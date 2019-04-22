2019-04-22T17:22:15+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко - о Владимире Зеленском: Молодой, еще неопытный, но я был когда-то еще моложе

Владимир Зеленский возглавил Украину в 41 год, а Александр Лукашенко стал президентом Беларуси в 39
Алексей БЕЛОУСОВ
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Владимир Зеленский возглавил Украину в 41 годВладимир Зеленский возглавил Украину в 41 годФото: REUTERS
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Второй тур выборов в Украине закончился убедительной победой Владимира Зеленского. Шоумен набрал 73,21% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 24,46%.

Белорусский президент внимательно следил за предвыборной гонкой. После субботника на «Линии Сталина», за день до второго тура, он сказал:

- Володя Зеленский - человек новый. Обучаемый. Я заметил это вчера (19 апреля. - Ред.) по его выступлениям. Да, молодой, да, еще неопытный. Но слушайте, я когда-то был еще моложе и неопытным. Поэтому мне ли сегодня оценивать Зеленского? Но я убежден, что, если страна определится и изберет Зеленского, мы выстроим такие же добрые и хорошие отношения, - приводит слова президента «Беларусь 1».

Напомним, что депутатом Верховного совета Александр Лукашенко стал в 35 лет, а президентом - в 39. Владимиру Зеленскому 41 год.

На следующий день после выборов Александр Лукашенко поздравил молодого коллегу с победой. Там, в частности, говорится: «Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом».

Об этом же президент говорил на «Линии Сталина».

- Если уж честно говорить, тут от Лукашенко, Порошенко и Зеленского мало что зависит. Зависит больше от народа, от того, что мы родные и что мы живем рядом, - цитирует президента пресс-служба. - И если какой-то политик в Украине или в Беларуси не понимает этих истин, он обречен на неудачу.

Александр Лукашенко следил за дебатами, которые проходили на киевском стадионе «Олимпийский», и отдал должное ораторскому мастерству обоих политиков. В частности, о Зеленском отозвался так:

- Володя Зеленский специалист в этом плане. Как он сам себя называет - шоумен. Он артист. И вы знаете, тут особо нечего посмеиваться. Президент, любой президент, в какой-то степени артист. Все президенты хотят хорошо выглядеть перед своим народом. Все президенты хотят красиво, доступно сказать своему народу. Может быть, чтобы и дальше услышали. Любой президент образец, лицо своего народа. Что здесь не артистично? Если можно это так назвать в политике. Поэтому не надо его упрекать в том, что он артист.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Беларуси выиграл Зеленский

В границах Зарубежного выборного округа Петр Порошенко получил 54,73%, Владимир Зеленский - 43,78%. Но граждане Украины, проживающие в Беларуси, отдали предпочтение лидеру «Студии Квартал 95» - 68,48%. Всего на участки в Бресте и Минске пришли 1120 человек, это больше, чем в первом туре. Тогда, кстати, также победил Зеленский (41,02%).

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