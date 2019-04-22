Андрей Сидоренко: «На чемпионате каждый матч будет как плей-офф»
Во вторник сборная Беларуси по хоккею отправится в Казахстан, где ей предстоит побороться за одну из двух путевок в элитный дивизион, из которого команда вылетела в прошлом году.
Хоккейная сборная начала подготовку к всплытию со дна. Сборная готовится к чемпионату мира во втором по силе дивизионе
25 апреля команда Андрея Сидоренко сыграет товарищеский матч с Казахстаном, а уже 29-го числа первая игра чемпионата в дивизионе А1 - с Литвой.
На прошлой неделе команду пополнили канадцы с белорусскими паспортами Джефф Платт и Ник Бэйлен.
Сколько у нас клюшек? В сборную едут Платт и Бэйлен!
- Чувствую себя хорошо, - сказал нападающий «Йокерита» Джефф Платт. - Рад вновь оказаться в сборной. Дома восстановился после травмы и хорошо потренировался. Результат прошлого чемпионата был плохим, поэтому мне хотелось стать частью команды, которая реабилитируется и вернется обратно в группу сильнейших сборных.
Джефф Платт вновь в сборной.Фото: Владимир КРИУЛИН
Юниорская сборная (U-18) на чемпионате мира сенсационно обыграла Чехию (4:3) и Финляндию (4:3). Правда, потом уступила Канаде (1:11).
- Болел за Беларусь, - признался Платт. - Надеюсь, сборная еще себя проявит на турнире.
- Вы были на прошлом чемпионате мира. В чем была тогда проблема? Что нельзя повторять?
- Повлияла нестабильность. Мы неудачно начали чемпионат, потом сменился тренер - это тоже сказалось, нарушилась структура. Сейчас я более оптимистичен. Штаб работал в течение всего сезона. По отношению ребят чувствую, что все должно быть успешно.
- Платт сказал, что чувствует улучшение обстановки в сборной. Согласны? - спросили мы у нападающего Александра Китарова.
- Состав подобрался более ровный, без ярких лидеров. Это может сыграть нам на руку. Добьемся своего за счет командных действий. Каждый в команде знает, что от него зависит результат. Все должно получиться. Что касается обстановки, вы сами видите, все сидят и улыбаются.
Главный тренер Андрей Сидоренко пока не говорит, кто станет капитаном и основным вратарем:
- Дадим возможность сыграть всем в товарищеской игре с Казахстаном. Это завершающий контрольный матч, по итогам игры некоторых ребят отправим домой. Потом проведем общее собрание, есть мысли, кто станет капитаном, но сначала все обсудим, определим это в коллективе.
- Расположение сборной покинул Стефанович, один из лучших бомбардиров чемпионата Беларуси.
- Мы собираем всех лучших игроков, потом по истечении времени оставляем тех, кто нам подходит. Стефановича убрали по медицинским показаниям, у нас нет времени, чтобы вывести его на пик формы.
- Ник Бэйлен сказал, что на чемпионате будут важны первые пять минут матчей.
- Согласен. Он правильно сказал, что начало матчей очень важно. Равно как и реализация большинства выйдет на первый план.
- 22 года назад вы пробовали выйти в сильнейший дивизион со сборной Беларуси. Что изменилось с тех пор?
- Сравнивать нет смысла. Произошло много изменений. Кто думал, что будем играть вместе с Венгрией? Уровень хоккея везде растет. Ко всем нужно относиться серьезно.
- Вратарь «Юности» Брикун не попал в состав, хотя его дублер Осипков едет в Казахстан.
- У нас есть тренер вратарей Виталий Коваль. Мы общаемся, вместе принимаем решение.
- Сам Брикун сказал, что его не вызывают из-за клубной принадлежности.
- Это глупости. Если игрок сильный, я не смотрю, из какого он клуба. Это национальная сборная, задачи стоят очень серьезные.
- Учитывая, что в составе Платт и Бэйлен, дублируете установки на английском?
- Они по-русски хорошо говорят. Если надо - им подсказывают.
- В раздевалке понимаю всех, на пресс-конференции не очень, - улыбнулся Джефф.
- Он все правильно понимает и делает, - сказал Сидоренко.
На прошлой неделе тренер «Юности» Михаил Захаров позволил себе резкую фразу: «Все знают, что придется менять Сидоренко на Пушкова (тренер «Немана». - Ред.). Думаете, Басков не знает? Знает. Вся страна знает, что это произойдет. Чего тянуть? Пусть в Казахстан Пушков сборную везет».
Фон вокруг сборной не везде позитивный... Как работается в таких условиях?
- Во-первых, есть профессиональная этика. Во-вторых, нас сейчас объединяет идея. Если люди не понимают, преследуют свой личный интерес - это их дело, - ответил Сидоренко.
- Учитываете, что от результата на чемпионате мира, возможно, зависит ваше будущее в «Динамо» и сборной?
- Есть цель - к ней надо стремиться. У меня есть чемпионат мира, на нем сосредоточен, хочу выиграть. Что будет дальше - время покажет.
БУДЬ В КУРСЕ!
Расписание матчей.
29 апреля. Беларусь - Литва.
30 апреля. Беларусь - Венгрия.
2 мая. Беларусь - Словения.
4 мая. Казахстан - Беларусь.
5 мая. Беларусь - Южная Корея.
Повышение в элитный дивизион получат две сборные, которые займут первое и второе места.
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