Газпромбанк провел ГЧП-семинар в Минске

Более 50 человек - чиновники и представители крупнейших компаний Беларуси - приняли сегодня участие в семинаре Газпромбанка, посвященном эффективному использованию инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП) при реализации инвестиционных проектов в различных областях. Об этом «КП» рассказали в пресс-службе Газпромбанка.

Среди гостей третьего по размерам российского банка были в том числе такие высокопоставленные представители органов государственной власти, как замминистра финансов Беларуси Андрей Белковец, который выступил в начале мероприятия, отметив, что тема ГЧП актуальна для республики.

В России Газпромбанк является одним из лидеров в области ГЧП. На счету банка такие известные проекты, как Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Санкт-Петербурге, строительство детских садов в Томской области, финансирование трассы «Обход Хабаровска», строительство онкоцентров в Подмосковье, а также множество других инфраструктурных проектов по всей стране. Всего на начало этого года портфель инфраструктурных ГЧП-проектов Газпромбанка составлял порядка 150 миллиардов рублей уже предоставленных кредитов. Он вырос примерно на 30% по сравнению с прошлым годом.

В целом инструменты ГЧП последние годы достаточно интенсивно используются как в России и странах СНГ, так и во всем мире. По данным агентства Nikkei, только в Китае с 2014 по середину 2018 года было инициировано 14 000 ГЧП-проектов общим объемом 20 трлн юаней. Прежде всего это объясняется эффективностью и гибкостью государственно-частного партнерства в условиях, когда у государства не хватает денег на реализацию крупных инфраструктурных проектов. В том же Китае, по данным Азиатского банка развития, потребность в инвестициях в инфраструктуру составляет астрономические $753 млрд. в год.

В России и СНГ государственно-частное партнерство, несмотря на значительное число реализованных проектов, только набирает популярность. «Это гибкий инструмент, но им тоже нужно уметь пользоваться, понимать нюансы, ведь реальность при работе с проектами часто отличается от теоретических представлений. Именно поэтому мы решили проводить подобные семинары как в России, так и в странах СНГ, где мы тоже работаем над целым рядом проектов», - говорит замначальника департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Иван Потехин.

В ходе нынешнего семинара его участники смогли получить теоретические и практические знания о новых механизмах сотрудничества государства и бизнеса, эффективных методах привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты, познакомиться с лучшими примерами реализации ГЧП-проектов из международного опыта, а также обсудить конкретные примеры из практики самого Газпромбанка.

«В своих семинарах мы пытаемся дать максимально полную картинку того, где и как можно использовать принципы ГЧП, рассказать о том, почему это выгодно, поделиться своим обширным опытом, говоря об успехах и не умалчивая о подводных камнях и рисках», - добавляет Иван Потехин.

Ранее Газпромбанк проводил похожие мероприятия в Баку, где его эксперты рассказали об эффективных механизмах проектного и структурного финансирования и государственно-частного партнерства в контексте развития инфраструктуры Азербайджана. До этого, осенью прошлого года, с заметным успехом прошел семинар в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Тогда большое внимание было уделено типовому решению Газпромбанка в сфере ГЧП, которое позволяет эффективно реализовывать множество однотипных ГЧП-проектов, в том числе тогда, когда необходимо массовое строительство школ или детских садов.