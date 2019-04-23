«Больше всего фонили жареные яйца»: «Сябры» выступали рядом с АЭС, а у «Песняров» был личный дозиметр

КОГДА ПОШЕЛ СЛУХ ОБ ЭВАКУАЦИИ ГОМЕЛЯ, АНАТОЛИЙ ЯРМОЛЕНКО УВЕЗ СЕМЬЮ В МОСКВУ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

Наверное, самыми первыми в загрязненных районах оказались белорусские «Сябры» - коллектив тогда работал в Гомельской областной филармонии.

- Узнал об аварии уже 26 апреля, - вспоминает руководитель «Сяброў», народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко. - Погода стояла шикарная, и я поехал на Сож - у меня там была дача, как раз в сторону Чернобыля. На заправке люди говорили об аварии. Тогда я возил с собой приемник и дома сразу включил «Голос Америки». Там дали все сведения и рекомендации: завешивать окна мокрыми марлями, все почаще мыть... Мы этим простым советам следовали как продвинутые молодые люди, делились знаниями с соседями.

А уже назавтра «Сябры» поехали на давно запланированные концерты по области - Хойники, Брагин, Чечерск, Житковичи.

"Сябры" были одним из первых коллективов, который поехал поддержать ликвидаторов аварии на ЧАЭС и жителей загрязненных регионов. Фото: Архив

- Запомнилось, что в первые дни люди еще не были осведомлены, внешне жизнь в райцентрах текла по-прежнему, - говорит Ярмоленко. - Потом по сарафанному радио заговорили, мол, на майские праздники эвакуируют Гомель. Подтверждений никаких, но у школ, детсадов стояли большие автобусы - словно город и вправду к чему-то готовился. Тогда всей семьей мы сели в машину и уехали в Москву. Запомнилось, что на выезде из республики стояли кордоны, всех проверяли с дозиметрами. В Москве мы прожили несколько дней в гостинице, а потом пришлось вернуться - ансамбль ждала работа.

В мае «Сябры» поехали на фестиваль «Киевская весна». Анатолий Иванович вспоминает, что его поселили в гостинице «Москва» (нынешняя «Украина») довольно высоко. Ему запомнилось, что обычно многолюдный Крещатик был пуст. Еще в гостинице действовал оперативный штаб, артисты могли порасспрашивать обеспокоенных физиков о том, чего не знало большинство. В рамках фестиваля «Сябры» выступили в поселке Припять, где прежде жили сотрудники ЧАЭС, - концерт был в основном для ликвидаторов, военных. Для них гомельчане пели и когда снова пошла череда концертов в районах, пострадавших от аварии. Там было много людей в форме, а вот местных жителей куда меньше, чем обычно - многие старались уехать поскорее, увезти детей.

- «Сябры» давали по несколько концертов в каждом городке. Во время этих гастролей нам выдали дозиметры, мы все проверяли на уровень радиации, - вспоминает Ярмоленко. - Из подручных мер пили красное вино. Им, кстати, советовали обезопаситься все те же военные. Понятно, что этим не заканчивалось... Кстати, люди, находившиеся близко от станции в момент взрыва, рассказывали: мол, на выпивших попадало меньше радиации. Потому многие в те дни пытались уберечься, крепко выпив.

Так выглядела эвакуация людей и их имущества из загрязненной зоны. Фото: Сергей ПЛЫТКЕВИЧ

А еще, говорит Ярмоленко, авария отразилась и на его семье. У супруги лидера «Сяброў» Раисы Ивановны была опухоль щитовидки. Врачи говорили, что у женщин эта железа остро реагирует на радиацию. Раисе Ярмоленко удалось победить болезнь. А вскоре семья уехала из Гомеля, где в то время жила, и поселилась в Минске.

«ПЕСНЯРЫ» ВЫСТУПАЛИ НА СТАДИОНЕ, ГДЕ ЗАШКАЛИВАЛ ДОЗИМЕТР

«Песняры» в солнечные дни конца апреля 1986-го репетировали в Минске на своей точке в подвале Академии милиции.

- Миша Кульков, тогда бас-гитарист «Песняров», учился в свое время на физика-ядерщика. И от его друзей, которые работали на АЭС по всему СССР, мы узнали: в Чернобыле произошел чуть ли не эквивалент ядерного взрыва, - вспоминает гитарист того состава ансамбля Александр Растопчин. - Мы не представляли ни что такое радиация, ни как от нее спасаться. Вот начались радиоактивные дожди, но о них и об их опасности узнали намного позже. А под один из этих ливней попал мой сын Саша - ему было почти полгода, и бабушка вышла погулять с коляской.

"Лазик" ансамбля "Песняры" хорошо поездил по загрязненным радиацией районам. Фото: Сергей ПЛЫТКЕВИЧ

- Какая там информация! Люди путали Чернобыль с Тернополем. Говорили так: все едино - Украина, - делится заслуженный артист Беларуси, духовик ансамбля Владислав Мисевич. - А еще ходил слух, будто что-то рвануло в НИИ, который в поселке Сосны под Минском. Знакомые ученые тоже ничего конкретного не говорили. Разве что проверили с дозиметром бревна для моей будущей дачи, советовали чаще мыться и как можно меньше выходить на улицу. Ну а что мы могли сделать сами? Закрывать поплотнее форточки и побольше выпивать. Однажды я решил провести холостяцкий вечер у приятеля. У него на балконе росла закуска - лучок, петрушечка. Но третьим в нашей компании оказался физик. Он провел по посадкам приборчиком и вынес вердикт: «Выбрасывай вместе с ящиками!»

1 Мая 1986-го "Песняры" сразу после демонстрации снимались для Москвы. Фото: Юрий ИВАНОВ

На Первомай, когда об аварии уже вовсю говорили на Западе, предупреждая о последствиях, в СССР не отменяли демонстрации. Под палящим солнцем дети и взрослые шли с праздничными флажками с непокрытыми головами.

- Мне врезалась в память картинка: в скверике возле памятника Марату Казею, бегали ребята-гимнасты. А рядом их родители изнемогали от жары, - вспоминает Влад Мисевич. - Мы сами 1 Мая 86-го после демонстрации снимались для Москвы в парке Янки Купалы и на набережной Свислочи. Уже потом знакомые доктора посоветовали давать детям йод в таблетках. Для дочки Каролины мне их достала в лечкомиссии Светлана Пенкина, жена Володи Мулявина… А вообще, в Минске 1986-го все знали, что привкус металла во рту - верный признак радиации.

Весь транспорт на въезде и выезде из зоны загрязнения обязательно проверялся. Фото: Сергей ПЛЫТКЕВИЧ

В поездку по пострадавшим регионам «Песняров» отправили летом. Их определили в мозырьскую гостиницу, откуда они и выезжали на концерты по райцентрам - Брагин, Хойники, Чечерск... Музыканты говорят, что какого-то дикого напряжения среди людей они не ощущали. Но на въездах-выездах из загрязненных районов стояли блокпосты. Каждый раз автобус там осматривали, все замеряли на дозиметрах, затем мыли транспорт спецраствором, а колеса - в очистительных ямах.

- У нас было и свое приспособление - благо мой тесть работал в системе гражданской обороны, - говорит заслуженный артист Беларуси Анатолий Кашепаров. - Мы выставляли этот дозиметр в форточку автобуса и смотрели, как растут цифры. Конечно, все, что ели, предварительно проверяли. Больше всего фонили жареные яйца. Я этот приборчик потом долго возил по гастролям. Очень громко он пищал под Киевом, а еще на коврике в дверях одесского отеля.

В Хойниках «Песняры» выступали перед местными жителями и ликвидаторами на стадионе, где дозиметр показывал зашкаливающую радиацию. Фото: Сергей ПЛЫТКЕВИЧ

Интересно, что в одну из поездок в США начала 1990-х к «Песнярам» подошел мужчина и напомнил, что он солдатом сопровождал артистов в Хойники с дозиметром в руках. Он запрещал выходить из автобуса в поле, когда автобус остановился - цифры на большом приборе зашкаливали. Еще очень фонило в Хойниках на стадионном газоне - как раз на нем и выступали «Песняры». Именно оттуда сохранились снимки: их сделал тогда молодой фотокор Сергей Плыткевич - теперь именитый мастер.

На концертах весной и летом 1986-го было много людей в военной форме. Фото: Сергей ПЛЫТКЕВИЧ

- В Хойкниках почему-то еще запомнилась выездная торговля: пирожки или квас продавали на улице, но из-под целлофана - подходишь, пленку приподнимут и достанут оттуда пирожок, - говорит Влад Мисевич. - Еще мне помнится дикая жара и словно опустевший город. На таких концертах, как в Хойниках, было много ликвидаторов. Те, кто находился там не первый день, были с буквально почерневшими от солнца лицами, в грязной форме… Наверное, тогда я понял: дело нешуточное. Ребята искренне признались, что спасаются водкой. Думаю, понимая серьезность ситуации, так они еще и со страхом боролись…

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