5-летний юморист из Витебска выиграл у украинских комиков $1860

Тима Бородавкин на шоу «Рассмеши комика. Дети» произвел фурор. Юмористов 5-летний мальчик из Витебска насмешил на $1860. Тимофей шутил на разные темы.

- Чтобы я быстрее стал взрослым, папа постоянно брал меня в гараж, на футбол и в баню. Как вы понимаете, брать везде своего сына - это добрая белорусская традиция! - первая же шутка не осталась без внимания комиков, они заулыбались.

А дальше жюри не смогли сдержать смеха от черного юмора из уст Тимы, когда тот сказал, что мальчик, гуляющий по льду, убедился, что лед сверху ломается гораздо легче, чем снизу. Третий раз - когда Тимофей сказал, что мальчик, которому подарили второго попугая, назвал его Писька, потому что Попка у него уже был. Затем он пообещал, что, если выиграет главный приз, назовет своих будущих детей Юрой и Женей (в честь членов жюри), а если не выиграет - каждый день будет бить их ремнем. На вопрос ведущей, не хочет ли он остановиться на какой-либо сумме, Тима упорно отвечал «нет!» и шутил дальше. 50 000 гривен (это и есть $1860) жюри отдавать явно не хотелось, и они изо всех сил сдерживали смех. Когда отведенная на выступление минута подходила к концу, мама Тимофея крикнула из зала:

- Кузнечик, быстро, кузнечик!

- В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, совсем как огуречик, Зеленский - президент! - спел мальчик, и тут уж взорвался смехом весь зал.

После телеэфира мы связались с родителями витебского парня и выяснили, что Тимофей первым делом отправился по магазинам.

- Он всем прохожим, таксистам и кассирам рассказывал, что победил и с какими шутками. Еще чуть-чуть - и кассирша бы из своих денег за все заплатила! - рассказывает папа Роман Бородавкин. - Его мечта была на выигранные деньги сходить в океанариум и зоопарк всей семьей, и она сбылась. Потом Тима вспомнил, что ему не хватает для полного счастья машинок «Хот Вилс» и скричеров. Мы на семейном совете решили, что это честно заработанные деньги и распоряжаться ими он должен сам. Поэтому у победителя появились машинки, два самоката, велосипед и грандиозные планы на лето.

Роман Бородавкин - известный в Витебске кавээнщик и шоумен. Поэтому неудивительно, что 5-летний Тима совсем не боится публики, любит быть в центре внимания и в детском саду вызывается рассказывать самые длинные стихотворения. Участником шоу мальчик стал почти сразу же после своего рождения - папа пришел забирать сына из роддома, нарядившись аистом! А за младшей сестренкой Тимоши приехал на коне.

На шоу «Рассмеши комика» Тима… заменил своего папу.

- Мой кум работает сценаристом на «Студии Квартал 95», и он уже несколько лет предлагал мне принять участие во взрослом «Рассмеши комика», - рассказал Роман. - Я все отнекивался. Однажды приехал к нам в гости, и Тимофей начал рассказывать дяде Диме смешные истории из своей жизни. И он мне говорит: слушай, раз ты сам не поехал, может, сын выступит за отца? А сам уже обрисовал Тиме, как в Киеве красиво, есть метро, океанариум… И Тимофей говорит: да, я хочу поехать!

Мальчик, которого папа пришел забирать из роддома в костюме аиста, просто не мог не вырасти юмористом! Фото: из личного архива семьи Бородавкиных.

Смысл некоторых шуток Тимофей так и не понял, хотя мама старалась ему объяснить их.

- Навзрыд и без объяснения он сразу засмеялся только над двумя - про попугая и про кузнечика. Они и сработали, было видно, что он их с абсолютным пониманием рассказывает комикам, - говорит Роман. - Он потом сказал нам: мама, папа, если бы вы не закричали после кузнечика, я бы вообще 100 тысяч выиграл!