Дети XXI века будут жить 110 лет, а в ближайшем будущем на рынке труда будут конкурировать четыре поколения

Недавно известные гериатры Кирилл Прощаев и Андрей Ильницкий представили в Минске свою книгу «Продолжение следует. Книга о возрасте» (ее подготовило известное издательство "Дискурс"), где рассказывают, насколько это понятие многогранное и когда оно имеет значение, а когда нет. Врачи уверены: главное, чтобы человек был функционален в любой период жизни.

НЫНЕШНИЕ 45-ЛЕТНИЕ ОКАЖУТСЯ ПОД УДАРОМ

- Наше время - гибридное. С одной стороны, мы строим общество, которое хочет перемен, европейских ценностей, равенства. С другой же, у нас сильны позиции эйджизма – дискриминации по возрасту. Думаю, это станет одним из факторов проблемы, с которой мы столкнемся лет через двадцать. Увеличивается продолжительность жизни. Например, рожденные в США и Канаде на стыке нулевых и 2010-х дети ожидаемо проживут до 105-110 лет. Уже сейчас люди стали дольше сохранять свою функциональность, повышается качество жизни. Сегодня 50-летняя женщина в фитнес-клубе не вызывает удивления ни у кого - в том числе у занимающихся там же 30-летних. И лет через двадцать на рынке труда окажутся несколько функциональных поколений людей - 70-летние, 55-летние и 35-летние. А наступать им на пятки будут оканчивающие школу 15-летние.

- Намекаете на то, что развернется война поколений за рабочие места?

- Пока не ясно, насколько нынешние эйджистские настроения передадутся в следующее поколение. Но очевидно: самые молодые будут активны, ведь впереди сразу три функциональных поколения. А тем, что юные рвутся вперед, окажутся недовольны самые старшие: многие из них еще не до конца реализовались. Посмотрите на последние президентские выборы в США. За пост сражались Хиллари Клинтон и Дональд Трамп, два 70-летних человека, и каждый из них делал это впервые. И ведь ни у кого не было мысли об их возрасте. Не исключено, что мы пройдем через острые дискуссии между поколениями, взаимонаправленный эйджизм между самыми старшими и самыми молодыми. Но, уверен, придем к консенсусу и разумному сосуществованию.

- Выходит, те, кому теперь 45-50 лет, будут самыми уязвимыми через пару десятилетий? Скажем, теперь много говорят, что нынешним школьникам предстоит в течение жизни несколько раз переучиваться и менять специальность. Тем, кто сейчас в среднем возрасте, это, наверное, не светит...

- Мое поколение, 45-летние, уже попало на эпоху изменения социальных представлений. В итоге теперь мы - как прослойка в сэндвиче. Уже осознаем, что хотим быть функциональными как можно дольше. Но пока перед нами есть одно, а порой и два поколения. Позади же давят более молодые, которые смотрят на нас, как мы на старших. Эти тенденции, конечно, обострятся, когда поколений за нами станет три.

Что касается образования, то многие люди и сейчас учатся на протяжении жизни – просто это не так заметно. Те же врачи. Да и рабочие специальности постоянно требуют освоения новых технологий. Знаете, меня удивляет умиление людей, мол, на каком-то заводе станок отработал аж 50 лет. Но что в этом хорошего-то? Он полвека там стоит, и значит, предприятие отстало, оно не в тренде, не на рынке, а его работники – неконкурентоспособны.

Сегодня понятия «человек в возрасте» и «активность» - далеко не разные полюса. Фото: Getty Images

- Но у самых молодых больше всего перспектив жить в обществе, построенном по другим принципам?

- Думаю, да. Они вообще другие. Например, мне кажется, что роль государства будет кардинально снижаться. Для молодых людей его влияние не важно уже теперь. Ведь друга по интересам, работу, жилье сегодня можно найти где угодно благодаря интернету. С другой стороны, пока хватает эйджизма по отношению к молодым. Посмотрите вакансии: ищут только опытных сотрудников со стажем от 5 лет. А я как работодатель скажу: мне удобнее брать человека без опыта в команду и научить его.

ПОСЛЕ СМЕРТИ НАЧАЛОВОЙ ОБСУЖДАЛИ БИОЛОГИЮ, А НЕ ЛИЧНОСТЬ - ЭТО ПРЕДСТОИТ ПЕРЕРАСТИ

- Возраст человека, тем не менее, никуда не денется…

- Насколько все изменится в будущем, зависит от того, как мы сейчас посмотрим на возраст, на то, что это - биологическая характеристика. А с современных позиций биология нас не должна волновать. Хотя в постсоветском обществе она по-прежнему важна. Меня расстроило, что 90% недавних публикаций о Юлии Началовой было посвящено не тому, что человек ушел из жизни и оставил о себе какой-то след. Во-первых, писали, что она умерла молодой. Но ведь не менее печально, когда уходит близкий 70 или 90 лет. Во-вторых, никто не вспоминал, что она успела сделать на сцене, на экране. Зато болезнь Началовой активно обсуждали – причем не врачи, а люди зачастую далекие от медицины. На мой взгляд, в здоровом социуме думают и обсуждают личность человека, а не чистейшей воды биологию на примитивном уровне. Но путь возвышения над биологией нам еще предстоит пройти. Есть народы, в языке которых отсутствуют понятия летоисчисления, возраста человека. Зато там есть понятие социальных ролей. И положение человека в обществе измеряется тем, как эффективно он их выполняет.

- Однако понятие возраста и так связано с социальными ролями: например, врач в летах и специалист помоложе имеют в глазах пациента разный вес.

- А нам предстоит уйти и от представления, что младшее поколение учится у старшего. Например, среди старшего поколения хирургов долго бытовало мнение, что полостная операция эффективнее, чем лапароскопия, более щадящая для пациента. Молодые же не были загружены опытом полостной хирургии и активнее восприняли новые методы. Потому мне и кажется, что мы будем учиться ориентироваться не только на опыт старших, но и на скорость и прогрессивные знания молодых. Причем уже теперь представления о профессии меняются в рамках одного поколения. Например, я закончил вуз 23 года назад, но за этот время кардинальным образом поменялись пациенты. Все чаще приходят люди, обладающие набором знаний, почерпнутых в интернете, - к таким пациентам у докторов возникает отторжение. Недавно интернет обошла реклама немецкой клиники: если вы поставили себе диагноз по Google, обращайтесь за лечением в Yahoo. Я считаю, что это неправильно. Врач, по крайней мере, должен уметь разговаривать с пациентом, который с помощью интернета выставил себе массу диагнозов. И не отрицать его. По сути, речь о врачах нового формата, которые будут являться проводниками пациентов по целой серии докторов.

Андрей Ильницкий и Кирилл Прощаев издали книгу для всех - "Продолжение следует... Книга о возрасте".Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

- И лет через двадцать такие наверняка появятся?

- Думаю даже, что определенные функции возьмут не только профессиональные врачи, а люди с иным изначальным образованием. Скажем, сегодня нет специалиста, который удовлетворил бы потребности взрослеющих людей, выстроил карту их развития для того, чтобы хорошо ощущать себя в следующем периоде жизни. Конечно, терапевт проведет диспансеризацию, но у 45-летнего функционального и активного человека без серьезных заболеваний есть масса вопросов по питанию и физической активности. Ведь показатели отличаются в 25 и в 45. То есть, нужен знающий фитнес-инструктор, нутрициолог, психолог. А в 65 важно знать: если я хочу продолжать работать по своей профессии дальше, какие могут быть функциональные ограничения?

- Полагаете, что критерий возраста сотрется и в личной жизни?

- Наши социальные роли точно не будут зависеть от возраста. Ведь уже теперь можно стать родителем и в 60 лет. Раньше люди либо чрезмерно восхищались такими случаями, когда это чужой или известный человек. А если речь о близком, то реакция часто обратная. Теперь ситуация чуть выравнивается, а лет через двадцать, думаю, подобный вопрос будет окончательно снят. Недавно писали, что Валерий Леонтьев задумывается о ребенке в 70 лет. Максим Галкин и Алла Пугачева из разных поколений, но при этом они являются в семье молодыми родителями для своих детей. Правда, при этом моя коллега жаловалась на пациентку, которая в 49 лет захотела ребенка - мол, будет немолода, а если она умрет, когда ребенок не вырастет... Я сказал, что возраст тут ни при чем. А умирают и молодыми. И неужели молодые матери должны учитывать фактор, что они могут умереть через год или два?

В завершении беседы хотелось сказать, что нет рецепта как будет развиваться общество дальше. Но ясно одно^ мы живем в интереснейшую эпоху перемен. И мне, как врачу, отрадно видеть, что в человеке как в существе биосоциальном больше становится социального. Многие выдающиеся личности современности обращаются к этой теме. Мне кажется, читателям будет интересно ознакомиться с работой основателя и президента Давосского экономического форума Клауса Шваба «Четвертая промышленная революция» и американского эксперта по политтехнологиям Алека Росса «Индустрия будущего», где как раз и рассматриваются эти вопросы.

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