр Лукашенко рассказал, каким должен быть будущий президент и почему он не должен ездить по фермам
Лукашенко о медицине: «600 жизней спасены с помощью пересадки печени. Не пьянтосы ли это?»
В ДТП под Минском пострадали трое детей
Александр Лукашенко об агротрендах: «Оборот органических продуктов уже превысил $100 млрд. И этот рынок будет расти»
Лукашенко: Я категорический противник строительства новых памятников
Александр Лукашенко: «Я бы не хотел оставлять нашу Конституцию своему преемнику»
Лукашенко о строительстве: «Не стремитесь под Минском кусок земли отхватить. Я запретил это делать»
Депутат Игорь Марзалюк предложил Лукашенко ввести День белорусской государственности
Лукашенко о демографической ситуации: «Нет четверых детей, как у Румаса - не можешь быть министром»