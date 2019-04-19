Квартир в Минске продали на треть меньше, и дешеветь они не собираются

Сейчас рынок недвижимости в упадке. По сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года, за аналогичный период этого года количество зарегистрированных в Минске сделок с недвижимостью уменьшилось почти на треть. В марте прошлого года было 1600 сделок, в марте этого года - чуть больше 1100. И что интересно, цены при этом не падают. Об этом 19 апреля рассказал председатель совета Белорусской ассоциации «Недвижимость» Анатолий Звездин на онлайн-конференции в Белпрессцентре.

- Еще одна интересная тенденция на рынке, которая может повлиять на цены, - замедление темпов строительства жилья в самом Минске. Если будет падать предложение - цены точно падать не будут, - поделился соображениями председатель.

Насколько вообще сейчас востребованы риелторы, когда в эпоху интернета даже пенсионеры могут самостоятельно разместить объявление о продаже жилья в интернете?

- Если посмотреть цифры за последние три года о количестве заключенных договоров и исполненных риелтором сделок, то динамика положительная. Это говорит о том, что риелторы востребованы, - заверил Анатолий Звездин.

Но есть и некоторые проблемы, которые еще предстоит решить риелторскому сообществу. Первая из них - проект постановления об изменении тарифов на риелторские услуги, который подготовил Минюст. Риелторы считают его одной сплошной ошибкой. Напомним, с помощью этого проекта цены на услуги риелторов хотят регулировать на государственном уровне. В министерстве считают, что продажа и покупка жилья - это социально значимые услуги.

- Знаете, у нас было жаркое обсуждение на эту тему. Но получилось так, что Министерство юстиции не услышало нашу обеспокоенность тем, что будет, если постановление примут. Ценообразование риелторской деятельности излишнее. Кто-то считает, что это социальная услуга, на которую нужно устанавливать государственные тарифы. Но жилье в этом вопросе - обыкновенный товар. Наша позиция проста: это коммерческая услуга, цены на которую нужно сделать договорными, и рынок сам это все отрегулирует.

В подтверждение Анатолий Звездин привел цифры, подтверждающие, что риелторы - не монополисты на рынке и поднимать цены просто так не станут. Например, в 2017 году риелторы участвовали всего в 15% сделок с недвижимостью в Беларуси. Лицензии на осуществление риелторской деятельности сегодня имеют 140 организаций, а работают они в 24 городах из всех 117 населенных пунктов. Так что у людей всегда есть выбор: самому продавать-покупать или с помощью риелторов.

Вторая серьезная проблема сегодня - устаревшее законодательство о риелторской деятельности, которое практически не менялось более 14 лет!

- У нас есть очень много обязанностей, при этом прав запрашивать информацию для того, чтобы проводить сделки для покупателя безопасно, - немного. Невозможно работать, когда есть перекос в обязанностях и правах, - подытожил Анатолий Звездин.