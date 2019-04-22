2019-04-22T22:07:47+03:00
Общество
КП Беларусь

«Это бизнес про людей». Один день с директором компании «МакДональдс»

У кого больше возможностей карьерного роста в «МакДональдс»? Как работает здесь пресловутый стандарт качества? О чем еще рассказали в ресторане человеку со стороны?
Поделиться:
Виктория Данько, директор белорусского "МакДональдс", начинала карьеру, как и многие в компании, рядовым сотрудником.Виктория Данько, директор белорусского "МакДональдс", начинала карьеру, как и многие в компании, рядовым сотрудником.
Изменить размер текста:

В ресторанах «МакДональдс» в Беларуси большинство директоров и их заместителей - женщины. Здесь нет никакой гендерной дискриминации, возможности карьерного роста совершенно одинаковы для всех. Неудивительно, что белорусский «МакДональдс» охотно откликнулся на предложение посольства США в Беларуси принять участие в инициативе Girls Job Shadowing (блиц-стажировка для девушек, которые видят себя лидерами в будущем) в поддержку гендерного равноправия в бизнесе. Кроме того, компанию «МакДональдс» всегда отличала прозрачность в работе. И желание заинтересованных людей познакомиться с бизнесом такого глобального масштаба изнутри в компании получило положительный отклик у руководства «МакДональдс» в Беларуси. Именно поэтому провести целый день с топ-менеджментом компании удалось Веронике Киевич - выпускнице ФМО БГЭУ и программы Университета города Кадис (Испания) в сфере бизнес-администрирования, специалисту по внешнеэкономической деятельности в инженерно-консалтинговой компании.

Закрытых уголков и запретных тем нет!

Еще три года назад корпорация «МакДональдс» объявила о старте новой стратегии «Лучше вместе», делающей акцент на равные права в карьерном росте. Но на самом деле в структуре «МакДональдс» в Беларуси эта философия в отношении развития талантов воплощена уже давно. Многие простые сотрудницы выросли до руководителей департаментов в центральном офисе. Возглавляет компанию в нашей стране с 2004 года Виктория Данько.

В первом минском ресторане «МакДональдс», открытом 23 года назад на проспекте Независимости, 23, начался рабочий день Вероники. Здесь она встретилась за завтраком с директором ресторана Алесей Коваленок.

В первом минском ресторане «МакДональдс», открытом 23 года назад на проспекте Независимости, 23, начался рабочий день Вероники. Здесь она встретилась за завтраком с директором ресторана Алесей Коваленок.

Именно она помогла Веронике в мельчайших подробностях изучить работу культового ресторана, начиная с новинок - сервиса по заказу из киоска самообслуживания и его доставки прямо к столу гостя.

Кухня, зона сбора заказов, складские помещения и особенности хранения различных продуктов, система санитарной обработки всего ресторана и его поддержания в идеальной чистоте, широкие возможности обучения и развития сотрудников ресторана, организация работы, отдыха и досуга во внерабочее время, соревнования за лучшие результаты - для гостьи не было ни одного закрытого уголка в ресторане и ни одной запретной темы.

Во время экскурсии по ресторану заместитель менеджера производственного отдела Александр Орлевич рассказал Веронике, как работает сервис ресторана по заказу из киоска самообслуживания и о доставке обеда прямо к столу гостя.

Во время экскурсии по ресторану заместитель менеджера производственного отдела Александр Орлевич рассказал Веронике, как работает сервис ресторана по заказу из киоска самообслуживания и о доставке обеда прямо к столу гостя.

На внутреннем совещании руководителей компании «МакДональдс» с партнерами - креативным агентством Ambition DDB, где обсуждалась стратегически важная кампания по запуску новых процессов в деятельности персонала, Вероника присутствовала как полноценный участник.

«Я была до последнего уверена, что все ограничится экскурсией, но с самого утра меня просто включили в рабочий процесс»

Как компания отстаивает лидерские позиции на рынке, как здесь планируются и реализуются проекты, как оцениваются результаты, принимаются решения о введении нового продукта или линейки, как формируется цена на продукты - для гостьи это была не просто интересная информация, а целый семинар по маркетингу! Ведь специально для Вероники в этот день были организованы встречи с руководителями компании по маркетингу, развитию и строительству ресторанов, контролю качества и безопасности продукции, отлаженной системе работы с поставщиками «МакДональдс» - и все это по непреклонным корпоративным стандартам компании.

Виктория Данько, возглавляющая компанию с 2004 года, рассказала о своей карьере в компании, отметив насколько важны в «МакДональдс» люди на любой позиции: кассира, менеджера или директора ресторана.

Виктория Данько, возглавляющая компанию с 2004 года, рассказала о своей карьере в компании, отметив насколько важны в «МакДональдс» люди на любой позиции: кассира, менеджера или директора ресторана.

- Появилась возможность наглядно убедиться в высоком уровне хранения и приготовления продуктов, увидеть критерии допустимости, когда речь идет о размере, цвете, температуре хранения и транспортировке. Я убедилась, что если продукт не соответствует идеальным критериям своего стандарта, то не попадет на прилавок, - поделилась Вероника. - Кухни в сегодняшних ресторанах «МакДональдс» очень открытые. Посетитель может видеть, что там происходит, как готовятся заказы. У меня это вызывает доверие. Здесь все отлично налажено и хорошо организовано. Все продукты свежие, все аккуратно и четко.

Вероника поучаствовала на внутреннем совещании, где обсуждалась стратегически важная кампания по запуску новых процессов в деятельности персонала.

Вероника поучаствовала на внутреннем совещании, где обсуждалась стратегически важная кампания по запуску новых процессов в деятельности персонала.

Я была до последнего уверена, что все ограничится экскурсией, но с самого утра меня просто включили в рабочий процесс, не обойдясь лишь демонстрацией оборудования ресторанов. Меня познакомили с командой, пригласили на закрытые обсуждения на самом высоком уровне и показали такие внутренние процессы, о которых я даже не могла догадываться. Эти люди просто фанатично преданы своему делу! Таким уровнем работы и компетентности можно только гордиться.

Специально для Вероники были организованы встречи с руководителями компании по нескольким направлениям ее деятельности.

Специально для Вероники были организованы встречи с руководителями компании по нескольким направлениям ее деятельности.

Виктория Данько отметила, что Вероника сразу же влились в команду:

- Это важно, поскольку весь наш бизнес построен на работе команды, взаимодействии людей. Мы пошли на смелый шаг: пригласили вас на наши закрытые мероприятия и совещания, на которые нет доступа людям со стороны. Поверьте, это дорогого стоит для вашего дальнейшего профессионального развития. Мы открыты для новых вопросов и предложений, вы всегда можете с нами связаться в случае необходимости и найти нашу поддержку.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Дети XXI века будут жить 110 лет, а в ближайшем будущем на рынке труда будут конкурировать четыре поколения
Вместе с профессором, доктором медицинских наук Кириллом Прощаевым мы сделали футуристические прогнозы о том, как изменится представление о возрасте 20 лет спустя
Войтюшкевич: «После песни на стихи Некляева ко мне подводили девочек с именем Доминика и говорили: «Зміцер, гэта ваша»
«Комсомолка» побывала на репетиции концерта-презентации нового альбома Войтюшкевича на стихи Владимира Некляева, где поэт прочитает поэму «Калі мяне не стане» [фото+видео]
Новости 24
Россельхознадзор нашел в картошке из Беларуси спрятанные яблоки
Услуги «Белтелеком» подорожают в мае примерно на 5%
В сгоревшей траве нашли мертвого мужчину в Речицком районе
В Скиделе 28-летняя диспетчер устроила в офисе беспорядок, украла технику и сейф, и сама вызвала милицию
«Я был единственным на велосипеде»: временный поверенный Голландии приехал в белорусский парламент и удивился
«Царапала по лицу, пока хозяин не проснулся»: кошка спасла сельчанина из огня, но сама сгорела
Российская сторона организовала телефонные переговоры между Путиным и Лукашенко
Мингорисполком: «Прогноз погоды хороший»
Возле деревни Жестиное нашли полуторамесячного медвежонка
В Белыничах на детской площадке ребенку зажало ногу между ступеньками горки
Прощание с Юрием Блиновым пройдет 23 апреля в Свято-Елисаветинском монастыре
В Орше пенсионер воевал с инфокиоском: лил на него воду, пока аппарат не сломался
На стройплощадке возле Белорусского государственного педагогического университета нашли снаряд
Пьяный угонщик спрятался в лесу под трубой
На Мозырском НПЗ сломалось оборудование из-за плохой российской нефти
Мужчина убил сельчанина и поджег его дом