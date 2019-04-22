«Когда сверху ты это драйв». «Шахтер» вышел на первое место

После четвертого тура в Высшей лиге произошли перестановки. Если минское «Динамо» вновь из минимума моментов выжало максимум и обыграло минское «Торпедо» (1:0), то брестское «Динамо» сыграло вничью с дебютантом «Энергетик»-БГУ (1:1). Эти воспользовался солигорский «Шахтер», который в концовке матча дожал «Гомель» (1:0). Так «горняки» вышли на чистое первое место. Борисовский БАТЭ одержал волевую победу над «Славией» (2:1) и пока старается не отстать.

- Это важно именно стратегически, - сказал тренер «Шахтера» Серегй Ташуев о единоличном лидерстве. - Здесь психология, во-первых. Когда сверху ты находишься, это и драйв… Ребята, тем более опытные, не мальчишки, бойцы, профессионалы – они хотят что-то выиграть. Для нас эта игра на стартовом отрезке сезона была ключевой. У «Гомеля» сейчас хорошая группа атаки (за три матча забили 11 мячей, это лучший показатель в лиге – Ред.), пришли квалифицированные футболисты, многих из которых я знаю. Поэтому, это значимая победа. Сейчас два матча домашних. И тоже будет непросто. Сегодняшняя игра «Энергетика» с брестским «Динамо» это показала. Туров 8-10 ничего не ясно. Мы не обольщаемся, но конечно приятно, когда ты идешь на первом месте.

Положение лидеров после четырех туров:

1. «Шахтер» - 12 очков. 2-3. «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск) – по 10 очков. 4-5. БАТЭ, «Ислочь» - по 9 очков.