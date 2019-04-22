2019-04-22T15:42:55+03:00
Здоровье
КП Беларусь

«Зачем принимать душ каждый день? Раньше раз в неделю мылись - и нормально!»

Яна, читательница kp.by, возмущена навязчивой рекламой средств гигиены [обсудим!]
Елена ПРИХОДЬКО
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Наша читательница Яна недоумевает: неужели большинство людей не понимает, что злоупотребление душем не делает их здоровее?

«Такое ощущение, что мир разделился на два клана. Одни заявляют, что не могут лечь спать или выйти из дома, не приняв душ. А потом плачутся, что кожа сухая и волосы секутся. Другие с пеной у рта доказывают, что частые «головомойки» вредны для здоровья. Моются раз в две недели и своими «миазмами» травят всех пассажиров автобуса. Почему, когда речь идет о личной гигиене, люди забывают о принципе золотой середины?

Куда ни глянь - рекламы шампуней, гелей для душа, мыла, скрабов и прочих благ для человеческой гигиены. И, конечно, все они обладают чудо-свойствами: и волосы вам отрастят, и кожу увлажнят. А от головокружительного аромата вокруг вас запорхают бабочки. Люди, вы понимаете, что на вас бессовестно зарабатывают?

Раньше как жили? Ходили раз в неделю в баню. И дети, и женщины, и мужчины. И, возможно, были здоровее, чем нынешняя молодежь. Да и волосы у женщин были свои - роскошные! И под слоем косметики лица никто не прятал - не было нужды.

Я не хочу сказать, что гигиена - это зло. Конечно, не нужно превращать свою жизнь в анекдот:

- А где вы моетесь?

- В речке.

- А зимой?

- А сколько той зимы!

Спортсмены, шахтеры и другие представители «грязных» профессий без регулярного душа превратятся в оружие массового поражения. Но остальные. Вы что, грехи там отмываете?»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Душ 1 - 2 раза в день без использования средств гигиены не навредит организму. Частота мытья должна зависеть от особенностей вашего тела, образа жизни и от климата, в котором живете. Больше физической активности - сильнее потоотделение. Вокруг высокая влажность? Значит, к телу больше «липнет» грязь. В обоих случаях душ оправдан. Злоупотребление водными процедурами и моющими средствами чревато тем, что они смывают с кожи бактерии, защищающие организм от агрессивной внешней среды. Это приводит к тому, что вредные микроорганизмы впитываются в кожу. Единственная часть тела, которую нужно мыть с мылом и как можно чаще, - это руки, - объяснила kp.by врач общей практики Алена Кузьмина.

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