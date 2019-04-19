Отменен указ о лжепредпринимательстве

О том, что так называемый указ о лжепредпринимательстве вскоре могут отменить, высокие чиновники заговорили еще в прошлом году. А в четверг, 18 апреля, Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Действовать он начал задним числом - с 1 января этого года.

- Признан утратившим силу указ «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств», поскольку законодательные нормы, направленные на обеспечение полноты уплаты налогов, закреплены непосредственно в Налоговом кодексе, - объясняют в пресс-службе президента.

Вместе с указом перестал существовать и прописанный в нем реестр коммерческих организаций и ИП с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Кроме того, в конце прошлого года депутаты проголосовали за то, чтобы исключить из Уголовного кодекса статью «Лжепредпринимательство». По сути, уголовная ответственность сохранилась только за ведение бизнеса без соответствующего разрешения или лицензии. По мнению чиновников, такие послабления будут стимулировать людей активнее заниматься бизнесом.

- Глубочайше я убежден в том, что когда бизнесмен недоплатил налоги, но у него есть активы, есть собственность, то, наверное, мера пресечения в виде заключения под стражу на время следствия - это должны быть случаи единичные в нашей стране по я не знаю каким причинам, - говорил в прошлом году первый вице-премьер Александр Турчин. - Определил суд, что бизнесмен должен - пожалуйста, пусть платит. Если что-то не получается, есть имущество. Государство продало и получило то, что ему причитается. Это, мне кажется, даст очень серьезный стимул, когда у людей пропадет страх, что за какую-то ошибку вот такая очень серьезная расплата. Да, наказание должно быть неотвратимым. Но оно должно быть соразмерным проступку.