Самозанятым разрешили оказывать услуги не только физлицам, но и организациям

Некоторые услуги в Беларуси можно оказывать, не становясь при этом ипэшником: печь торты на заказ, быть репетитором, свадебным ведущим, фотографом… Главное - раз в месяц платить единый налог по фиксированной ставке. Год назад перечень услуг, которые можно оказывать без регистрации ИП, расширился почти в два раза. А теперь - еще одно послабление. Оно тоже прописано в указе президента.

- Самозанятым гражданам предоставлено право выполнять работы и оказывать услуги не только для физических, но и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, - комментируют в пресс-службе президента.

Иными словами, если раньше человек мог, к примеру, печь торты только для других людей, то теперь сможет делать это еще и для каких-нибудь организаций. Но здесь есть налоговый нюанс. Если услуги «непредприниматель» оказывает физлицам, то он по-прежнему платит единый налог. А вот если заказ поступил от юрлица, то заплатить нужно будет подоходный налог с физических лиц - 13% от суммы дохода. Причем удерживать и перечислять налог в бюджет должен будет заказчик.

Нововведения для самозанятых уже вступили в силу, причем задним числом - для всех отношений, возникших с 1 января 2019 года.