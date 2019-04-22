С 1 мая пенсии вырастут в среднем на 25 рублей

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич прокомментировала последнее Послание президента белорусскому народу и выступила с предложением повысить пенсии с 1 мая.

- В среднем наше предложение - плюс 25 белорусских рублей, это чуть больше 6%, - рассказала министр в эфире телеканала ОНТ и уточнила, что речь идет только про пенсии по возрасту.

Пенсии должны пересматривать минимум раз в год. В 2018 году это произошло трижды. Сколько раз они повысятся в этом году, пока неизвестно.

- Если это целевой сценарий развития, то мы сделаем еще один шаг, - заключила Ирина Костевич. Уточним, что при разработке бюджета рассматривают два сценария - базовый и целевой. Базовый - более консервативный вариант, в нем стараются учесть все возможные неблагоприятные факторы. Целевой, соответственно, более оптимистичный.

С учетом того, что годовой размер пенсий в правительстве уже давно хотят довести до 40% от средних зарплат (в декабре прошлого года, например, пенсия составила 34,2% от средней зарплаты), количество повышений будет зависеть от темпа роста зарплат. Средняя пенсия по возрасту в феврале 2019-го составила 393,51 рубля, это уже 40,3% от средней зарплаты (977,6 рубля).

Александр Лукашенко 19 апреля заявил, что средние пенсии по возрасту у нас должны составлять от 40% до 50% от средней зарплаты по стране, и поручил правительству подготовить проекты решений об увеличении пенсий в 2019 году.