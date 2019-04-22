Рубль может продолжить рост на этой неделе

Белорусский рубль продолжает укрепляться. За последнюю неделю национальная валюта выросла к корзине на 0,5%. При этом курс доллара упал на 0,7% до 2,0891, евро подешевел на 1,3% до 2,3497, а курс российского рубля вырос на 0,01% до 3,2754.

Динамика валютных курсов свидетельствует о том, что на внутреннем рынке сохраняется профицит иностранной валюты. Он может быть связан с операциями предприятий на фоне уплаты налогов. Такая ситуация может сохраняться еще некоторое время, однако с высокой долей вероятности через неделю-другую рубль несколько ослабеет. Кроме того, для национальной валюты сохраняются среднесрочные риски, связанные с административным ростом зарплат и высоким уровнем валютного госдолга. Традиционно второе полугодие для валютного рынка выдается более напряженным, чем первое.

На наш рынок благоприятно влияет и ситуация с российским рублем, который заметно укрепился за последнее время. Росту российской валюты способствует нейтральный геополитический фон, налоговый период и дорогая нефть: баррель то и дело обновляет максимумы с начала года на фоне кризиса в Венесуэле, конфликта в Ливии и ситуацией, которая складывается вокруг антииранских санкций. Сейчас баррель Brent торгуется выше 73 долларов и может продолжить дорожать, несмотря на фактор противовеса в виде значительного роста добычи в США.

Вместе с тем для российского рубля сохраняются санкционные риски - например, риски введения ограничений на инвестиции в российский госдолг. При таком сценарии российская валюта неизбежно ослабеет, и произойти это может в любой момент. С другой стороны, есть ожидания, что итоги президентских выборов в Украине могут способствовать разрешению ситуации на Донбассе. Если это действительно произойдет, это будет дополнительный фактор поддержки для российской валюты.