Александр Лукашенко: Обленели мы, белорусы!

Он рассказал о ближайших выборах, нашей новой Конституции, затронул демографический вопрос. Выступление заняло почти два часа, потом еще около часа отвечал на вопросы.

И рассказал о…

…ЦЕНАХ

«Инфляция у каждого своя. Человек судит о росте цен не по общей потребительской корзине, а по наиболее-значимым 6 - 8 товарам и услугам своего ежедневного спроса. И эти позиции зависят от нас с вами. Почему мы не можем по нормальным ценам накормить свой народ? Одна из причин - заигрались в рынок и демократию в экономике». «Я повторяю последний раз: выбирайте любой путь, но жалоб людей на непомерный рост цен на эти 20 позиций, от которых зависит жизнь прежде всего малообеспеченного населения и наших пенсионеров (быть не должно). Цены должны быть приемлемыми». «Речь же не идет о том, чтобы цены были такими, что товаропроизводители уйдут из этой сферы, потому что будут убыточными. Слушайте, там конь не валялся, там еще столько резервов и зазоров! По карманам раскладывается столько денег, что вам, депутатам, и не снилось».

«Боимся, что нас будут критиковать на Востоке или на Западе, что мы неправильными методами регулируем цены. Плевать, что про нас скажут там, важно, что скажет собственный народ».

…ЯЗЫКЕ

«Пошла эта языковая волна. Я же вас просил: не поднимайте этот вопрос вообще! Он закрыт в Беларуси. У нас два государственных языка - русский и белорусский. Не украинский, не российский - русский! Русский, в который мы душу вложили! Люди гибли! Вместе с русскими людьми воевали - это наше общее достояние. Если кто-то хочет потерять разум - он потеряет русский язык. Если он хочет потерять свое сердце - он потеряет белорусский язык. Что вы хотите потерять - разум или сердце?»

«Еду по дороге: трасса, как ее называют, президентская. «Выконвай хуткасны рэжым». Мне, как белорусу, понятно, что хотел сказать автор. Едет русский человек или русскоязычный белорус, который лучше знает русский язык: «выконвай», «хуткасны». Но понял, что «режим». Неужели опять диктатура Лукашенко? Вот он тут ездит - «режим» написано! Что вы хотели этим показать? 50% населения, с запасом говорю, поймут, что требует дорожник или гаишник, но остальные же не поймут! Да и притом неправильно перевели, с ошибками. Пришлось вернуть название нормальное - оно у нас в крови. Кто поймет, что это скоростной режим, а не диктатура Лукашенко?»

…ДЕТЯХ

«Порой говорят, что эти (многодетные. - Ред.) рожают как кролики». «Только идиоты так говорят. Родила - давайте вместе воспитывать. Ведь завтра жить некому будет в Беларуси при такой тенденции. Посмотрите каждый на себя: сколько у вас детей? Как-то с Натальей Ивановной (Кочановой. - Ред.) думали сделать: если не служил в армии, то не пускать на госслужбу. Можно так: нет троих-четверых детей, как у Румаса (премьер-министр. - Ред.) - не можешь быть министром или еще кем-то».

…«ДЕЛЕ МЕДИКОВ»

«Неких «врачей» сажали и будем сажать - за то, что они творят. Казнокрады, ворюги и взяточники». «Ведите себя нормально. Как меня мама учила: «Не бяры чужога». Не дали тебе - не бери». «Это же позорище. Зашли в гараж, а там склад валюты. Склад. Если бы Каллаур (глава Нацбанка. - Ред.) зашел, он бы с ума сошел: у него столько в Нацбанке нет. И он (речь идет об экс-руководителе РНПЦ травматологии и ортопедии Александре Белецком, у которого при задержании нашли в гараже 500 тысяч долларов. - Ред.) рассказывает, что ему подарили». «Не надо на меня обижаться. Прощения за это не будет никому. Как можно простить, когда ты бедноту обдираешь. Угрожая притом».

…ИНТЕРНЕТЕ

«Если кто-то, а ко мне приходят разные люди с предложениями, хочет закрыть интернет, какой-то отдельный интернет создать - это чепуха. Надо в интернете работать! И когда вы, чиновники, и прочие, кто получает за это деньги, будете, работая в интернете до изнеможения, умирать, тогда приходите и предлагайте закрывать интернет. Вы там еще не были и не работали, а уже предлагаете все закрыть, всех задушить, всех выбросить. Не та ситуация в стране, не та обстановка, чтобы всех душить. Вы посмотрите, кроме вот этой дохлой нашей оппозиции, не настоящей, а дохлой, кто у нас разного рода странички открывает, создает в социальных сетях. Тут и соседи нам помогают, и те, кто приехал в Беларусь работать. Так вот, тем надо сначала мозги вправить. Приехал в страну - работай как надо. Не хочешь работать - раз предупредили, второй - вышвырнули из страны. Боремся не с тем, с кем надо бороться, и не теми методами. IT-страна!»

…ЦЕРКВИ

«Кто больше радеет за семью, как не церковь? Часто задавал вопрос: надо церковь реформировать. Это ненормально, когда человек агитирует за семейные ценности, а ему церковь запрещает иметь семью. Как бы они по Библии меня ни убеждали… меня не убедишь. Это же будущее, твои прихожане. Как можно человеку запретить жениться и иметь детей?» «Пусть (священнослужители. - Ред.) простят меня в очередной раз. Ладно там традиции. А нам кто мешает, чтобы дети были?»

…ШКОЛЕ

«Каждый педагог должен быть и психологом, и идеологом. Связи с событиями в Столбцах… Как говорят в народе, петух клюнул в одно место - зашевелились. И министр, и все. Мол, надо ввести начальника по безопасности, заместителя директора по безопасности. Запрудить все психологами. Вы больные? Где вы деньги возьмете? И надо ли это вообще? Нас учили быть психологом. Это моя обязанность важнейшая (как учителя) быть психологом. Какие еще отдельные психологи?»

«Где мы возьмем деньги? Наверное, от учителей заберем. Все остальные отстраняться от этого дела, раз есть начальник по безопасности. Он разве один обеспечит безопасность? Это наша недисциплинированность и разболтанность в школе. Не надо пожар тушить бензином. И это вам указание, а не критика. Если не можете сами додуматься, так советуйтесь».

…ЗАРПЛАТАХ

«Мы достигли примерно 500 долларов средней заработной платы. Хорошо будет, если у нас когда-то будет 1000 долларов. Но это уже задача не только государства, и не столько государства, сколько самого человека и трудовых коллективов. Мы должны людям создать нормальные условия для жизни. А это прежде всего эти несчастные 500 долларов». «В детских садах нянечки и воспитатели, которые растят самое дорогое для всех нас - детей. Задача стоит сейчас - их подтянуть. Ведь воспитатель детского сада на стороне не заработает, как и этот несчастный учитель или еще кто-то. Он не может пойти почистить обувь или машину отремонтировать. Это мы должны иметь в виду».

…ЗЕЛЕНИ

«Неужели так трудно высадить деревья там, где пустыри? Где люди ходят с животными и так далее. Ну возьмите пойдите в лес. Там море маленьких растений. Возьмите выкопайте их и высаживайте там, где есть свободные места. Я дома это делаю. Будет красавица ель, сосна, а это же здоровье! Это же вам нужно и вашим детям. Обленели мы, белорусы!»

ВЫБОРЫ

«Только без дури, без забора крови, без дебатов на стадионе»

В ноябре 2019 года пройдут выборы в парламент, а в 2020-м - президентские.

Основное, чего ждали от послания, - объявления, какие именно выборы - президентские или парламентские - пройдут раньше. Напомним, крайний срок проведения обеих кампаний выпадал на август-сентябрь 2020 года. Закон этого не запрещает, но в нашей стране кампании не совмещают.

- Некоторые политики предлагают провести выборы в этом году, ссылаясь на благоприятные условия и стабильную экономическую ситуацию. Ни под какие-либо выгодные условия мы подстраиваться не будем. Президентские выборы должны пройти в 2020 году, что бы ни случилось в нашей стране. Мы не будем играться с народом, не будем играться в политические игры под одну какую-то фигуру, - сказал Александр Лукашенко. - В этом году (2019-м. - Ред.) состоятся выборы в Палату представителей. Я не определялся по дате, но если это приемлемо по закону, то в День Октябрьской революции - 7 ноября (это четверг, выборы по нашему закону проводятся в воскресенье. - Ред.).

Президент объяснил, чего он ждет от тех, кто будет пытаться избраться в новый состав парламента.

- Еще раз подчеркиваю - никаких игр. Выходите и боритесь. Стране нужен действенный, активный парламент, в котором должна быть представлена и молодежь, и ветераны, - сказал он. - Выборы должны быть без дури, без забора крови… Идите к людям. (…) Нам нужен ну очень талантливый парламент. Он станет эпицентром выработки основного закона вместе с президентом. Будущим парламентариям и мне ставить окончательную точку в обновленной Конституции нашей страны.