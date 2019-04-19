2019-04-19T17:28:02+03:00
Экономика
КП Беларусь

Отменен указ о лжепредпринимательстве

Вместе с ним перестал существовать и реестр организаций с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере
Анна РЫБЧИНСКАЯ
Поделиться:
Отменен указ о лжепредпринимательствеОтменен указ о лжепредпринимательствеФото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

О том, что так называемый указ о лжепредпринимательстве вскоре могут отменить, высокие чиновники заговорили еще в прошлом году. А в четверг, 18 апреля, Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Действовать он начал задним числом - с 1 января этого года.

- Признан утратившим силу указ «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств», поскольку законодательные нормы, направленные на обеспечение полноты уплаты налогов, закреплены непосредственно в Налоговом кодексе, - объясняют в пресс-службе президента.

Вместе с указом перестал существовать и прописанный в нем реестр коммерческих организаций и ИП с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Кроме того, в конце прошлого года депутаты проголосовали за то, чтобы исключить из Уголовного кодекса статью «Лжепредпринимательство». По сути, уголовная ответственность сохранилась только за ведение бизнеса без соответствующего разрешения или лицензии. По мнению чиновников, такие послабления будут стимулировать людей активнее заниматься бизнесом.

- Глубочайше я убежден в том, что когда бизнесмен недоплатил налоги, но у него есть активы, есть собственность, то, наверное, мера пресечения в виде заключения под стражу на время следствия - это должны быть случаи единичные в нашей стране по я не знаю каким причинам, - говорил в прошлом году первый вице-премьер Александр Турчин. - Определил суд, что бизнесмен должен - пожалуйста, пусть платит. Если что-то не получается, есть имущество. Государство продало и получило то, что ему причитается. Это, мне кажется, даст очень серьезный стимул, когда у людей пропадет страх, что за какую-то ошибку вот такая очень серьезная расплата. Да, наказание должно быть неотвратимым. Но оно должно быть соразмерным проступку.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Зеленский: «Почему поджигателя магазина «Рошен» нашли за пару часов, а убийцу Павла Шеремета не нашли?»
Директор турфирмы «Сандали Тревел» в Минске обманула клиентов на крупную сумму
На стадионе «Олимпийский» в Киеве проходят дебаты Порошенко и Зеленского
В Бобруйске 2-летний малыш оделся и ушел из дома, пока никого из взрослых не было
Четырех девушек в Бресте сбила на «зебре» 41-летняя автоледи на Fiat
На Пасху на границе откроют пункты упрощенного пропуска
Не хотелось жаловаться: пенсионерка ночевала в сарае, потому что сын бил и угрожал арбалетом
Генпрокурор: «Молодые люди по бестолковости употребляют наркотики»
В Могилеве домашняя кошка заболела бешенством
Посмотрите! На какие слова Лукашенко так эмоционально реагировал депутат Марзалюк?
В Могилеве мотоциклист серьезно пострадал после столкновения с кроссовером
Пожаловалась в милицию на то, что знакомая не следит за детьми: в Черикове два брата убили женщину
Лукашенко о «деле медиков»: Сажали и будем сажать за то, что творят
Лукашенко: Что такое 1000 рублей для спортсмена? Это же не зарплата! Об этом стыдно публично говорить
Председателя сельсовета из Вороновского района нашли мертвым в лесу
Лукашенко: «Детям нужны герои, на кого они будут равняться, а не наркоту в карманах возить»
Лукашенко - Канопацкой про госпредприятия: «Не спеши, Аня, все продавать»
Лукашенко о пожаре в Нотр-Даме: Может, это Господь трясет кулаком нашему поколению?
Лукашенко об электрификации: «Газ заменить на электричество? При нынешних ценах вы вряд ли согласитесь на это»
Александр Лукашенко рассказал, каким должен быть будущий президент и почему он не должен ездить по фермам
Лукашенко о медицине: «600 жизней спасены с помощью пересадки печени. Не пьянтосы ли это?»
В ДТП под Минском пострадали трое детей
Александр Лукашенко об агротрендах: «Оборот органических продуктов уже превысил $100 млрд. И этот рынок будет расти»
Лукашенко: Я категорический противник строительства новых памятников
Александр Лукашенко: «Я бы не хотел оставлять нашу Конституцию своему преемнику»
Лукашенко о строительстве: «Не стремитесь под Минском кусок земли отхватить. Я запретил это делать»
Депутат Игорь Марзалюк предложил Лукашенко ввести День белорусской государственности
Лукашенко о демографической ситуации: «Нет четверых детей, как у Румаса - не можешь быть министром»