Андрей Сидоренко: «На чемпионате каждый матч будет как плей-офф»

Во вторник сборная Беларуси по хоккею отправится в Казахстан, где ей предстоит побороться за одну из двух путевок в элитный дивизион, из которого команда вылетела в прошлом году.

Хоккейная сборная начала подготовку к всплытию со дна. Сборная готовится к чемпионату мира во втором по силе дивизионе

25 апреля команда Андрея Сидоренко сыграет товарищеский матч с Казахстаном, а уже 29-го числа первая игра чемпионата в дивизионе А1 - с Литвой.

На прошлой неделе команду пополнили канадцы с белорусскими паспортами Джефф Платт и Ник Бэйлен.

Сколько у нас клюшек? В сборную едут Платт и Бэйлен!

- Чувствую себя хорошо, - сказал нападающий «Йокерита» Джефф Платт. - Рад вновь оказаться в сборной. Дома восстановился после травмы и хорошо потренировался. Результат прошлого чемпионата был плохим, поэтому мне хотелось стать частью команды, которая реабилитируется и вернется обратно в группу сильнейших сборных.

Джефф Платт вновь в сборной.Фото: Владимир КРИУЛИН

Юниорская сборная (U-18) на чемпионате мира сенсационно обыграла Чехию (4:3) и Финляндию (4:3). Правда, потом уступила Канаде (1:11).

- Болел за Беларусь, - признался Платт. - Надеюсь, сборная еще себя проявит на турнире.

- Вы были на прошлом чемпионате мира. В чем была тогда проблема? Что нельзя повторять?

- Повлияла нестабильность. Мы неудачно начали чемпионат, потом сменился тренер - это тоже сказалось, нарушилась структура. Сейчас я более оптимистичен. Штаб работал в течение всего сезона. По отношению ребят чувствую, что все должно быть успешно.

- Платт сказал, что чувствует улучшение обстановки в сборной. Согласны? - спросили мы у нападающего Александра Китарова.

- Состав подобрался более ровный, без ярких лидеров. Это может сыграть нам на руку. Добьемся своего за счет командных действий. Каждый в команде знает, что от него зависит результат. Все должно получиться. Что касается обстановки, вы сами видите, все сидят и улыбаются.

Главный тренер Андрей Сидоренко пока не говорит, кто станет капитаном и основным вратарем:

- Дадим возможность сыграть всем в товарищеской игре с Казахстаном. Это завершающий контрольный матч, по итогам игры некоторых ребят отправим домой. Потом проведем общее собрание, есть мысли, кто станет капитаном, но сначала все обсудим, определим это в коллективе.

- Расположение сборной покинул Стефанович, один из лучших бомбардиров чемпионата Беларуси.

- Мы собираем всех лучших игроков, потом по истечении времени оставляем тех, кто нам подходит. Стефановича убрали по медицинским показаниям, у нас нет времени, чтобы вывести его на пик формы.

- Ник Бэйлен сказал, что на чемпионате будут важны первые пять минут матчей.

- Согласен. Он правильно сказал, что начало матчей очень важно. Равно как и реализация большинства выйдет на первый план.

- 22 года назад вы пробовали выйти в сильнейший дивизион со сборной Беларуси. Что изменилось с тех пор?

- Сравнивать нет смысла. Произошло много изменений. Кто думал, что будем играть вместе с Венгрией? Уровень хоккея везде растет. Ко всем нужно относиться серьезно.

- Вратарь «Юности» Брикун не попал в состав, хотя его дублер Осипков едет в Казахстан.

- У нас есть тренер вратарей Виталий Коваль. Мы общаемся, вместе принимаем решение.

- Сам Брикун сказал, что его не вызывают из-за клубной принадлежности.

- Это глупости. Если игрок сильный, я не смотрю, из какого он клуба. Это национальная сборная, задачи стоят очень серьезные.

- Учитывая, что в составе Платт и Бэйлен, дублируете установки на английском?

- Они по-русски хорошо говорят. Если надо - им подсказывают.

- В раздевалке понимаю всех, на пресс-конференции не очень, - улыбнулся Джефф.

- Он все правильно понимает и делает, - сказал Сидоренко.

На прошлой неделе тренер «Юности» Михаил Захаров позволил себе резкую фразу: «Все знают, что придется менять Сидоренко на Пушкова (тренер «Немана». - Ред.). Думаете, Басков не знает? Знает. Вся страна знает, что это произойдет. Чего тянуть? Пусть в Казахстан Пушков сборную везет».

Фон вокруг сборной не везде позитивный... Как работается в таких условиях?

- Во-первых, есть профессиональная этика. Во-вторых, нас сейчас объединяет идея. Если люди не понимают, преследуют свой личный интерес - это их дело, - ответил Сидоренко.

- Учитываете, что от результата на чемпионате мира, возможно, зависит ваше будущее в «Динамо» и сборной?

- Есть цель - к ней надо стремиться. У меня есть чемпионат мира, на нем сосредоточен, хочу выиграть. Что будет дальше - время покажет.

БУДЬ В КУРСЕ!

Расписание матчей.

29 апреля. Беларусь - Литва.

30 апреля. Беларусь - Венгрия.

2 мая. Беларусь - Словения.

4 мая. Казахстан - Беларусь.

5 мая. Беларусь - Южная Корея.

Повышение в элитный дивизион получат две сборные, которые займут первое и второе места.