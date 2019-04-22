2019-04-22T17:40:26+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Когда сверху ты это драйв». «Шахтер» вышел на первое место

В чемпионате Беларуси борьба за лидерство набирает обороты
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Уже второй раз за четыре тура Николай Януш принес победу "Шахтеру". Фото: vk.com/fcshakhterbyУже второй раз за четыре тура Николай Януш принес победу "Шахтеру". Фото: vk.com/fcshakhterby
Изменить размер текста:

После четвертого тура в Высшей лиге произошли перестановки. Если минское «Динамо» вновь из минимума моментов выжало максимум и обыграло минское «Торпедо» (1:0), то брестское «Динамо» сыграло вничью с дебютантом «Энергетик»-БГУ (1:1). Эти воспользовался солигорский «Шахтер», который в концовке матча дожал «Гомель» (1:0). Так «горняки» вышли на чистое первое место. Борисовский БАТЭ одержал волевую победу над «Славией» (2:1) и пока старается не отстать.

- Это важно именно стратегически, - сказал тренер «Шахтера» Серегй Ташуев о единоличном лидерстве. - Здесь психология, во-первых. Когда сверху ты находишься, это и драйв… Ребята, тем более опытные, не мальчишки, бойцы, профессионалы – они хотят что-то выиграть. Для нас эта игра на стартовом отрезке сезона была ключевой. У «Гомеля» сейчас хорошая группа атаки (за три матча забили 11 мячей, это лучший показатель в лиге – Ред.), пришли квалифицированные футболисты, многих из которых я знаю. Поэтому, это значимая победа. Сейчас два матча домашних. И тоже будет непросто. Сегодняшняя игра «Энергетика» с брестским «Динамо» это показала. Туров 8-10 ничего не ясно. Мы не обольщаемся, но конечно приятно, когда ты идешь на первом месте.

Положение лидеров после четырех туров:

1. «Шахтер» - 12 очков. 2-3. «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск) – по 10 очков. 4-5. БАТЭ, «Ислочь» - по 9 очков.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Андрей Сидоренко: «На чемпионате каждый матч будет как плей-офф»
Завтра хоккеисты сборной Беларуси возьмут курс на Казахстан. Накануне игроки рассказали об атмосфере в команде, главный тренер Андрей Сидоренко поведал о планах и ответ на выпады Михаила Захарова
Депутат Александр Богданович: «Если кто-то подсыплет спортсмену допинг, то будет привлечен к уголовной ответственности»
В Беларуси борьба с допингом вышла на новый уровень. Чиновники подготовили законопроект, который предусматривает новое основание для увольнения спортсмена и тренера, а также дает базу для расследований
Новости 24
Услуги «Белтелеком» подорожают в мае примерно на 5%
В сгоревшей траве нашли мертвого мужчину в Речицком районе
В Скиделе 28-летняя диспетчер устроила в офисе беспорядок, украла технику и сейф, и сама вызвала милицию
«Я был единственным на велосипеде»: временный поверенный Голландии приехал в белорусский парламент и удивился
«Царапала по лицу, пока хозяин не проснулся»: кошка спасла сельчанина из огня, но сама сгорела
Российская сторона организовала телефонные переговоры между Путиным и Лукашенко
Мингорисполком: «Прогноз погоды хороший»
Возле деревни Жестиное нашли полуторамесячного медвежонка
В Белыничах на детской площадке ребенку зажало ногу между ступеньками горки
Прощание с Юрием Блиновым пройдет 23 апреля в Свято-Елисаветинском монастыре
В Орше пенсионер воевал с инфокиоском: лил на него воду, пока аппарат не сломался
На стройплощадке возле Белорусского государственного педагогического университета нашли снаряд
Пьяный угонщик спрятался в лесу под трубой
На Мозырском НПЗ сломалось оборудование из-за плохой российской нефти
Мужчина убил сельчанина и поджег его дом