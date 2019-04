«На автобус посажу и про город расскажу!» Мы проверили, как минчане знают английский и готовы ли помочь туристу

Накануне Международного дня английского языка, который отмечают 23 апреля, мы решили проверить, знают ли его минчане. Тем более туристический сезон уже начался, Европейские игры на носу - в столицу должны приехать сотни, а то и тысячи туристов. Да и с безвизом на 30 дней страна стала гораздо привлекательнее для иностранцев.

Только вот готовы ли мы их принять?

Забегая вперед, признаемся: по нашим наблюдениям, прохожие делились на две части. Одни (в основном люди постарше) убегали от нас, едва заслышав иностранную речь. Зато те, кто останавливался, очень старались! И руками показывали, и в телефоны нужное направление вбивали.

Вопросы мы задавали не самые сложные - как попасть куда-то и перекусить:

1. How can I get to Dinamo Stadium? (Как пройти к стадиону «Динамо»?)

2. I want to get to the railway station. Is it far? (Мне нужно на железнодорожный вокзал. Это далеко?)

3. Can you tell me the way to Minsk Arena? (Можете подсказать дорогу к «Минск-Арене»?)

4. I'm looking for a nice restaurant or a cafe near here. Do you know any? (Подскажите, пожалуйста, уютный ресторан или кафе неподалеку.)

Как ни удивительно, главной проблемой оказалось не объяснить иностранцу, а самим вспомнить, где же что в Минске находится!

Студентки иняза дорогу к стадиону «Динамо» нам показать не смогли:

Девушки-студентки еще сами плохо знают Минск, и по ресторанам не ходят - дорого.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Sorry… We don’t know. We are not from Minsk (Простите, мы не знаем. Мы не из Минска), - сказали девушки.

Вопрос о кафе и ресторанах дался ненамного проще:

- There are a lot of cafés there… But they are expensive, we don’t like it (Кафе тут много… Но они очень дорогие. И нам это не нравится), - признались студентки.

Зато будущий волонтер Европейских игр Инесса, хоть и торопилась на работу, объяснила, и где железнодорожный вокзал, и как попасть на «Минск-Арену»:

Инесса будет волонтером, и с ней гости столицы точно не пропадут!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- You can go by metro… You need go to subway Nemiga and get first bus, go out and you will see… what you want! - нужные слова не всегда давались девушке, но энтузиазма и оптимизма было столько, что мы заранее порадовались за иностранцев, которым будет помогать Инесса. У них явно останутся лучшие впечатления о стране!

Минчане одинаково легко говорили и metro, и subway, и underground, но такие мелочи иностранца не должны смутить. Все эти слова, в принципе, означают подземку, то есть метро.

- Nearby metro… Berezka. And Pobeda Street… (Рядом с метро… «Березка». И улица Победы.) Как она называется. Улица Победы же? Или как - Скорины? - растерялся мужчина по имени Сергей в спортивном костюме с белорусским гербом, показывая на проспект Независимости. Пришлось «иностранцам» напомнить, как сейчас называется главный проспект. - Загрузили вы меня! Я же спортсмен, надо к студентам обращаться. На Европейских играх будет 1200 человек волонтеров!

Спортсмен Сергей уверен, что с таким количество волонтеров его коллеги на Европейских играх найдут дорогу куда угодно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Впрочем, Сергей все равно сумел показать и рассказать, как добраться до «Динамо» с Захарова:

- Tram number seven and two stations! (Трамвай номер семь и две станции!)

Нашему воображаемому «иностранцу» пытались объяснить, как доехать, но честно признаемся - в большинстве случаев добраться до цели ему было бы сложно. Ну, кроме кафе или ресторана, пожалуй, если на него можно было показать рукой.

- Ой, кафе? Вон, пожалуйста, одно, второе, третье! Вы хотите, чтобы я на английском ответил?! I think that some restaurant you see… (Думаю, некоторые рестораны вы видите…) Метров сто отсюда! Извините, я учил 58 лет назад английский, уже не помню! - сказал Сергей, признавшись, что он и сам турист, из Москвы.

Сергей приехал из Москвы, так что иностранцу может только показать кафе и ресторан.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

От Ратуши до «Минск Арены» вроде и недалеко, а дорога оказалась очень сложной.

- It’s prospect Pobediteley, you can sit down in bus 1969… No! 69. Or 100… I am not sure. In any case, you can pass in this way and go straight before Minsk Arena. (Это проспект Победителей, вы можете сесть на автобус 1969… Нет! 69. Или 100… Я не уверена. В любом случае можете пройти здесь и идти прямо до «Минск Арены»), - Ольга решила, что в крайнем случае по солнечному летнему городу можно и прогуляться.

На вопрос о ресторанах Ольга начала сбиваться на французский язык, но все интересные рестораны в округе назвала.

Растерянные иностранцы часто обращаются за помощью к таксистам - подошли и мы:

- Сам дорогу я не расскажу, настолько хорошо английский я не знаю, зато предложу подвезти! - не растерялся водитель такси 7788 Павел. - Скажу 10 minutes by taxi, go! (10 минут на такси, едем!) И цену могу заранее назвать, сейчас это все легко посчитать и показать, чтобы человек сразу понимал, сколько нужно будет заплатить. И поехали!

Павел предложит иностранцу быстро и недорого доехать, а не терятся на незнакомых улицах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Молодые люди часто признавались, что с английским у них не очень сложилось, и надеялись на современные технологии.

- Мы учимся в консерватории, представляете, какой английский? Я могу только на пальцах… Или вбить в навигаторе! - студентка Вера честно начала искать в телефоне железнодорожный вокзал. Правда, в результате что-то пошло не так, и на вокзал наш «иностранец» так и не попал.

Студентки консерватории Алена и Вера лучше понимают язык музыки, чем английский, а дорогу покажут на телефоне.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как проехать в «Минск-Арену», я бы просто показал, а то школьный и университетский английский я уже забыл! - честно признался Дмитрий, махнув рукой на проспект Победителей. - Я бы показал, что с той остановки… You must go on this остановка… Bus number one… (Вы должны идти на эту «остановка»… Автобус номер один…) А в автобусах остановки по-английски объявляют, не помню? Go there, not change. (Едете туда, не меняйте.) А вообще, переводчик в помощь!.. Правда, у меня в телефоне сейчас батарейка сядет. It is not far… В общем, я бы провел иностранца лично до остановки и посадил в автобус.

Дмитрий готов лично проводить иностранного туриста до автобуса, если объяснить не получится.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Около Ратуши и прохожие, и продавцы в киосках старались помочь чем могли. Продавец сувениров Евгения, например, не растерялась бы:

Продавец Евгения хоть дорогу на Минск-Арену и не подскажет, зато поможет выбрать магнитик с этим сооружением.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как попасть в «Минск-Арену»? Я английский не знаю, только слова при покупке… Но помогу! Для начала предложу магнитик «Арена»… Presents for my friends… (Подарки для друзей.) То, что по ассортименту, я знаю - inside, dolls, matreshki (внутри, куклы, матрешки). Я, кстати, учу зык, вот у меня записи, блокнот, - улыбчивая Евгения показала нам подсказки. - А у нас рядом «Кропка» (информационный центр. - Ред), где есть вся информация для гостей города. Если затруднительный вопрос, я просто excuse me (простите), улыбаюсь, говорю please, thank you very much… (пожалуйста, большое спасибо), возьму и провожу его туда, это же рядом! Там пообщаются. У меня простой язык, разговор глаза в глаза, основное по товару. One, two, three, only cash, discount (один, два, три, только наличные, скидка) - эти слова я понимаю!

Самое забавное, что одним из адресатов стал сам иностранец - Кристофер из Канады, в «Минск-Арене» он уже был:

Кристофер из Канады ходит по городу пешком, и легко ориентируется, хоть и не понимает кириллицу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Where Minsk hockey team plays? Yes, I know. Can I get there? No, I have to use a map. I can get to the railway station, no problem. Always by foot, I walk everywhere. I don’t use metro. (Это где минская хоккейная команда играет? Знаю! Могу ли сам добраться? Нет, надо картой воспользоваться. Зато легко доберусь до вокзала. Пешком, конечно, я везде хожу пешком, не пользуюсь метро.)

- Рестораны какие-то другим иностранцам посоветуете? - поинтересовались мы.

- I’ve been to quite a few. The names I don’t know, I can’t read Belarusian… The one I really liked is News Café. (Я был не много где. Названий не помню, я не читаю по-белорусски… Одно, которое мне понравилось, называлось News Café.)

Когда наш «иностранец» уже почти отчаялся куда-то уехать, на скамейке у Ратуши нам встретился Виктор:

Виктор может и показать дорогу, и поддержать разговор, например, рассказать гостю столицы побольше о Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Railway station? I would show him a way or may be walk with him… Its 10 minutes by foot. So I would say «I can show you, we can walk there, together, and talk about city, if you are new here». And I would like to know, where he is from… (Вокзал? Покажу дорогу или пройдусь с ним… Это же 10 минут пешком. Я бы сказал «Могу показать вам, или мы можем прогуляться, расскажу вам о городе, если вы впервые тут». Я бы поинтересовался, откуда человек приехал…) - Виктор рассказал нам план действий на прекрасном английском с хорошим произношением.

- And Minsk Arena? - уточнили мы про «Минск-Арену».

- It should be straight bus from here, I guess… Which bus? I don’t know… The major one! We can check. (Отсюда должен быть прямой автобус, мне кажется… Который? Ну какой-то важный! Не знаю, но сможем проверить.)

Не всегда все хорошо на улицах Минска с английским языком, но мы убедились в главном: белорусы - люди добрые и отзывчивые, иностранца в беде не бросят. Поэтому все, кто рискнул принять участие в опросе и проверить свой английский на прочность, за храбрость получили призы: кружки и блокноты от службы такси 7788, а также блокноты, ручки и скидочные карты на летний коммуникативный языковой курс от Школы иностранных языков Streamline.