2019-04-22T20:44:11+03:00
Минск
КП Беларусь

Коллекционер Олег Орлов представил лениниану

Все работы, выставленные в галерее «АРТель», удалось спасти от уничтожения.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Олег Орлов и его жена Татьяна отреставрировали работы, которые лежали десятилетиями в рулонах. Фото: личный архивОлег Орлов и его жена Татьяна отреставрировали работы, которые лежали десятилетиями в рулонах. Фото: личный архив
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История коллекции такова - эти картины были собраны на огромной территории от Урала и Беларуси до Западной Украины. Некоторые из них собирались просто сжечь, другие скупали по барахолкам у людей, которые по каким-то причинам решили их сохранить. Сейчас коллекция из 30 работ ленинской тематики принадлежит эпатажному минскому коллекционеру, художнику и музыканту Олегу Орлову.

Некоторые работы являются копиями известных произведений, которые висели в Третьяковской галерее.

Некоторые работы являются копиями известных произведений, которые висели в Третьяковской галерее.

-Я ни в коем случае не являюсь поклонником Ленина. Но любая охота на ведьм в искусстве является ошибкой, - считает Олег. -Мое мнение очень простое: как бы там ни было, но это наша история, а картины являются отображением той эпохи. В коллекции работы 30-70-х годов прошлого века. В них есть особый настрой, который передается от художника зрителю. Если это Ленин и дети - то снег блестит, солнце сияет, дети радостные. Чувствуется настроение. Можно сколько угодно иронизировать над соцартом, но далеко не каждый современный художник технически сможет написать картину в подобном стиле.

- В советские времена была сильная художественная школа, да и лишь бы кому рисовать Ленина не доверяли.

- Абсолютно верно, это крепкие работы, и в этом их ценность. Ко мне они попали в рулонах, с полуобсыпанной краской. Они огромные. Когда картины в таком виде хранятся 20-30 лет, есть сложности даже с тем, чтобы натянуть их на подрамник. Существует целая технология - нужно смачивать и постепенно натягивать, чтобы не было волн. Приобретя эти картины, мы с женой первым делом заказали подрамники и занялись реставрацией. Татьяна занималась творческой стороной работы, а я - технической.

Ходоки у Ленина

Ходоки у Ленина

- Их писали маститые художники?

- Среди работ «Ленин и красноармейцы» И. Мищенко, «Ленин среди крестьян села Шушенского» В. Деревянко. На обороте каждой имена и регалии художников. Часть работ - копии картин ленинианы, которые висели в Третьяковской галерее. Часть - авторские работы.

Олег Орлов не считает себя приверженцем идей вождя мирового пролетариата, но считает, что картины отображают нашу историю.

Олег Орлов не считает себя приверженцем идей вождя мирового пролетариата, но считает, что картины отображают нашу историю.

- Есть ли востребованность к таким картинам сейчас в мире?

- Да, конечно. Некоторые коллекционеры собирают работы именно советского периода. Я знаю, что российский адвокат Александр Добровинский- страстный коллекционер плакатов и картин советского периода. Нам он хорошо известен как защитник в судах звезд спорта и шоу-бизнеса - например, Филиппа Киркорова. Так вот, у Добровинского все стены дома завешаны артефактами советского периода. Еще один пример - под литовским Друскининкаем бизнесмен ВилюмасМалинаускас (кстати, отец мэра города) создал парк-музей советского периода Грутас. Когда начали сносить памятники советской эпохи, он свозил их в парк, собирал атрибуты пропагандистского искусства. В результате получился популярный у туристов музей. И даже у нас в Беларуси собирают такие раритеты - например, для тематических кафе с советской атрибутикой. Часто подобные картины нужны как реквизит для кино.

Ленин и Горький.

Ленин и Горький.

- Помнишь свои первые воспоминания о Ленине?

- Все мои каникулы проходили у дедушки в Осиповичах в секретной военной части. Я помню эти гигантские плакаты с шагающими бойцами и Лениным. Стишки про Ленина учил - а как же без них!

В воскресный день с сестрой моей

Мы вышли со двора.

- Я поведу тебя в музей! -

Сказала мне сестра.

Ленин и дети

Ленин и дети

Но самое яркое впечатление - как на Новый год солдаты нарядили гигантскую елку в клубе, украсили ватой, а я был маленький и засунул в нее горящий бенгальский огонь. Елку чуть потушили, а мне влетело. Но командир военной части мне в утешение подарил большую красную пожарную машину. Говоря современным языком, потроллил меня.

- Изменилось ли твое отношение к самой персоне Ленина после того, как ты начал работать над этой коллекцией?

- Я недавно купил полное собрание сочинений Ленина, издание 40-х годов. При этом многие страницы в нем склеенные, то есть книги даже не читали, они просто стояли на полке. Я честно попытался их читать - вроде все написано по-русски, слова сложены правильно, но мысль не могу понять. Притомчто очень люблю книги, перечитал огромное количество литературы. Я думаю, Ленин обладал каким-то мистическим талантом воздействовать на людей.

Картины с изображением Ленина до сих пор являются предметом охоты коллекционеров.

Картины с изображением Ленина до сих пор являются предметом охоты коллекционеров.

- Может, и ты ощутил его влияние, пока работал над реставрацией картин?

- Конечно же, нет (смеется). Я за то, чтобы эта часть нашей истории осталась только на картинах и никогда больше не повторялась.Мне интересно показать картины еще и потому, что выросло целое поколение молодых людей, которому в принципе не знаком соцарт. На выставке мы представили 15 из30 картин ленинианы, а также атрибутику того времени. Приходите, будет интересно!

Ленин и крестьяне

Ленин и крестьяне

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Выставка «Верной дорогой идете, товарищи!», посвященная эпохе Ленина, открылась в день его рождения, 22 апреля, в галерее «АРТель» и продлится до 17 мая.

Адрес: Минск, пр. Независимости, 58/1.

Картины должны были погибнуть в огне или просто сгнить в рулонах

Картины должны были погибнуть в огне или просто сгнить в рулонах

Татьяна Орлова занималась реставрацией полотен.

Татьяна Орлова занималась реставрацией полотен.

"И Ленин опять молодой..."

"И Ленин опять молодой..."

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