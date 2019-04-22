2019-04-22T17:22:15+03:00
Общество
КП Беларусь

«Особенно стоит следить за здоровьем бегунам после 30 лет»

Внезапная смерть на марафоне в Гомеле известного музыканта Юрия Блинова вызвала много вопросов
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Внезапная смерть на марафоне в Гомеле известного музыканта Юрия Блинова вызвала много вопросов.Внезапная смерть на марафоне в Гомеле известного музыканта Юрия Блинова вызвала много вопросов.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Юрий Блинов выбрал среднюю дистанцию - 21 км, но несколько метров не добежал до финиша: ему стало плохо, медики спасти не смогли.

- Скоропостижная смерть чаще всего это смерть сердечная, - говорит врач национальной команды Беларуси по легкой атлетике Аркадий Кириллов. - Без сердечной патологии смерть наступить не могла. Возможности сердечно-сосудистой системы были не готовы к такой нагрузке.

По словам организаторов, участники марафона должны были предоставить или медицинские справки, или расписку о том, что несут ответственность за свое здоровье.

- Я не знаю, давал ли кто-то допуск к этому соревнованию и какие справки принес Юрий, - комментирует Аркадий Павлович.

музыкант не раз принимал участие в забегах - в том числе в марафонских. Фото: facebook Юрия Блинова

музыкант не раз принимал участие в забегах - в том числе в марафонских. Фото: facebook Юрия Блинова

По словам медика, людям, которые бегают марафоны, нужно тщательно следить за своим здоровьем. Особенно это касается спортсменов и любителей после 30.

- Проблемы с сердцем можно заметить на ЭКГ, - говорит Аркадий Кириллов. - Но ЭКГ - это не единственное обследование, которое стоит сделать. Нужно проверить холестерин, сахар. Также стоит следить за гемоглобином. Идеально сделать коронарографию, чтобы увидеть состояние коронарных сосудов.

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