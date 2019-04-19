2019-04-19T17:28:48+03:00
Экономика
КП Беларусь

Самозанятым разрешили оказывать услуги не только физлицам, но и организациям

Но налог в этом случае нужно будет платить немного по-другому
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Самозанятым разрешили оказывать услуги не только физлицам, но и организациямСамозанятым разрешили оказывать услуги не только физлицам, но и организациямФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Некоторые услуги в Беларуси можно оказывать, не становясь при этом ипэшником: печь торты на заказ, быть репетитором, свадебным ведущим, фотографом… Главное - раз в месяц платить единый налог по фиксированной ставке. Год назад перечень услуг, которые можно оказывать без регистрации ИП, расширился почти в два раза. А теперь - еще одно послабление. Оно тоже прописано в указе президента.

- Самозанятым гражданам предоставлено право выполнять работы и оказывать услуги не только для физических, но и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, - комментируют в пресс-службе президента.

Иными словами, если раньше человек мог, к примеру, печь торты только для других людей, то теперь сможет делать это еще и для каких-нибудь организаций. Но здесь есть налоговый нюанс. Если услуги «непредприниматель» оказывает физлицам, то он по-прежнему платит единый налог. А вот если заказ поступил от юрлица, то заплатить нужно будет подоходный налог с физических лиц - 13% от суммы дохода. Причем удерживать и перечислять налог в бюджет должен будет заказчик.

Нововведения для самозанятых уже вступили в силу, причем задним числом - для всех отношений, возникших с 1 января 2019 года.

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