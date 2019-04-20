«Я тогда пил. Знал, что моего ребенка закопали под домом»

Матери того самого младенца уже 52 года. Она дала признательные показания. О том, что способно толкнуть женщину, родившую ребенка, на такое ужасное преступление, сейчас обсуждают многие.

- Обычная на вид женщина. Воспитала двух дочерей, работала в детском саду, много лет ухаживала за стариками, - так характеризуют ее коллеги и соседи.

Ребенка Анна (имена героев публикации изменены по этическим соображениям. - ред.) в присутствии знакомых родила дома в 1993 году. Затем младенца обернули в полиэтиленовый пакет и закопали возле этого же дома. О случившемся стало известно только сейчас.

Останки ребенка пролежали под окнами дома четверть века

- Ночью 16 апреля в милицию позвонил 35-летний Владислав и сообщил, что эту шокирующую историю 25-летней давности узнал случайно от сестры, - рассказал «Комсомолке» официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Здесь нашли останки ребенка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На место выехала следственно-оперативная группа, которая, как подтвердили в УВД Брестского облисполкома, действительно обнаружила на участке останки младенца.

- Ночью стали лаять собаки. Думали, что случилось, - вспоминают события 16 апреля этого года соседи. - А это Влад милицию вызвал. Он хозяин части дома, недавно из тюрьмы вернулся. В этом же доме с ним живет сестра Ира, в костеле работает. Муж этой сестры Валера - давно умер. Но на протяжении всей своей жизни, особенно когда выпивал, рассказывал, что возле дома зарыто тело ребенка, которого когда-то родила его родная сестра Анна. В 90-х она была в этом доме квартиранткой. Только в эту историю никто не верил. А он всю жизнь говорил, что мучился. Потому что сам же этого ребенка и закопал. Грех взял на душу. Видимо, Влад решил это проверить… Только зачем? Прошло столько времени, жили бы и дальше спокойно, дитя не вернуть!

Кости младенца лежали в пакете.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сначала думали, что он просто порядок на огороде наводил и раскопал кости, - рассказывает свою версию еще одни сосед. - Там земля была как камень утрамбованная, еще недавно на этом месте сарай стоял. А может, просто испугался, что если на его участке найдут труп ребенка, он опять по этапу пойдет. Хотя сам говорит: мол, не хотел, чтобы на его участке была неупокоенная душа. Поэтому и стал кости искать… И ведь нашел же! Мы видели, как там ночью еще до милиции кто-то с фонариком копошился. Он, наверное, и ходил.

Рядом с тем самым домом, недалеко от окон, яма зияет до сих пор. Возле ямки виляет хвостом собака. Соседи, которые видели, как на месте работала следственная группа, говорят, что кости младенца нашли именно там.

Хозяев дома нет, общаться с прессой отказываются.

«Умерло дитя - и умерло. Похоронили - и похоронили»

- Аня родом из деревни. В этот дом в 90-е годы она пришла квартиранткой с маленькой дочерью на руках. Без мужа, - восстанавливает в памяти события тех лет местная жительница. - Потом снюхалась с Ваней С. В этом доме всегда были пьянки-гулянки, компании шумные. Кто здесь только не ходил! Они здесь все выпивали. Хотя что-то плохое об Ане сказать не могу. Нормальная женщина была. От Вани этого она потом родила еще одну девочку. Кто ж мог подумать, что могла на такое пойти… Буквально на днях видела ее - идет как ни в чем не бывало! Да и летом мы вместе отдыхали. Это же надо, 25 лет женщина ходила мимо дома, где лежат кости ее ребенка… Не по-людски это. Раньше многие дети умирали, но хоронили же нормально. Не случайно у этого дома слава плохая.

Местные жители от новости в шоке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы общались с ней во время беременности?

- Она всегда полная была. Кто ж там знает, беременна или нет? Женщина, которая у нее роды принимала, тоже местная.

Она часто бывала в этом доме, из этой же их компании.

Нам удалось поговорить с повитухой.

- Прошло столько лет, зачем надо было раскапывать! Ее вина только в том, что не вызвала врачей и не зафиксировала смерть. Якой трасцы ён туда полез, я не знаю, - прокомментировала произошедшее четверть века назад женщина.

- Что случилось в тот день?

- Были дома роды. Я принимала. Нехороший это ребенок был.

- Ребенок родился живым?

- Он-то живой был, но покрыт какой-то слизью. Не синий был. Наоборот. Цвета слоновой кости.

- На каком сроке родился ребенок?

- Не знаю, Аня сама в сроках не уверена была. Но внешне как обычный ребенок.

- Почему, когда роды начались, не вызвали врачей?

- Милые мои, это было начало 90-х! Случись что, надо было бежать на ТЭЦ, просить у них вызвать врача. Телефонов почти ни у кого не было. Пока добежишь, она родить могла!

- Ребенок умер?

- Перерезать пуповину я позвала свою маму. После родов ушла. Когда и как ребенок умер, не знаю. Теперь говорят, что это убийство, потому что череп якобы разбит. Но кто ж теперь докажет, чего эти кости разбиты? Столько времени в земле пролежали. На этом месте сарай стоял. На тот момент Аня ни на что не была способна. Кровью вся заливалась. Не могла она убить…

Свидетели той трагедии уверены, что женщина ни в чем не виновата.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы общались с Анной после этого случая… Знали, что тело ребенка схоронили возле дома?

- Умерло дитя - и умерло. Похоронили - и похоронили. Откуда мне знать где. Может, его на вёску завезли и там схоронили. Я не лезла с вопросами. Аня много после этого плакала. Потеряла же ребенка. Когда в 1996 году я сама родила, она прибежала ко мне и сказала: «Покажи скорей». А потом взяла его на руки: «Все, это взамен моего сына. Буду его крестной». Тот умерший ребенок тоже мальчик был.

«Когда я пришел, его уже закопали»

Как и при каких обстоятельствах умер тот ребенок, предстоит выяснить в процессе расследования.

- По словам Иры, в тот вечер ее муж Валера не пришел домой. Потому что, когда навестил сестру, у той заболел живот… Тогда же Аня и родила ребенка. А Валера его закопал. Тогда еще он в этом доме не жил, часто заходил к сестре Ане. Ну и с хлопцами тут сидел, выпивал, - рассказывают местные.

- Валера уже умер, очень он пил. За его могилой и не ухаживает никто, - дополняют знакомые фигурантов дела.

Мы разыскали мужа Анны.

- Мне сейчас помереть хочется, - скупо говорит мужчина и отворачивается от журналистов.

Соседи Анны характеризуют ее как хорошую мать и ответственного работника.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы знали, что 25 лет назад такое произошло?

- Конечно, знал.

- Это был ваш ребенок?

- По идее, мой. Но экспертиза покажет.

- Анна говорила вам, что хочет избавиться от ребенка?

- Она за детей вообще горой. Нет, не говорила. Она хорошая мама.

- Вы знали, что Анна была беременна?

- Да.

- Кто закапывал ребенка?

- Ее брат Валера. По моим данным, это был выкидыш и ребенок был мертвым. Я думал, что срок беременности несколько месяцев. Но говорят, что нет… Адвоката наняли. И говорят, что живой был.

- Почему вы не настояли хотя бы на том, чтобы ребенка похоронили по традициям?

- Когда я пришел, его уже закопали.

- Как Анна вела себя после этого случая?

- Думал, она сума сойдет. Вены себе резала. Если ее осудят на 15 лет, то мы друг друга уже не увидим. Не доживем. У нее диабет.

Что могло толкнуть женщину, родившую ребенка, на такое, у многих не укладывается в голове.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Следователи говорят, есть основания думать, что после рождения ребенка убили…

- Кто там теперь знает. Может, она была неадекватна или в обмороке… Знаю только, что брат закопал. Я толком не помню даже, в каком году это было. И я тогда сильно пил. Мозги были отключены. Тот день тоже почти не помню, поддатый пришел. Но помню, что тогда у нас уже была общая дочь.

На работе Анны никто о произошедшем толком не знает. Для всех она в отпуске за свой счет.

Подробности преступления пока не разглашаются в интересах следствия, но уже известно, что в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

КОМПЕТЕНТНО

«Определить, как умер человек, можно и через несколько десятков лет»

- Возможно ли через 25 лет по костным останкам выяснить, как именно умер ребенок: был мертворожденным, закопанным заживо либо же ребенка убили, перед тем как закопать?

- Да, это возможно. Назначена экспертиза, - пояснил Сергей Дученко.

Как рассказали соседи, следственная группа нашла в комнате, в которой Анна родила ребенка, следы крови.

- В трех местах комнаты. Делали смывы. Нам надевали очки, светили каким-то прибором, и действительно нашли кровь. Сказали, что восстановят, чье это ДНК. Ну, мало ли, чья эта кровь. Они тут с этим Вовой еще и бились иногда, - говорят соседи, которые выступали понятыми по делу.