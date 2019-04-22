«Это бизнес про людей». Один день с директором компании «МакДональдс»

В ресторанах «МакДональдс» в Беларуси большинство директоров и их заместителей - женщины. Здесь нет никакой гендерной дискриминации, возможности карьерного роста совершенно одинаковы для всех. Неудивительно, что белорусский «МакДональдс» охотно откликнулся на предложение посольства США в Беларуси принять участие в инициативе Girls Job Shadowing (блиц-стажировка для девушек, которые видят себя лидерами в будущем) в поддержку гендерного равноправия в бизнесе. Кроме того, компанию «МакДональдс» всегда отличала прозрачность в работе. И желание заинтересованных людей познакомиться с бизнесом такого глобального масштаба изнутри в компании получило положительный отклик у руководства «МакДональдс» в Беларуси. Именно поэтому провести целый день с топ-менеджментом компании удалось Веронике Киевич - выпускнице ФМО БГЭУ и программы Университета города Кадис (Испания) в сфере бизнес-администрирования, специалисту по внешнеэкономической деятельности в инженерно-консалтинговой компании.

Закрытых уголков и запретных тем нет!

Еще три года назад корпорация «МакДональдс» объявила о старте новой стратегии «Лучше вместе», делающей акцент на равные права в карьерном росте. Но на самом деле в структуре «МакДональдс» в Беларуси эта философия в отношении развития талантов воплощена уже давно. Многие простые сотрудницы выросли до руководителей департаментов в центральном офисе. Возглавляет компанию в нашей стране с 2004 года Виктория Данько.

В первом минском ресторане «МакДональдс», открытом 23 года назад на проспекте Независимости, 23, начался рабочий день Вероники. Здесь она встретилась за завтраком с директором ресторана Алесей Коваленок.

Именно она помогла Веронике в мельчайших подробностях изучить работу культового ресторана, начиная с новинок - сервиса по заказу из киоска самообслуживания и его доставки прямо к столу гостя.

Кухня, зона сбора заказов, складские помещения и особенности хранения различных продуктов, система санитарной обработки всего ресторана и его поддержания в идеальной чистоте, широкие возможности обучения и развития сотрудников ресторана, организация работы, отдыха и досуга во внерабочее время, соревнования за лучшие результаты - для гостьи не было ни одного закрытого уголка в ресторане и ни одной запретной темы.

Во время экскурсии по ресторану заместитель менеджера производственного отдела Александр Орлевич рассказал Веронике, как работает сервис ресторана по заказу из киоска самообслуживания и о доставке обеда прямо к столу гостя.

На внутреннем совещании руководителей компании «МакДональдс» с партнерами - креативным агентством Ambition DDB, где обсуждалась стратегически важная кампания по запуску новых процессов в деятельности персонала, Вероника присутствовала как полноценный участник.

«Я была до последнего уверена, что все ограничится экскурсией, но с самого утра меня просто включили в рабочий процесс»

Как компания отстаивает лидерские позиции на рынке, как здесь планируются и реализуются проекты, как оцениваются результаты, принимаются решения о введении нового продукта или линейки, как формируется цена на продукты - для гостьи это была не просто интересная информация, а целый семинар по маркетингу! Ведь специально для Вероники в этот день были организованы встречи с руководителями компании по маркетингу, развитию и строительству ресторанов, контролю качества и безопасности продукции, отлаженной системе работы с поставщиками «МакДональдс» - и все это по непреклонным корпоративным стандартам компании.

Виктория Данько, возглавляющая компанию с 2004 года, рассказала о своей карьере в компании, отметив насколько важны в «МакДональдс» люди на любой позиции: кассира, менеджера или директора ресторана.

- Появилась возможность наглядно убедиться в высоком уровне хранения и приготовления продуктов, увидеть критерии допустимости, когда речь идет о размере, цвете, температуре хранения и транспортировке. Я убедилась, что если продукт не соответствует идеальным критериям своего стандарта, то не попадет на прилавок, - поделилась Вероника. - Кухни в сегодняшних ресторанах «МакДональдс» очень открытые. Посетитель может видеть, что там происходит, как готовятся заказы. У меня это вызывает доверие. Здесь все отлично налажено и хорошо организовано. Все продукты свежие, все аккуратно и четко.

Вероника поучаствовала на внутреннем совещании, где обсуждалась стратегически важная кампания по запуску новых процессов в деятельности персонала.

Я была до последнего уверена, что все ограничится экскурсией, но с самого утра меня просто включили в рабочий процесс, не обойдясь лишь демонстрацией оборудования ресторанов. Меня познакомили с командой, пригласили на закрытые обсуждения на самом высоком уровне и показали такие внутренние процессы, о которых я даже не могла догадываться. Эти люди просто фанатично преданы своему делу! Таким уровнем работы и компетентности можно только гордиться.

Специально для Вероники были организованы встречи с руководителями компании по нескольким направлениям ее деятельности.

Виктория Данько отметила, что Вероника сразу же влились в команду:

- Это важно, поскольку весь наш бизнес построен на работе команды, взаимодействии людей. Мы пошли на смелый шаг: пригласили вас на наши закрытые мероприятия и совещания, на которые нет доступа людям со стороны. Поверьте, это дорогого стоит для вашего дальнейшего профессионального развития. Мы открыты для новых вопросов и предложений, вы всегда можете с нами связаться в случае необходимости и найти нашу поддержку.