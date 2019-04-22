Иван Веранчик: Я рисовал драконов для «Игры престолов»

В титрах голливудских фильмов нередко можно увидеть явно славянские имена и фамилии. Среди них выходцев из Беларуси даже больше, чем может показаться. 35-летний выходец из Минска - один из таких талантливых и востребованных в американском кино специалистов.

Еще в школе Иван увидел клип «Капитал» группы «Ляпис Трубецкой». Работа клипмейкера Алексея Терехова (который, к слову, тоже живет теперь в США) произвела на парня сильнейшее впечатление.

- Я подумал: вот чем хотел бы заниматься! В старших классах постоянно сидел на уроках с карандашами и альбомом. Пользоваться специальными компьютерными программами для графики тогда еще не умел. Закончил школу, выучился в БГУ на юриста, но, поработав пару лет, понял, что это не мое. И решил вернуться к рисованию, чтобы заняться анимацией.

Мой дядя живет в США, он довольно долго звал к себе. И я подумал: почему бы и нет. Так, в 2013 году я отправился в Америку учиться в Школе визуальных искусств. Это один из самых больших университетов в Нью-Йорке. Несколько очень известных учеников вышли из его стен - например, голливудский актер и рок-музыкант Джаред Лето. Чтобы поступить на отделение рисованной и 3D-анимации, нужно было предоставить портфолио из 10 - 15 работ в любом жанре и написать эссе. Я самоучка, за спиной не было даже художественной школы - но меня взяли.

Иван приехал в США в 2013 году. Фото: личный архив

- Что представляет собой обучение?

- На бакалавра учишься 4 года, за это время ты должен пройти около 40 предметов. Из них часть обязательных для обучения, а часть выбираешь сам. Учитывая, что я получил юридическое образование в Беларуси, какие-то предметы мне засчитали автоматом. Кстати, мастерскую по анимации у нас вел преподаватель Марио Менживар, который в свое время был дизайнером студии Disney и работал над такими известными проектами, как «Тарзан» и «Планета сокровищ».

- Работу сложно было найти?

- После окончания учебы у меня было три года так называемой практики - то есть возможность находиться в стране и зарабатывать деньги, оставаясь на студенческой визе. В течение лета искал работу, рассылал резюме во многие компании, некоторые не ответили вовсе, другие отказали. А компания Big Star пригласила. Думаю, им интересно было собрать специалистов из разных сфер, поэтому они и обратили внимание на мои работы. С ними работаю до сих пор.

«Фильм, над которым я работал, получил «Оскар»

- Я знаю, что тебе сразу доверили крутую работу.

- Ты про сериал «Игра престолов»? Да, это было невероятно! Я, конечно же, смотрел его и был впечатлен, что мне доверили создание проморолика к последнему сезону сериала. Я занимался раскадровкой этого видео.

Продюсеры фильма "Игра престолов" старались сделать драконов как можно более страшными.

- То есть анимированные драконы - твоих рук дело?

- Над драконами я тоже работал, но на этом проекте не был непосредственно аниматором. Было очень много правок у продюсеров канала HBO. Например, им казалось, что чешуя дракона не такая, просили сделать его пострашнее в 3D-графике. Нам даже разрешили немного отступить от визуальной точности изображения драконов из сериала.

- В твоем портфолио есть еще и работа над фильмом, который получил в прошлом году «Оскар»!

- В проекте Free Solo («Свободный подъем в одиночку») я был уже от начала до конца. Работали непосредственно с режиссером фильма, который оказался очень щепетилен, было множество доработок и переделок. Мы с командой делали всю 3D-графику, придумали, как представлять архивные съемки и каким будет текст в кадре.

- Пришлось погружаться в тему альпинизма?

- Конечно, я читал дополнительно информацию обо всех, кого упоминают в фильме, а также про нашего героя Алекса Хоннольда. Нам ведь предоставили только черновой вариант фильма.

Герой фильма Free Solo Алекс Хоннольд увлекается скалолазанием в одиночку и без страховки.

- Твоя фамилия есть в титрах?

- Да, я там фигурирую как дизайнер-аниматор, и это благородно со стороны режиссера. Потому что, когда ты работаешь в команде, обычно упоминается название студии, а не сотрудники поименно.

- Переживал, получит ли картина «Оскар»?

- Ну конечно, это было очень азартно - болеть за фильм, над которым ты работал. Правда, церемонию я смотрел перед телевизором, а не в зале.

«Викингов» смотрел задолго до того, как начал над ними работать

- Какой проект наиболее дорог?

- Самый любимый фильм - про американского джазмена Майлса Дейвиса. Я для него делал дизайн и анимацию. Как-то музыка мне оказалась по духу ближе, чем скалолазание. Нам для работы предоставили раритетные фотографии, видеоархив. Даже просто прикоснуться к этому было безумно интересно. Хотя проект и не был сложным технически. Режиссер сказал: я хочу, чтобы работа студии не бросалась в глаза, анимация была деликатной и помогала рассказывать историю, а не бежала впереди нее.

Сериал "Викинги" Иван начал смотреть задолго до начала работы над ним. Фото: кадр из видео

- Ваша студия Big Star большая?

- Постоянно работает 15 человек. Если не успеваем все делать сами, приглашаем фрилансеров, даже порой дополнительно арендуем мощные компьютеры. Так, для «Игры престолов» приходилось отдельно заказывать рендер. Когда нужно собрать все, что мы делаем, в один видеофайл, требуется очень мощный компьютер и время. Обычно мы вечером уходим домой и оставляем компьютеры рендериться. И только утром видим окончательный результат работы в хорошем качестве.

- Можно ли хорошо зарабатывать, занимаясь 3D-анимацией?

- Это не зарплата финансиста, конечно. У меня есть знакомые, которые получают в сфере экономики в разы больше. Кстати, фрилансером у нас можно заработать гораздо больше, еще и выбирать проекты, над которыми ты хочешь поработать.

- Пересматриваешь фильмы, над которыми работал?

- Иногда. Черновая версия сильно отличается от конечной - интересно же увидеть, что получилось. Хотя сразу после окончания работы каждый кадр настолько въедается в подсознание, что не хочется снова возвращаться к фильму. Другое дело, если давно следишь за сериалом - и тебя приглашают над ним поработать. Так было с сериалом «Викинги», который давно выходит на телеканале History. Интересно было работать над 3D-графикой еще и потому, что нам дали раритетные вещи - например, щит, топор, секиру, которые принадлежали настоящим викингам. И уже их мы интегрировали в фильм с помощью 3D-графики.

Иван работает над фильмом "Свободный подъем в одиночку" (Free solo). Фото: личный архив

«Идешь по улице - а навстречу Алек Болдуин»

- Расскажи, как тебя принял Нью-Йорк. Довольно сложно найти себя в таком мегаполисе.

- Говорят же: если у тебя получилось добиться успеха в Нью-Йорке, то и везде не пропадешь. Если честно, Нью-Йорк мне поначалу не особо понравился - может, потому что не было ни друзей, ни знакомых. Первый год жил в школьном общежитии, все казалось мрачноватым. Но со временем привык. Здесь очень много возможностей! А еще можно запросто встретить звезду на улице. Как-то видел гуляющего Алека Болдуина. Причем на актера не особо обращали внимание прохожие. А в другой раз, прогуливаясь, попал на съемки «Волка с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе. В общем-то, в Нью-Йорке постоянно что-то снимают, тут часто можно увидеть траки с видео и фототехникой на улице.

- Не было сложностей с тем, что ты иностранец?

- Возможно, в другом штате это и имело бы значение, но не в Нью-Йорке. Тут столько иностранцев, что на происхождение уже никто не обращает внимания. Не могу сказать, что у меня идеальный английский, но и проблем с языком нет. Я и в Беларуси хорошо знал английский благодаря минской школе и факультету международных отношений БГУ.

- Следишь ли ты за тем, что происходит в белорусском кино? У нас фильм «Хрусталь» Дарьи Жук номинировался на «Оскар», например…

- Это очень приятно! Раньше не особо следил, мне казалось, что в Беларуси с анимацией и дизайном все печально. Оказалось, уже есть студии, которые выглядят на мировом рынке вполне достойно. Но в Нью-Йорке столько всего происходит, что следить за происходящим в Беларуси не хватает уже времени и сил.