Коллекционер Олег Орлов представил лениниану

История коллекции такова - эти картины были собраны на огромной территории от Урала и Беларуси до Западной Украины. Некоторые из них собирались просто сжечь, другие скупали по барахолкам у людей, которые по каким-то причинам решили их сохранить. Сейчас коллекция из 30 работ ленинской тематики принадлежит эпатажному минскому коллекционеру, художнику и музыканту Олегу Орлову.

Некоторые работы являются копиями известных произведений, которые висели в Третьяковской галерее.

-Я ни в коем случае не являюсь поклонником Ленина. Но любая охота на ведьм в искусстве является ошибкой, - считает Олег. -Мое мнение очень простое: как бы там ни было, но это наша история, а картины являются отображением той эпохи. В коллекции работы 30-70-х годов прошлого века. В них есть особый настрой, который передается от художника зрителю. Если это Ленин и дети - то снег блестит, солнце сияет, дети радостные. Чувствуется настроение. Можно сколько угодно иронизировать над соцартом, но далеко не каждый современный художник технически сможет написать картину в подобном стиле.

- В советские времена была сильная художественная школа, да и лишь бы кому рисовать Ленина не доверяли.

- Абсолютно верно, это крепкие работы, и в этом их ценность. Ко мне они попали в рулонах, с полуобсыпанной краской. Они огромные. Когда картины в таком виде хранятся 20-30 лет, есть сложности даже с тем, чтобы натянуть их на подрамник. Существует целая технология - нужно смачивать и постепенно натягивать, чтобы не было волн. Приобретя эти картины, мы с женой первым делом заказали подрамники и занялись реставрацией. Татьяна занималась творческой стороной работы, а я - технической.

Ходоки у Ленина

- Их писали маститые художники?

- Среди работ «Ленин и красноармейцы» И. Мищенко, «Ленин среди крестьян села Шушенского» В. Деревянко. На обороте каждой имена и регалии художников. Часть работ - копии картин ленинианы, которые висели в Третьяковской галерее. Часть - авторские работы.

Олег Орлов не считает себя приверженцем идей вождя мирового пролетариата, но считает, что картины отображают нашу историю.

- Есть ли востребованность к таким картинам сейчас в мире?

- Да, конечно. Некоторые коллекционеры собирают работы именно советского периода. Я знаю, что российский адвокат Александр Добровинский- страстный коллекционер плакатов и картин советского периода. Нам он хорошо известен как защитник в судах звезд спорта и шоу-бизнеса - например, Филиппа Киркорова. Так вот, у Добровинского все стены дома завешаны артефактами советского периода. Еще один пример - под литовским Друскининкаем бизнесмен ВилюмасМалинаускас (кстати, отец мэра города) создал парк-музей советского периода Грутас. Когда начали сносить памятники советской эпохи, он свозил их в парк, собирал атрибуты пропагандистского искусства. В результате получился популярный у туристов музей. И даже у нас в Беларуси собирают такие раритеты - например, для тематических кафе с советской атрибутикой. Часто подобные картины нужны как реквизит для кино.

Ленин и Горький.

- Помнишь свои первые воспоминания о Ленине?

- Все мои каникулы проходили у дедушки в Осиповичах в секретной военной части. Я помню эти гигантские плакаты с шагающими бойцами и Лениным. Стишки про Ленина учил - а как же без них!

В воскресный день с сестрой моей

Мы вышли со двора.

- Я поведу тебя в музей! -

Сказала мне сестра.

Ленин и дети

Но самое яркое впечатление - как на Новый год солдаты нарядили гигантскую елку в клубе, украсили ватой, а я был маленький и засунул в нее горящий бенгальский огонь. Елку чуть потушили, а мне влетело. Но командир военной части мне в утешение подарил большую красную пожарную машину. Говоря современным языком, потроллил меня.

- Изменилось ли твое отношение к самой персоне Ленина после того, как ты начал работать над этой коллекцией?

- Я недавно купил полное собрание сочинений Ленина, издание 40-х годов. При этом многие страницы в нем склеенные, то есть книги даже не читали, они просто стояли на полке. Я честно попытался их читать - вроде все написано по-русски, слова сложены правильно, но мысль не могу понять. Притомчто очень люблю книги, перечитал огромное количество литературы. Я думаю, Ленин обладал каким-то мистическим талантом воздействовать на людей.

Картины с изображением Ленина до сих пор являются предметом охоты коллекционеров.

- Может, и ты ощутил его влияние, пока работал над реставрацией картин?

- Конечно же, нет (смеется). Я за то, чтобы эта часть нашей истории осталась только на картинах и никогда больше не повторялась.Мне интересно показать картины еще и потому, что выросло целое поколение молодых людей, которому в принципе не знаком соцарт. На выставке мы представили 15 из30 картин ленинианы, а также атрибутику того времени. Приходите, будет интересно!

Ленин и крестьяне

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Выставка «Верной дорогой идете, товарищи!», посвященная эпохе Ленина, открылась в день его рождения, 22 апреля, в галерее «АРТель» и продлится до 17 мая.

Адрес: Минск, пр. Независимости, 58/1.

Картины должны были погибнуть в огне или просто сгнить в рулонах

Татьяна Орлова занималась реставрацией полотен.